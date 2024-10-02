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|Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:33 03.10.2024
Садыр Жапаров прибыл в Рим
Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 2 октября прибыл с официальным визитом в город Рим, Италия. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Рима, сообщила пресс-служба Администрации президента.
Президента Садыра Жапарова и первую леди Айгуль Жапарову встретили посол по особым поручениям МИД Италии Кристиано Маджипинто, сенатор от партии "Вперед, Италия" Франческо Сильвестро, от ватиканской стороны – архиепископ Ватикана Франческо Каналини, руководитель протокола Ватикана Хавьер Фернандаз Гонзалез и другие официальные лица.
В рамках визита в Италию и Ватикан запланированы двусторонние переговоры президента Кыргызстана с президентом Италии Серджо Маттарелла, председателем Совета министров Джорджей Мелони, председателем Палаты депутатов Лоренцо Фонтана и председателем Сената Италии Иньяцио Ла Русса.
Также состоится встреча Садыра Жапарова с папой Римским Франциском.