На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...

11:19 03.10.2024

2.10.2024



"Второй номер" Трампа показал, что не прочь стать первым



Дебаты кандидатов в вице-президенты США завершились не в пользу демократов

Геннадий Петров



По мнению американцев, республиканец Джей Ди Вэнс выглядел несколько убедительнее, чем демократ Тим Уолц. Фото Reuters

В США обсуждают дебаты кандидатов в вице-президенты – республиканца Джей Ди Вэнса и демократа Тима Уолца. Судя по свежим опросам, американцы не дали явного перевеса ни одному из них. Однако это ничья в пользу Вэнса. "Второй номер" команды Дональда Трампа продемонстрировал, что ему под силу стать и первым. В его выступлении на дебатах американские СМИ увидели заявку на участие в следующих президентских выборах. А бывший школьный учитель (ныне – губернатор Миннесоты) Уолц подтвердил свою репутацию политика нефедерального уровня, чье главное достоинство – близость к народу, к избирателю из американской глубинки, за симпатии которого борются Трамп и Камала Харрис.

Дебаты редко меняют ход американских предвыборных кампаний. Но этот год оказался исключением из правил в политике страны. Этим летом Трамп, разгромно выиграв дебаты, буквально выбил из предвыборной гонки Джозефа Байдена, вынудив демократов на ходу менять своего кандидата и всю предвыборную стратегию. Если верить данным социологии, серьезно сказался на симпатиях американцев словесный поединок Трампа и Харрис, состоявшийся 10 сентября. Отрыв кандидата от демократов увеличился. Харрис, окрыленная успехом, предложила вторые дебаты, но Трамп отказался. Это повышало значение поединка Вэнса и Уолца. Ведь получается, что это последние дебаты представителей команд Трампа и Харрис за весь период до президентских выборов 5 ноября.



Американские СМИ акцентировали внимание на том, что никто из участников 90-минутной "дуэли" явно не проиграл, как было в случае дебатов Трампа и Байдена. Вместе с тем Вэнс смотрелся несколько лучше. Опрос зрителей, проведенный близкой к демократам телекомпанией CNN, показал, что победил республиканец. Вэнса признали лучшим 51% опрошенных, Уолца – 49%. Схожие данные показали другие оперативные опросы, в том числе телеканала CBS, где были дебаты.



Действительно, для этого были основания. Вэнс говорил более уверенно и четко, заставлял своего оппонента несколько раз говорить на неудобные для демократов темы (в частности, о миграционных проблемах). А сам он только один раз ушел от ответа на неудобный вопрос: Уолц спросил его, признает ли он, что Трамп проиграл выборы 2020 года. Отрицательный ответ означал бы, что кандидат в вице-президенты отрицает многочисленные судебные решения, подтвердившие, что да, Байден выиграл законно. Положительный же ссорил Вэнса с Трампом, который до сих пор, несмотря ни на что, называет себя победителем выборов 2020 года, снижая этим упрямством свои шансы на победу. По данным социологии, идея, что Байден – нелегитимный президент, находит отклик даже не у всех республиканцев, что уж говорить о колеблющихся избирателях, за голоса которых и идет борьба. Таким образом, Вэнс оказался искушеннее своего "первого номера". Колумнист New York Times Росс Доутат даже сказал, что кандидат в вице-президенты выступил на дебатах лучше, чем все республиканцы в этом веке. Выступление Вэнса выглядело как заявка на участие в качестве кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года.



Уолц, в свою очередь, хоть и не допустил грубых промахов, оставил у зрителей двойственное впечатление. Он смог сконцентрировать внимание на выигрышных моментах программы Харрис (например, о свободе абортов), но его ораторские качества явно оставляли желать лучшего. Зачастую было непонятно, что Уолц хочет сказать. По признанию одного из комментаторов, американцы увидели губернатора сельскохозяйственного штата ("второй номер" Харрис возглавляет Миннесоту), "простака Гомера Симпсона" (герой популярного мультсериала), но не возможного президента США.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев согласен с такой оценкой. "Вэнс показал, что он является копией Трампа, но не ухудшенной, а улучшенной. А вот Уолц показал, что он – вторая Харрис. Ее недостатки – это его недостатки. Если Вэнс предстал перед избирателями как в известной степени противоположность Трампу, то Уолц даже приемы Харрис на дебатах 10 сентября копировал. Значит, подстраховать ее, закрыть слабые места избирательной кампании ему не под силу", – сказал эксперт в комментарии "НГ".



В СМИ, особенно зарубежных, не без удивления отметили, что внешнеполитической повестке на дебатах было уделено мало внимания. Вначале казалось, что будет по-другому. Дебаты начались сразу после того, как Иран устроил масштабный ракетный обстрел Израиля. Это, естественно, не могло не стать первой темой обсуждения. Оба кандидата поддержали "фундаментальное право Израиля на самозащиту" (выражение Уолца), при этом демократ заговорил о том, что "Трамп повернется к Владимиру Путину, повернется к Северной Корее". Однако в итоге все свелось к обсуждению, при каком президенте позиции США в мире были крепче. "Спросите, когда Америка не имела крупных конфликтов – только четыре года, когда Трамп был президентом!" – сказал Вэнс. Ни о какой другой международной проблеме, кроме войны на Ближнем Востоке, оба кандидата больше, по существу, не говорили. Об украино-российском конфликте не было сказано ни слова. И это притом что Вэнс о нем в последнее время высказывался многократно. Многие наблюдатели даже ожидали, что кандидаты почти всю внешнеполитическую часть дебатов будут спорить о визите Владимира Зеленского в США, вызвавшем неоднозначную реакцию (см. "НГ" от 26.09.24).



По мнению Васильева, это объясняется действиями модераторов – журналистов CBS. "На мой взгляд, они пусть и в весьма мягкой, осторожной форме, но подыгрывали Уолцу. А он, как выяснилось, в международной политике не очень силен. Об Украине участников дебатов не спрашивали, чтобы Уолц не наговорил чего-то лишнего и не подставился", – полагает эксперт.