 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:14 03.10.2024

Medya Gunlugu
Турция

Колокола глобальной войны
MG: на Ближнем Востоке растет риск начала мировой войны

На Ближнем Востоке растет риск начала мировой войны, пишет MG. Израильско-американский альянс чинит злодеяния в Палестине, Ливане, Йемене, Ираке и Сирии и вовлекает регион в опасные воды, оставляя открытыми вопросы о том, где остановится Израиль, отмечает автор статьи.

Хасан Севилир Ашан (Hasan Sevilir Aşan)

Политические футуристы неоднократно выражали мысль о том, что ухудшающаяся, накаленная международная обстановка ведет к глобальной войне, а наш политически напряженный мир может выправиться лишь в результате коренного перелома.

Было принято считать, что на фоне международной поляризации, подстегиваемой в том числе украинским конфликтом, и нарушенного хода событий, когда механизмы ООН оказываются беспомощными, первая искра может вспыхнуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но, похоже, стратеги тоже сильно ошиблись.

Искра вдруг загорелась не где-то далеко, а в ближневосточном котле столкновения цивилизаций. Отныне колокола возможной глобальной войны звонят в нашей ближайшей географии.

Китай

Азиатско-Тихоокеанский регион, где стремительно закладываются кирпичи новой холодной войны, считался потенциальной пороховой бочкой, которая откроет двери третьей мировой войне. И, возможно, это все еще так.

Китай, подорвавший 150-летнюю глобальную гегемонию США и американскую мечту и переживающий неудержимый подъем, в то же время стал кошмаром западной солидарности из-за своих структур в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

США нашли выход в окружении Китая с помощью стратегических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сформированных с западными друзьями, таких как AUKUS, "Пять глаз", QUAD. При этом они продолжают держать наготове тайваньскую и уйгурскую карты.

ХАМАС

Все началось с нападения ХАМАС на гражданское население в октябре прошлого года. Израиль заявил, что понес сотни жертв среди мирных жителей, и с жаждой мести Палестине и региону развязал горячий конфликт, в ходе которого нацелился на многие государства и организации.

Израильские операции гнева, непропорциональные и беспощадные, начавшиеся с нападения ХАМАС, привели и к социальному хаосу, включая череду оккупаций и массовых убийств. Они сопровождались этническими чистками, а также массовой миграцией в регионе.

Израильско-американский альянс, за действиями которого система ООН, парализованная вето, наблюдает молча, чинит злодеяния и совершает акты агрессии, охватывающую Палестину, Ливан, Йемен, отчасти Ирак и Сирию и продолжающую расширяться. Вовлекает регион в опасные воды, оставляя открытыми вопросы о том, где остановится Израиль - который продолжает насилие, оккупацию, политические убийства, разведывательные кибер-диверсии с применением умной электроники, начавшиеся с пейджеров - и как закончатся его атаки.

Инертность, вызванная проблемным положением стран региона, и их неспособность выступить в унисон против нападений создала великолепные возможности для израильского экспансионизма. Роль еврейского лобби на выборах в США также подготовила подходящую почву.

В то время как на Ближнем Востоке поднимается жар горячих конфликтов, в мире усиливается беспокойство по поводу глобальной войны - из-за агрессии, превращающей регион в огненный шар, и скорости ее распространения.

Большой Ближний Восток?

Тем временем хрупкую ситуацию начали приукрашивать и наполнять содержанием популярные теории заговора:

-Атака ХАМАС на самом деле была израильским трюком. Израиль либо сам спровоцировал ХАМАС, либо был осведомлен заранее и закрыл глаза. Создал возможность для своих атак, начиная с сектора Газа, заложил основу для легитимности.

-Проект "Большой Ближний Восток" продолжает раскручиваться по спирали интриг ценой жизни невинных мирных жителей. Следующей целью на формирующейся карте Ближнего Востока станет Иран, а конечным адресом – Турция.

-США, уставшие от событий на Ближнем Востоке вместе с Израилем, судя по всему, стремятся замедлить темп конфликтов, по крайней мере, до завершения президентских выборов. Однако если спираль насилия будет продолжать набирать обороты на фоне волн возмездия и гнева, США также могут вступить в драку с Китаем, чтобы привлечь внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Если оставить в стороне вздор конспирологических теорий, нынешний ход событий указывает на то, что мы находимся на пороге зловещего противостояния, подогреваемого сведением счетов глобального масштаба.

Мы не ошибемся, если скажем, что международное сообщество и страны ближайшего к нам региона спешат определить свой фланг на фронтах все более обостряющихся пропагандистских и психологических войн.

Источник - ИноСМИ
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