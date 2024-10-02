Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе

10:33 03.10.2024

Садыр Жапаров прибыл в Рим



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 2 октября прибыл с официальным визитом в город Рим, Италия. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Рима, сообщила пресс-служба Администрации президента.



