Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет

11:17 03.10.2024 На заседании в Ереване Мишустин рассказал об интегрированной платформе и развитии отношений "пятерки" с другими странами



Семен Бойков



Россия играет ведущую роль в обеспечении цифрового суверенитета в ЕАЭС. 1 октября в Ереване состоялось заседание третьего Евразийского экономического форума, посвященное как раз перспективам цифровизации союза. В пленарной сессии принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В столице Армении прошла также встреча Евразийского межправительственного совета. О том, как развивается торговля внутри объединения и какие проекты страны реализуют в области цифровизации, - в материале "Известий".



Укрепление цифрового суверенитета ЕАЭС



Михаил Мишустин прибыл в Ереван вечером 30 сентября. 1 октября он принял участие в заседании третьего Евразийского экономического форума, а также во встрече межправительственного совета ЕАЭС (организация объединяет пять стран - Белоруссию, Казахстан, Россию, Армению и Киргизию). Хотя в последнее время Армения усилила критику в адрес Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ереван продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом.



- Армения полностью заморозила свое участие в ОДКБ, однако она не отказывается от ЕАЭС, ведь они понимают, что это для них главный рынок, - отметил в разговоре с "Известиями" знакомый с ситуацией источник.



Без преувеличения можно сказать, что третий Евразийский экономический форум стал важным событием в Армении. С 2022 года мероприятие собирает политиков, чиновников и бизнесменов для обсуждения путей направления евразийской интеграции. В этом году республика занимает пост председателя ЕАЭС, и ее руководство серьезно подготовилось к приезду иностранных делегаций. Так, почти весь Ереван был украшен флагами стран - членов союза, а на улицах повсюду пестрили баннеры с информацией о форуме.



Темой пленарной сессии, прошедшей 1 октября, стала цифровизация функционирования Евразийского экономического союза в современных реалиях. Мишустин заявил, что цифровая повестка занимает прочное место в системе приоритетов ЕАЭС, и страны-члены активно развивают интегрированную информационную платформу.



- Мы формируем экосистему цифровых транспортных коридоров. Она позволит деловым партнерам обмениваться важнейшей логистической информацией по всей цепочке поставок, наладить максимально удобное выстраивание маршрутов и бронирование необходимой инфраструктуры, - заявил он.



Премьер-министр добавил, что для упрощения многих бизнес-процессов и повышения интенсивности движения услуг и капитала в рамках ЕАЭС продолжают совершенствовать механизмы взаимного признания электронной подписи. Кроме того, сейчас реализуется проект Евразийского банка развития "Работа в ЕАЭС", который помогает соискателям из стран-членов найти подходящие вакансии и получить нужные для трансграничного трудоустройства государственные услуги.



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Россия призывает государства - члены союза укреплять цифровой суверенитет ЕАЭС, в том числе за счет использования своих наработок. По словам Михаила Мишустина, РФ уже больше чем наполовину обеспечивает себя отечественными серверными платформами и системами хранения информации.



- Мы последовательно увеличиваем долю используемых российских электронных компонентов в их составе. Сейчас запускаем создание базовых станций на российском софте для сетей 4G и 5G. В следующем году планируем наладить серийное производство таких решений. В ближайшее время также будет организован массовый выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной операционной системой. Они станут предоставляться учителям в школах вначале для работы с электронным образовательным контентом, - отметил премьер.



ЕАЭС за последние годы продвинулся в сфере цифровизации и укрепления цифрового суверенитета, особенно это касается транспортно-логистической сферы, сказал "Известиям" заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. По его словам, принятие нового Таможенного кодекса союза сыграло в этом определяющую роль.



- Дальнейшие перспективы связаны с продвижением и реализацией инициативы Digital Union, синхронизации национальных цифровых платформ, развития инструмента цифровой торговли, в том числе с партнерами из третьих стран, - отметил он. - Россия играет во всех этих направлениях ключевую роль, в том числе благодаря продвижению цифрового рубля, что также благоприятно отразится на укреплении финансового и цифрового суверенитета ЕАЭС.



К слову, на форуме председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в рамках "цифрового союза" (Digital Union) Армения и Киргизия уже реализуют пилотную программу по идентификации, аутентификации граждан и юридических лиц стран союза без передачи данных. К ней в перспективе подключится и Казахстан.



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Заседание Евразийского межправительственного совета



В этом году ЕАЭС отпраздновал десятилетний юбилей с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Чтобы увековечить эту веху, на уровне объединения была принята новая марка. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета состоялась официальная церемония ее гашения. К слову, первый выпуск специальных евразийских почтовых марок состоялся еще в 2015 году.



В целом по итогам заседания межправсовета в Ереване было подписано 10 документов, среди которых, в частности, решение "Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года" и распоряжение "о некоторых вопросах гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в области гражданской авиации".



В целом ЕАЭС уверенно развивается, несмотря на санкции, введенные Западом против его главной экономики - России - и общее замедление мировой экономики. Так, за первые шесть месяцев 2024 года ВВП союза увеличился на 4,5%. По словам Михаила Мишустина, этого удалось достичь во многом благодаря имеющимся внутрисоюзным факторам роста, высокой инвестиционной активности и потребительскому спросу.



- В результате с января по июнь промышленное производство увеличилось на 4,8%, выпуск сельхозтоваров - на 3,5%, объем выполненных строительных работ - на 4%, оборот розничной коммерции - практически на 8,5%, - отметил он.



Российский премьер добавил, что внутренний рынок союза становится все более значимым для государств объединения. За первую половину этого года взаимная торговля внутри ЕАЭС выросла на 5,7%, а доля национальных валют в расчетах сейчас составляет порядка 90%. По данным ЕЭК, в 2023 году объем взаимной торговли между странами союза превысил $90 млрд, что на 7% больше, чем в 2022-м, и в два раза больше по сравнению с 2015-м. Взаимные поставки выросли на 17%, достигнув рекордного уровня за все время существования союза.



При этом ЕАЭС не намерен останавливаться на достигнутом и готов к расширению и сотрудничеству.



- Продолжается плодотворное взаимодействие "пятерки" с Китаем. Реализуются соглашения о свободной торговле с Ираном, Вьетнамом, Сербией. В текущем году проведены переговоры с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Прорабатываются договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией. Налажен активный диалог с региональными объединениями, прежде всего ШОС и АСЕАН, - отметил Мишустин.



Евразийский экономический союз привлекают в том числе страны, находящиеся в других регионах. Так, в рамках межправсовета с видеообращением выступила вице-премьер Кубы Инес Мария Чапман. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский отмечает, что в сотрудничестве с ЕАЭС заинтересованы, прежде всего, государства, которые привлекает масштаб российского рынка.



- Это создает хорошие возможности для экспорта продукции. Что касается стран - членов ЕАЭС, для них, в частности, открыт российский рынок труда, - сказал он "Известиям".



Кроме того, в ЕАЭС хорошо отработана политика, связанная с таможенными вопросами - цифровизация в этой сфере продвинута очень глубоко, резюмировал эксперт. При этом он допускает, что ЕАЭС может расшириться за счет части стран постсоветского пространства. Источник - Известия

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