 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:06 03.10.2024

Данил Утюпин
02 октября 2024

В новом городе Алатау в Алматинской области бастовали школьные учителя, недовольные тем, что их лишили сельской надбавки к зарплате, которая составляла 25%, передает корреспондент Orda.kz.

Это произошло после того, как села Жетыген, Жана Арна, Енбек и Куйган вошли в состав нового города Алатау, который был образован в январе 2024 года. Теперь их жители официально считаются горожанами и теряют право на получение льгот, предусмотренных для сельского населения.

Как рассказала одна из участниц забастовки, несколько дней назад аким города Аркен Утенов на встрече с жителями публично пообещал, что сельская надбавка для учителей в Алатау сохранится. Однако уже в этом месяце из зарплаты учителей удержали четверть оклада.

"Я уже в предпенсионном возрасте, но выступаю с болью в сердце за наше образование. Если бы все это заранее продумали и объяснили нам, хотя бы в августе, то мы бы сейчас не были в предынфарктном состоянии. Почему во время учебного процесса само министерство нарушает процесс учебы? Сейчас какие могут быть уроки, когда все учителя в таком нервном состоянии? Кто-то должен кредит платить, еще что-то делать, а зарплату мы получили очень низкую. Причем нам еще заявили, что удержат с сентябрьской зарплаты. И поэтому просим разобраться. Государство, которое экономит на образовании, никогда не будет образованным",
отметила одна из собравшихся.

В комментарии Orda.kz руководитель городского отдела образования Гульжан Ерубаева подтвердила, что в микрорайоне Жетыген города Алатау состоялся сбор учителей города в количестве 100 человек по вопросу потери 25 % коэффициента за работу в сельской местности. Однако, по словам Ерубаевой, с учителями провели разъяснительную работу работники акимата Алатау.

"Была проведена встреча с педагогическим коллективом по инициативе местного исполнительного органа. Людям разъяснили, что, учитывая текущий статус города Алатау и поэтапное развитие города до 2050 года и просьбы педагогов оставить доплаты к окладу в размере 25 % в настоящее время компенсирование потери запланировано за счет премиальных выплат. Оплата будет проведена до 5 октября этого года за четыре месяца",
сообщила начальница ГорОО.

Гульжан Ерубаева также сообщила, что заместителю премьер-министра РК Бозумбаеву было направлено письмо с просьбой временно сохранить 25-процентный коэффициент за работу в сельской местности для жителей новых районов города Алатау. Это предложение касается периода до начала благоустройства и активного развития города и рассчитано на пять лет.

Напомним, согласно закону "Об образовании" РК от 27 июля 2007 года педагогическим работникам образования, работающим в сельской местности, по решению местных представительных органов устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками педагогических работников, занимающихся педагогической деятельностью в городских условиях.

Источник - орда
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