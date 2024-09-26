Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие

11:00 03.10.2024 Давление на структуры Московского патриархата в некоторых постсоветских странах возросло. В центре внимания события в Эстонии, где местная православная церковь подчинилась требованиям государства. От Украинской православной церкви Киев требует переименования. Верующие с тревогой следят за новостями из еще одной страны, где все идет по аналогичному сценарию, правда, с радикально иным исходом.



Сергей Андреев

26.09.2024



В Молдавии две параллельные православные юрисдикции – Московского патриархатаи Румынского. На фото: собор Рождества Христова в Кишиневе



Некогда монахини, чтобы спастись от большевиков, бежали в Эстонию, однако теперь, как иронизируют верующие, опасность настигла здесь. Речь о Пюхтицкой обители – главной святыне не только страны, но и всего прибалтийского региона. Еще недавно сюда ежедневно приезжали экскурсионные группы, по несколько десятков человек в каждой. Поездки организовывали и местные власти – так, муниципалитеты различных районов предоставляли транспорт. Теперь все иначе.



Весной министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, в чьем ведении в том числе религиозные вопросы, потребовал от насельниц "уйти из подчинения Москве". Дело в том, что у Пюхтиц статус ставропигиальной обители, то есть она подчиняется не местному епископу, а напрямую патриарху Московскому и всея Руси. Со светской же точки зрения монастырь по эстонскому законодательству оформлен как отдельная религиозная организация.



Монахини ответили, что не будут нарушать церковные каноны: самовольная смена статуса расценивается как неповиновение священноначалию и уход в раскол, а это тяжкий грех. И заявили, что "молятся за мир" и вообще не связаны с политическими перипетиями. "С нашей стороны подобный шаг попросту невозможен. Представители государственной власти Эстонии, конечно, могут этого не знать и не понимать, но вы, наши собратья во Христе, знаете, что означает для обители ее каноническая связь с Матерью Церковью", – пояснили они в публичном обращении.



Тогда министр лично приехал в обитель и встретился с игуменьей Филаретой (Калачевой). Беседа ни к чему не привела – насельницы дали понять, что не будут уступать властям. И с тех пор власти то и дело обещают "эффективно решить проблему". Монахини, в свою очередь, наняли адвокатов из известной юридической конторы для "защиты своих интересов". Услуги недешевые, однако средства собрали за счет пожертвований.



"Наша первая задача в том, чтобы напомнить, что представители и члены MPEOK (Эстонской православной церкви Московского патриархата. – "Профиль") и Пюхтицкого монастыря ни в коей мере не выражали поддержку военным действиям или неприятие конституционного порядка Эстонской Республики. Особенно важно, чтобы не начали произвольно или непреднамеренно ограничивать или осуждать свободу вероисповедания", – объяснил адвокат Стивен-Христо Эвестус.



Пошли на попятную



Эвестус защищает интересы в том числе Эстонской православной церкви, чья ситуация гораздо сложнее. Глава МВД Ляэнеметс активно ведет кампанию и против нее. Причем, в отличие от Пюхтицкого монастыря, с куда большим успехом.



Пюхтицкая обитель – главная святыня не только Эстонии, но и всего прибалтийского региона



От ЭПЦ МП министр тоже потребовал разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ). Прежде всего – изменить устав, убрав оттуда все упоминания Московского патриархата. Поначалу во второй по численности прихожан религиозной организации намекнули, что не будут досконально выполнять пожелания властей, речь о "поиске компромисса". Однако в течение лета риторика изменилась – после серии встреч с представителем МВД Райво Кюйтом. Тот изложил священнослужителям список требований под соусом "защиты населения Эстонии от влияния враждебного режима".



В итоге 20 августа ЭПЦ МП провела собор духовенства и прихожан, на котором внесла изменения в устав. "Закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских. Также было изменено название церкви на "Эстонская православная церковь", – говорится в коммюнике по итогам заседания.



То есть ЭПЦ объявила о независимости от Московского патриархата. При этом ее глава, митрополит Евгений (Решетников), находится в Москве – в начале года Таллин выслал его из страны, как российского гражданина. Сейчас он управляет митрополией лишь номинально, де-факто всем заведует епископ Тартуский Даниил (Леписк), эстонский гражданин.



Переписав свой основной документ, ЭПЦ, с одной стороны, выполнила требование властей, с другой – не нарушила каноны и не ушла в раскол. Однако светскому Таллину этого показалось мало. На следующий день после собора Лаури Ляэнеметс заявил, что ведомство не согласно с обновленной версией устава. Мол, с влиянием Московского патриархата не покончено, а изменения косметические. И, что самое важное, название структуры осталось прежним. "Боюсь, что не сможем его принять. Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр, и не может вводить в заблуждение. К сожалению, новая форма названия этим требованиям не соответствует", – подчеркнул глава МВД.



Тем самым министр встал на сторону другой религиозной организации – Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). Именно ее глава митрополит Эстонский Стефан (Хараламбидис) выступил против того, чтобы ЭПЦ пользовалась своим наименованием. И вообще, подчеркивает священнослужитель, возглавляемая им структура – единственная канонически легитимная в стране.



Этот спор давний. ЭПЦ настаивает на том, что Эстония находится в юрисдикции Московского патриархата, ведь так повелось исторически. ЭАПЦ парирует: раз Московский патриархат еще в конце XVI века обрел независимость от Константинопольского, то у последнего есть право даровать и забирать территории. В 1923 году Константинополь выдал местной православной церкви, которая формально входила в состав РПЦ, томос – грамоту об автокефалии. Решение было обусловлено политическими причинами: тогда местное духовенство фактически прервало связь с церковной Москвой. А власти независимой Эстонии настаивали на образовании своей, национальной церкви.



В 1939-м, с вхождением страны в состав СССР, духовенство и прихожане вернулись в состав РПЦ. Правда, не все – несогласные с этим решением эмигрировали в Финляндию и создали свою структуру. После распада Советского Союза ее члены образовали в Эстонии ЭАПЦ и в 1996 году повторно получили томос от Константинопольского патриарха. С тех пор в стране две православные церкви. Вероучение у них одинаковое, обряды тоже. Различаются лишь языки богослужений и имя патриарха, которое поминается на каждой службе, – Кирилл и Варфоломей соответственно.



Большинство православных в Эстонии – русскоязычные. Само собой, они ходят в храмы Московского патриархата. Сейчас у ЭПЦ 39 приходов, 80 клириков и около 200 тысяч прихожан.



ЭАПЦ такой популярностью похвастаться не может, хотя власти с самого начала демонстративно поддерживали ее. Как следствие – у структуры Константинопольского патриархата больше 60 храмов. Правда, верующих мало, в основном это этнические эстонцы. Поэтому и клириков меньше – всего 39.



Прихожане ЭАПЦ называют свою структуру "Эстонской православной церковью". Слово "апостольская" в документы ввели, чтобы не дублироваться со структурой Московского патриархата. Этот факт сильно не нравится руководству ЭАПЦ, и митрополит Стефан постоянно требует от конкурентов переименоваться. Но вряд ли это возможно – как минимум потому, что нет понятных простым верующим вариантов. Остается лишь одно: ликвидировать ЭПЦ.



На этом же настаивают и светские власти. Во время встреч с епископами Московского патриархата они всячески подчеркивали: "В стране должна быть единая церковь". ЭПЦ согласна, но с оговоркой: это ЭАПЦ должна к ним примкнуть, а не наоборот. Поначалу позиция была категоричной. Однако летом в ЭПЦ стали выражаться мягче: "будут стремиться к диалогу" по вопросу слияния.



У светского Таллина есть рычаг давления: все храмы ЭПЦ принадлежат государству. Поэтому в любой момент договор может быть расторгнут. Так и произошло в апреле, когда религиозная организация лишилась нескольких зданий. Именно после этого она стала сговорчивее.



Украинская параллель



В церковной Москве, комментируя эстонские события, усматривают явную параллель с украинской ситуацией. Там, правда, все куда масштабнее.



Киев тоже давно мечтает переименовать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), так как в стране одновременно действует созданная властями в конце 2018 года Православная церковь Украины (ПЦУ, формально автокефальная, но находится в зоне влияния Константинополя). Для этого даже приняли закон, обязывающий УПЦ сменить название. Однако он так и не был подписан президентом и, следовательно, не вступил в силу.



В августе Верховная рада приняла документ, который предписывает всем общинам УПЦ разорвать связи с Московским патриархатом, иначе их юридически упразднят. В новелле не прописано, как именно это надо сделать, однако чиновники прямо указывают: предусмотрено и переименование УПЦ. Либо она отказывается от привычного названия и придумывает новое, как было со старообрядцами, которые до осени 2022-го именовались "Киевской архиепископией Русской православной старообрядческой церкви", а стали "Древлеправославной церковью Украины". Либо входит в состав ПЦУ, в результате чего последняя уже легитимно (с точки зрения светского законодательства) именует себя "Украинской православной церковью".



Неповиновение верующих



По аналогичному сценарию развиваются события в соседней Молдавии. Там тоже две параллельные православные юрисдикции – Московского патриархата и Румынского. Первая – Православная церковь Молдавии (ПЦМ), крупнейшая в стране религиозная организация. Долгие годы светский Кишинев благоволил ей.



Вторая – Бессарабская митрополия. Ее основали после вхождения региона в состав Румынии в 1918 году. Потом она то ликвидировалась, то восстанавливалась, в зависимости от политической карты. С 1992-го она официально существует в стране, окормляя примерно десятую часть православного населения.



Когда к власти пришла Майя Санду, расклад начал меняться – власти все больше заигрывали с Румынской церковью. Тенденция ускорилась в 2022 году: политики стали прямо называть ПЦМ "инструментом кремлевской пропаганды". Правда, запрещать не призывали, боясь потерять голоса избирателей. Однако митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) жаловался на усиление давления со стороны властей.



На этом фоне активизировалась Бессарабская митрополия. Ее представители переманили к себе священников и верующих (перешло около 60 общин) и заговорили о передаче структуре значимых религиозных объектов.



А затем дошло и до радикальной риторики: призывов запретить ПЦМ. "Наступает время, когда мы, как и Украина, отделимся от Молдавской митрополии, которая, по сути, принадлежит России", – заявил в августе депутат правящей партии "Действие и солидарность" Василе Шоймару. Его руководство поспешило откреститься от заявления, но скандал уже было не потушить.



Синод Православной церкви Молдавии выступил со специальным заявлением, в котором назвал действия властей антиконституционными. Также священнослужители призвали "прекратить моральные пытки Церкви". В целом обращение повторяло заявления митрополита Владимира за последние два года. Кроме одного пассажа в самом конце: "В противном случае, если эти гонения не прекратятся, мы обязуемся поставить вас лицом к лицу с праведными людьми Молдовы, чтобы вы могли объяснить им, почему вы с такой яростью нападаете на Церковь нашего народа".



Тем самым ПЦМ дала понять, что не будет терпеть давление. Ее поддерживает большинство граждан страны (к православным себя относят 93% жителей) – ситуация, отличная от эстонской, где православных всего 11%. И если в прибалтийской республике все может остаться на уровне риторики и законов, то здесь все рискует пойти по худшему сценарию. Источник - profile.ru

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