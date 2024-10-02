Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz

11:04 03.10.2024

Россельхознадзор закрыл границу для поставок хлеба и овощей из Казахстана.



Приостановка выдачи фитосанитарных сертификатов может означать запрет на ввоз в Россию казахстанских продуктов питания – Караван



В этом вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



