75 лет Коммунистическому Китаю

11:07 03.10.2024 КНР к своему юбилею стал лидером мирового технологического развития



Елена Ларина

Владимир Овчинский



1 октября 2024 года отмечается 75 лет образования Китайской Народной Республики.



Председатель КНР Си Цзиньпин 30 сентября заявил, что китайский народ достигнет более значительных успехов и внесет еще больший вклад в благородное дело мира и развития человечества.



Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал это заявление в Доме народных собраний в Пекине на приеме, посвященном 75-летию образования КНР.



В своей речи Си Цзиньпин от имени ЦК КПК и Госсовета КНР высказал слова высочайшего уважения многонациональному народу страны, командирам и бойцам Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции, членам демократических партий и беспартийным деятелям.



Кроме того, он передал искренний привет соотечественникам в специальных административных районах /САР/ Сянган и Аомэнь, соотечественникам на Тайване и представителям китайской диаспоры за рубежом, а также выразил сердечную благодарность дружественным странам и международным друзьям, которые проявляют заботу о деле государственного строительства КНР и поддерживают его.



По словам Си Цзиньпина, центральной задачей партии и страны на новом пути в новую эпоху является всестороннее продвижение строительства сильного государства и национального возрождения за счет модернизации в китайском стиле.



Непрерывное продвижение этого великого, невиданного в мировой истории дела -- лучший способ отметить годовщину образования КНР, - подчеркнул китайский лидер.



Как указал Си Цзиньпин, для продвижения модернизации в китайском стиле необходимо постоянно придерживаться ключевой руководящей роли партии, осуществляющей общий контроль и координирующей усилия всех сторон, неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой, продолжать всесторонне углублять реформы и расширять открытость, придерживаться подхода, ориентированного на народ, и сохранять приверженность мирному развитию.



Председатель КНР подчеркнул важность всестороннего, точного и неуклонного проведения курса "Одна страна, две системы", курс "Сянганом управляют сянганцы" и "Аомэнем управляют аомэньцы", курс на высокую степень автономии обеих территорий.



Си Цзиньпин призвал прилагать усилия для решительной защиты и содействия долгосрочному процветанию и стабильности в Сянгане и Аомэне.



"Тайвань является неприкосновенной территорией Китая", -- особо подчеркнул он, призвав углублять обмены и сотрудничество в сферах экономики и культуры между двумя берегами Тайваньского пролива, а также решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня".



Акцентировав внимание, что люди всех стран сосуществуют на одной единой планете и разделяют общую судьбу, Си Цзиньпин призвал содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества.



Китайский лидер констатировал, что в результате 75 лет упорных усилий модернизация в китайском стиле открыла многообещающие перспективы, при этом он предупредил о возможных трудностях и препятствиях впереди.



"Мы должны помнить о потенциальных опасностях и быть хорошо подготовленными", -- добавил Си Цзиньпин, призвав с решимостью преодолевать все неопределенные и неожиданные риски и вызовы.



Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 75 – летия образования КНР.



Преодолевая трудности развития экономики



Как пишет CNN (30.09.2024), на протяжении большей части 2023 года, с тех пор как Китай вновь открылся миру после пандемии COVID-19, его экономика изо всех сил пыталась восстановить обороты.



Накануне юбилея, после месяцев тревожных экономических данных, Си Цзиньпин дал добро на столь необходимый пакет мер стимулирования в попытке укрепить веру во вторую по величине экономику мира.



24 сентября центральный банк страны представил ряд мер по противодействию падению цен, включая предоставление коммерческим банкам возможности выдавать больше кредитов и удешевление заимствований для домохозяйств и компаний.



Правительство Китая продолжило позитивный настрой 25 сентября, объявив о редких денежных выплатах малообеспеченным гражданам и пообещав субсидии недавним выпускникам, которые изо всех сил пытаются найти работу.



А 26 сентября 24 члена Политбюро правящей Коммунистической партии продолжили оптимистичные послания. Си посвятил сентябрьское заседание Политбюро экономическим вопросам.



Высшие должностные лица признали, что в экономике возникли "новые ситуации и проблемы", и потребовали принятия срочных мер, пообещав увеличить бюджетные расходы, остановить спад на рынке недвижимости и улучшить занятость для выпускников вузов и рабочих-мигрантов.



По оценкам Economist Intelligence Unit, "редкое одновременное внедрение стольких мер подчеркнуло необходимость для политиков срочно поддержать экономику".



Политический блиц дал дозу адреналина фондовому рынку страны за несколько дней до недельного национального праздника. Акции голубых фишек Китая взлетели более чем на 15% на прошлой неделе, показав самый большой недельный прирост почти за 16 лет. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 13%, показав лучшую неделю с 1998 года, сообщает Reuters.



Ажиотаж продолжился 30 сентября, когда совокупный оборот на биржах Шанхая и Шэньчжэня превысил 1,8 трлн юаней ($228 млрд), зафиксировав рекордный максимум, согласно Securities Times, государственной финансовой газете.



Даже некоторые крупные мировые инвесторы взволнованы ралли. Дэвид Теппер, миллиардер-основатель американского хедж-фонда Appaloosa Management, сказал CNBC в интервью 26 сентября, что он покупает больше "всего", что связано с Китаем.



Фондовый рынок переживает один из самых замечательных периодов своего развития, но экономисты говорят, что для обращения вспять экономического спада в Китае потребуется гораздо больше работы.



В Китае уже давно один из самых высоких показателей сбережений в мире. Хотя единовременные денежные выплаты и субсидии могут стимулировать краткосрочное потребление, необходимы надежные социальные гарантии и здравоохранение, чтобы китайские домохозяйства чувствовали себя комфортно и могли тратить больше в долгосрочной перспективе, особенно после проблем в секторе недвижимости, куда большинство китайцев вкладывают свои сбережения.



В рамках согласованных усилий по поддержке находящегося в тяжелом положении рынка недвижимости южный мегаполис Гуанчжоу стал первым городом первого уровня в Китае, снявшим 29 сентября все ограничения на покупку жилья, в то время как Шанхай и Шэньчжэнь также смягчили правила для покупателей жилья.



Технологический рывок Китая на основе развития искусственного интеллекта



Амбиции Китая стать мировым лидером в области ИИ добавляют еще один слой в технологическую битву страны с США.



Китайские компании, занимающиеся разработкой ИИ, искусно обходят запреты на чипы.



Улучшения программного обеспечения устраняют нехватку мощного оборудования.



Главные модели ИИ полагаются на большое количество современных процессоров, известных как графические процессоры (GPU). Большинство западных компаний не испытывают проблем с их приобретением. Llama 3, новейшая модель от Meta, гиганта социальных сетей, была обучена на 16 000 графических процессоров H 100 от Nvidia, американского производителя чипов. Meta планирует накопить еще 600 000 до конца 2024 года. X AI , стартап, поддерживаемый Илоном Маском, построил центр обработки данных в Мемфисе, работающий на 100 000 H 100. И хотя Open AI , другой крупный производитель моделей, не разглашает информацию о своих запасах GPU, в апреле 2024 года ему лично доставил новейшие процессоры Дженсен Хуанг, руководитель Nvidia.



Такой доступ - далекая мечта для большинства китайских технологических компаний. С октября 2022 года Америка заблокировала продажу высокопроизводительных процессоров в Китай. Ходят слухи, что некоторые китайские компании обращаются к черному рынку, чтобы заполучить эти желанные чипы. Но, как пишет The Economist (19.09.2024) большинство переключили свое внимание на максимально эффективное использование ограниченных ресурсов. Их результаты дают западным компаниям пищу для размышлений.



Среди новаторов - DeepSeek, китайский стартап из Ханчжоу. Его последняя модель, DeepSeek-v2.5, запущенная в начале сентября 2024 года, не уступает ведущим моделям с открытым исходным кодом в задачах кодирования, а также в задачах на английском и китайском языках. Эти достижения не ограничиваются размером: говорят, что у DeepSeek чуть более 10 000 старых графических процессоров Nvidia - большое количество для китайской компании, но мало по меркам ее американских конкурентов.



DeepSeek компенсирует этот недостаток несколькими способами. Во-первых, он состоит из нескольких различных сетей, каждая из которых лучше всего подходит для решения своей проблемы. Этот подход "смешивания экспертов" позволяет модели делегировать каждую задачу нужной сети, что повышает скорость и сокращает время обработки. Хотя DeepSeek имеет 236 миллиардов "параметров" - виртуальных соединений, связывающих отдельные биты данных - он использует менее одной десятой за раз для каждого нового фрагмента информации, который он обрабатывает. Модель также сжимает новые данные перед их обработкой. Это помогает ей эффективнее обрабатывать большие входные данные.



DeepSeek не одинок в поиске креативных решений для нехватки GPU. Mini CPM, модель с открытым исходным кодом, разработанная Университетом Цинхуа и ModelBest, стартапом в области ИИ, поставляется в вариантах с 2,4 млрд и 1,2 млрд параметров соответственно. Несмотря на свой небольшой размер, производительность Mini CPM при решении языковых задач сопоставима с большими языковыми моделями ( LLM ) с 7–13 млрд параметров. Как и модель DeepSeek, она сочетает в себе подход "смешанных экспертов" со сжатием входных данных. Однако, как и другие небольшие модели с меньшим количеством параметров, Mini CPM может быть не очень эффективной в областях, выходящих за рамки ее конкретной области обучения.



Миниатюрный размер Mini CPM делает его подходящим для персональных устройств. В августе 2024 года его создатели выпустили версию модели для мобильных телефонов, которая поддерживает несколько языков и работает с различными типами данных, от текста и изображений до аудио.



В конце концов, мышление дефицита определенно стимулирует рост эффективности.



До сих пор в буме ИИ доминировали американские компании, такие как OpenAI, Google и Meta. Однако в последние месяцы в списках бенчмаркинга появилось новое имя: Qwen от Alibaba.



За последние несколько месяцев 2024 года варианты Qwen возглавили списки лидеров сайтов, которые измеряют производительность модели ИИ.



"Qwen 72B - король, а китайские модели доминируют", - написал генеральный директор Hugging Face Клем Деланг в июне 2024 года, после того как модель из Qwen впервые поднялась на вершину рейтинга Open LLM его компании.



Это удивительный поворот для китайской индустрии ИИ, которая, как многие думали, была обречена из-за ограничений на полупроводники и вычислительные мощности.



Успех Qwen показывает, что Китай может конкурировать с лучшими в мире моделями ИИ, что поднимает серьезные вопросы о том, как долго американские компании будут продолжать доминировать в этой области. Сосредоточившись на таких возможностях, как языковая поддержка, Qwen открывает новые горизонты в понимании того, что может делать модель ИИ и для кого она может быть создана.



Эти возможности стали неожиданностью для многих разработчиков, даже для тех, кто работает над самой Qwen.



В краткосрочной перспективе большая часть успеха Qwen связана с ее уникальным положением на китайском рынке. При запуске Alibaba утверждала, что около 90 000 клиентов использовали некоторые модели из серии Alibaba Tongyi Qianwen LLM. (Название "Qwen" происходит от сокращения термина, которое переводится примерно как "всеобъемлющее знание".) Большинство клиентов - китайские компании, которые не хотели бы вступать в прямые партнерские отношения с американскими компаниями, такими как OpenAI или Anthropic.



Компании по всему миру пытаются интегрировать ИИ в свои продукты и услуги, и китайские компании не являются исключением. Alibaba утверждает, что у Qwen более 2,2 млн корпоративных пользователей, но большинство публичных партнерств все еще являются экспериментальными. Один из продуктов на базе Qwen, созданный для подразделения мобильных устройств Xiaomi, позволяет пользователям создавать рецепты из фотографии блюда. Qwen также поддерживает работу мобильного помощника Xiaomi, который предлагается как на телефонах, так и в автомобильных системах.



Использование Qwen дает китайским компаниям больше стабильности. Американские AI-компании отключили доступ к API для китайских пользователей, в то время как многие сайты AI заблокированы центральным правительством. Что еще более важно, Qwen - это не просто доступная альтернатива: он оказывается столь же способным, как и то, что доступно в США. Когда Alibaba запустила самую последнюю версию Qwen, она поделилась результатами бенчмарков, приближающимися к флагманским моделям от OpenAI и Anthropic.



Инженеры также могут получить доступ к базовой модели Alibaba практически из любой точки планеты. Свободное владение Qwen основными языками, которые лежат за пределами большинства мировых данных по обучению ИИ, включая языки с низким уровнем ресурсов, такие как бирманский, бенгальский и урду, дает ему преимущество. Для сравнения, предполагаемые варианты использования модели ИИ с открытым исходным кодом Llama от Meta охватывают только английский язык.



Некоторые представители отрасли видят в этом продолжение общего принципа Alibaba о строительстве для всего мира, а не о приоритете Китая. Источник - Завтра

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