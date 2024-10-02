|11:19 На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17 Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14 Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:10 Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:07 75 лет Коммунистическому Китаю
11:06 Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:05 К истории советского нациестроительства, - Данияр Ашимбаев
11:04 Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:00 Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие
10:33 Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:24 The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды
10:19 Прижаты к стенке: обещание помогать Украине и Израилю загнало США в ловушку, - The Guardian
10:07 Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
09:47 "Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:43 Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"
08:49 БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:47 Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова
08:40 Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции, -Михаил Павлив
08:28 Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам, Из жизни псевдо-оппозиции, - Петр Акопов
08:13 Россия закрыла транзит для казахстанского зерна. Россельхознадзор нашел вредителей, - В.Панфилова
07:24 Патриотизм - он везде одинаковый или нет? Пекин раскрыл секрет китайского чуда, - Дмитрий Косырев
07:17 Кишинев по пути в Евросоюз намерен "потерять" автономный статус Гагаузии, - С.Гамова
06:20 Кровь из глаз: ВОЗ объявил новую угрозу эпидемии. Вирус Марбурга вырвался из-под контроля в Африке
01:58 Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю, – Р.Карманов
00:49 Глобальная война неизбежна. США придется выбирать: либо смелость, либо трусость, - National Review
00:33 Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США
00:30 После удара Ирана у Нетаньяху дрожали руки: в плане США такого не было
00:28 Иран выбрал риск. Три важных вывода после ударов по Израилю, - "Царьград"
00:21 США растеряны после атаки Ирана на Израиль, - Малек Дудаков
00:20 Индия отвергла предложение создать азиатское "НАТО", - НГ
00:09 Мексика обвиняет Испанию в геноциде. Король Фелипе VI не приглашен на инаугурацию Клаудии Шейнбаум
00:07 Ближний Восток: с разгромом "Хезболлы" Иран станет уязвим перед атакой со стороны Израиля как никогда, - А.Арешев
00:04 Иран и Израиль поставили США в тупик перед выборами, - "Взгляд"
00:02 КПП Бугристое. Мигранты из Таджикистана устроили массовую потасовку на границе России с Казахстаном
00:01 В России арестовали 372 млн долл. на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
|22:40 "В Иране нет такого места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля", - Нетаньягу
22:02 Чего хочет Ким Чен Ын от России, а что - Россия от Ким Чен Ына, - СП
21:20 Яков Кедми: "В секторе Газа военные уже закончили. Планов оккупировать Ливан нет: зачистим территорию - и все"
20:00 Почему ETF на Ethereum становится популярным инструментом среди начинающих инвесторов
19:47 Шон Флитвуд: Армия США не переживет победу Харрис. Поэтому Путин ее поддержал...
17:58 Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями
17:54 Последний султан Турции Абдул-Гамид II покорился русским и лупил англичан (уроки истории), - С.Лебедев
17:53 В Бишкеке учреждена компания по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
17:46 Куда наступать РосАрмии после Угледара? - М.Мягков
17:42 О.Хавич: Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса
17:41 На пути к failed state. Четыре года "байденомики" привели США к кромке хаоса, - О.Розанов
17:37 Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского, - В.Скачко
17:32 Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию
17:30 Саудовская компания Jamjoom Pharma построит фармацевтический завод в Ташобласти
17:00 Потянет ли Рютте пост Генсека НАТО? - Стюарт Лау
14:56 Израиль направил вторую дивизию (36-ю) в Ливан. На помощь 98-й
|Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:04 03.10.2024
Россельхознадзор закрыл границу для поставок хлеба и овощей из Казахстана.
Приостановка выдачи фитосанитарных сертификатов может означать запрет на ввоз в Россию казахстанских продуктов питания – Караван
В этом вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась в министерство сельского хозяйства Казахстана с просьбой с 23 сентября 2024 года приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты переработки зерна, экспортируемые в Российскую Федерацию.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с увеличением числа выявлений карантинных для стран – членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, следующей из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, Россельхознадзор в целях сохранения фитосанитарного благополучия России, темпов развития тепличных комплексов в стране и отечественной селекции, семеноводства, объемов экспорта российского зерна и плодоовощной продукции обратился в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК с просьбой с 23 сентября 2024 года приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты переработки зерна, томаты и перцы, а также семена подсолнечника для посева (происхождением третьих стран), экспортируемые в Российскую Федерацию. Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения должностных лиц возглавляемых управлений". – говорится в письме министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
По мнению участников рынка это может означать запрет на ввоз в Россию казахстанских продуктов питания. На минувшей неделе партию муки в 40 тонн, которую уже купили в Москве, развернули на границе России.
"Обратите внимание, когда введен этот запрет: когда появился новый урожай хлеба, - объяснил "Каравану" один из экспортеров хлеба. – У них были планы по экспорту в страны ЦА. А Казахстан запретил завозить зерно автотранспортом. Вот ответка и прилетела. Конкретно нам этот запрет ничего не сделает, мы мало поставляем хлеба в Россию. Но в письме указаны и другие позиции: перец, томаты, подсолнечник. Может быть, по ним ударит".
"Россия восприняла наш запрет на ввоз пшеницы в августе как недружественный шаг. Да, для мукомолов этот запрет несущественный. Мы продаем в Россию 20 тысяч тонн муки. Речь идет о том, что мы не сможем продать через российские порты больше миллиона тонн зерна. Точно так же в направлении Евросоюза идут наши семена льна. Здесь нам будет больно", - сказал в интервью "Каравану" официальный представитель "Зернового союза Казахстана" Евгений Карабанов.
С другой стороны, Россия действует в рамках законодательства ЕАЭС: меры нетарифного регулирования у соседей разработаны достаточно хорошо. А вот Казахстан использует такие инструменты очень редко. Особенно из-за того, что критически зависит от закупок продуктов питания в России.
Автор: Адил УРМАНОВ