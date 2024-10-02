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Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:10 03.10.2024

Как известно, редкая птица долетает до середины Днепра, и редкий чиновник готов к смене сезонов. Осень, когда обычно включают отопление, не исключение. А сентябрь в Казахстане выдался необычно холодным, так что многие уже с нетерпением ждут тепла в батареях. Но дождутся не все.

Caravan.kz рассказывает, у жителей каких регионов высокие шансы остаться в холодных квартирах.

Балхаш

Причина, по которой Балхаш в зоне риска, очень простая – средства, выделенные на ремонт местной ТЭЦ и теплосетей, были похищены.

В июле текущего года суд вынес приговор заместителю директора и главному бухгалтеру коммунального предприятия "Балхаш Жылу". Их обвиняли в хищении более 700 миллионов тенге. Следствие установило, что обвиняемые расхищали средства в течение 2,5 лет.

"Суд признал подсудимых виновными по инкриминируемым статьям и приговорил к 5 и 5,6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет. Также суд взыскал с осужденных материальный ущерб в пользу ТОО "Балхаш Жылу". Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

Материальный ущерб был возмещен, но инфраструктура оставалась без ремонта почти 3 года. Это упущенное время означает огромный урон, нанесенный тем, что необходимые работы не проводились по графику.

Коммунальные сети в Балхаше серьезно изношены. На водопроводных сетях показатель износа достигает 80 %.

"Такой масштабный ремонт проводится впервые за очень долгое время. Во многих местах есть трубы, которым больше 30 лет. В прошлом году зимой у нас регулярно происходили аварии. Бывали случаи, когда приходилось устранять поломку в одном месте несколько дней! Потому что сети очень изношены", - поясняет директор "Балхаш жылу",

Сейчас коммунальщики спешно меняют трубы, многие улицы перекопаны, однако обещание акима включить отопление всем балхашцам уже 10 октября выглядит трудновыполнимым. Если вообще выполнимым.

"Ни в баню сходить, нигде воды нету. Представляете, даже дети в школу идут – холодной воды нету. Сокращенные уроки. Обещает в октябре дать отопление, но, кажется, вряд ли – уже середина сентября, и все копают. А нигде работников нету", - прокомментировала ситуацию местная жительница.

Экибастуз

После ЧС местного масштаба, когда город замерзал из-за крупной аварии на ТЭЦ, ситуации здесь уделяется особое внимание. Премьер-министр мониторит работы лично, регулярно приезжая на место. Выделены миллиарды тенге.

Затык в несоблюдении сроков. Начало всех ремонтных работ было перенесено с мая на конец июня. Задержка может оказаться критической, тем более в июле для ускорения ремонта власти города были вынуждены объявить режим ЧС техногенного характера объектового масштаба.

Полным ходом идет работ с котлоагрегатами, но на ТЭЦ запланирован еще и ремонт вспомогательного оборудования, а также здания и сооружений.

Причин волноваться две – рабочие могут не успеть починить все в срок, и спешка может сказаться на качестве ремонта. Сроки поджимают еще и потому, что осень в этом году выдалась холоднее обычной, поэтому отопление может потребоваться раньше стандартных сроков.

Еще один момент – на Экибастузской ГРЭС-2 были выявлены хищения на миллиард тенге. Об этом прокуратура Павлодарской области сообщила в феврале текущего года. Речь шла о растрате денег, выделенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока. Следствие еще ведется, но и предварительных данных достаточно для выводов.

Аварий крупного масштаба все же быть не должно, но многие экибастузцы могут столкнуться с тем, что в их домах будет холодно.

Прогноз погоды предупреждает, что ночная температура в городе упадет почти до нуля уже на следующей неделе.

Актау

Прошлой зимой без отопления остались сразу 10 микрорайонов города. Авария произошла на магистральном теплопроводе. Неисправный участок достаточно быстро починили. Однако износ сетей в городе составляет 79 %, так что инцидент, скорее всего, повторится.

"В отопительный сезон 2023-2024 года произошло 667 аварий, что значительно влияло на качество теплоснабжения", - сообщил в апреле Сериккали Канапин, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

На ремонт сетей в регионе из госбюджета были выделены миллиарды тенге, однако чиновники так и не сказали, были ли вливания эффективными. В МАЭК и вовсе признались, что аварийные отключения полностью исключить нельзя. Представитель энергокомбината добавил, что ограничения потребителей минимизированы за счет усиления линии электропередачи Западной зоны. По его словам, это позволило создать резервные мощности и обеспечить бесперебойное электроснабжение региона.

Актаусцы же сидят без горячей воды с 1 мая и не питают особых надежд на отопительный сезон.

Семей

Здесь все настолько печально, что это признают даже в высших кругах. Процитируем премьер-министра.

"Ситуация с теплоснабжением в области Абай, и в городе Семее в частности, критическая. По износу инженерных сетей и состоянию местной ТЭЦ регион относится к "красной зоне". Провести качественную модернизацию теплоисточников с завершением до конца текущего года - поручение главы государства. Правительство держит вопрос на особом контроле", – заявил Олжас Бектенов.

Так он не говорил даже про многострадальные Экибастуз и Риддер.

О тяжести положения высказался и аким области Абай Нурлан Уранхаев.

"Наверное, основная проблема у нас - это тепло. Это самая большая проблема, это именно город Семей, где проживает порядка 60 процентов населения области. Решится вопрос с теплом - все остальные вопросы мы решим. Я не вижу прям таких сложных проблем, кроме тепла", - заявил он.

Добавим, что синоптики обещают минусовые температуры в Семее уже на следующей неделе.

Какие еще города в зоне риска

В Астане и Алматы страны ситуация находится под контролем, поэтому должно обойтись без инцидентов. Но жители третьего по населению города имеют основания для волнения. Министр энергетики сообщал, что Шымкент не укладывается в график подготовки к отопительному сезону. Добавим сюда прошлогодние проблемы с гнилыми трубами даже в новых микрорайонах и получим рецепт потенциальной отопительной катастрофы.

Потенциально от морозов могут также пострадать жители следующих населенных пунктов:

Шахтинск - жалоб было столько, что сюда даже приехали депутаты. Но улучшения не наблюдается;
Степногорск - в феврале на местной ТЭЦ была серьезная авария. Несмотря на ремонт, риск последующих аварий здесь признал даже министр энергетики;
Жезказган - прошлой зимой на ТЭЦ треснули сразу три котла, и один из них был выведен в капитальный ремонт с задержкой. Ремонт остального оборудования и вовсе перенесли на конец текущего года
Темиртау - тоже проблема с котлами на ТЭЦ.

Остается только пожелать, чтобы этот прогноз не сбылся, и работы, которые стоили казахстанцам миллиардов тенге, действительно дали обещанный результат.

Автор: Алма Абишева

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727943000


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