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России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
12:20 03.10.2024

Еще миллионы мигрантов по старинке завезем или лучше экономику реструктурируем?

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Андрей Бунич

Одними самых дефицитных с точки зрения обеспечения кадрами внезапно стали профессии дворника, продавца-консультанта, администратора магазина, агента по недвижимости и мерчандайзера. В этот перечень также вошли токари, фрезеровщики, шлифовщики, повара, пекари и кондитеры, а также врачи.

Такие данные на фоне информации Росстата о рекордно низком уровне безработицы в стране (2,4%) приводит, в частности, портал по поиску работы HeadHunter. "Дворник - индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тысячи рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 г. - 24%. Токарь, фрезеровщик, шлифовщик - индекс активных резюме на одну вакансию 1. Медианная зарплата 140,8 тысячи рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 г. - 32%".

Согласно опубликованным данным, индекс активных резюме на одну размещаемую вакансию среди врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов составляет 1,2 при том, что медианная зарплата врача составляет 85,2 тыс. руб. (+21% по сравнению с прошлым годом), а продавцов-консультантов - находится на уровне 48,3 (+ 23%).

Сегодняшние медианные зарплаты среди мерчандайзеров колеблются около 43,5 тыс. руб., среди администраторов магазинов - в пределах 53 тыс., среди фармацевтов-провизоров - на уровне 60,2 тыс., слесарей и сантехников - 71,1 тыс., автослесарей и автомехаников - 99,8 тыс., а у агентов по недвижимости - 146,9 тыс. рублей.

В принципе, этот список с такими разноплановыми сферами деятельности, где наблюдается дефицит кадров, для России не нов, возник не сегодня и даже не вчера, так что это не повод для драматизации ситуации.

- Даже не делая специальных исследований и не сводя в единое целое какие-то данные, достаточно просто посмотреть, на каких таких нивах трудовой деятельности в России подвизается самое большое количество мигрантов, чтобы сделать аналогичные выводы, - рассудил глава Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич.

- Как раз в этих самых профессиях и наблюдается самая большая концентрация гастарбайтеров. Здесь и продавцы, и мерчандайзеры, и, естественно, дворники, и даже врачи, среди которых в последние годы действительно очень много приезжих. Потому что именно эти сферы деятельности для россиян в силу целого ряда причин выглядят непрестижно и, соответственно, сограждане не хотят вести в этом направлении свою трудовую деятельность.

Разве что с риэлторами ситуация немного другая. Все-таки в этой сфере люди, как правило, работают, что называется, на свой страх и риск.

"СП": А так хотелось поиронизировать и спросить: неужто наши институты и колледжи не справляются с государственным заказом на подготовку дворников, риэлторов и администраторов с мерчандайзерами?

- Да дело тут не в наличии или отсутствии обученных трудовых резервов в той или иной сфере. Подготовку сейчас можно получить любую. Дело в отсутствии мотивации трудиться в определенной сфере. И здесь, как мне видится, в основе лежит более структурная проблема, чем недоработка учебных заведений или наплыв мигрантов в одной отдельно взятой стране.

Ситуация с дефицитом кадров в определенных сферах деятельности - общая для всех развитых и развивающихся стран. Их население в массе своей не считает рабочие специальности, сферы обслуживания и здравоохранения престижными. Оно готово трудиться за совсем другие деньги в совсем других сферах. И Россия тут не является исключением из правила.

"СП": Звучит, на первый взгляд, так, будто раз это общемировая проблема, то и поделать с ней ничего особенно нельзя.

- Все зависит от структуры самой экономики. У нас есть широкие возможности для создания высокотехнологичных производств. Есть большой потенциал в самых разных отраслях, включая индивидуальное предпринимательство, для приложения сил высококвалифицированных сотрудников, что может способствовать занятости людей в создании новых видов деятельности, систем управления и так далее, для развития экономики в целом.

А стремление использовать примитивные формы организации упирается исключительно в стремление набрать побольше максимально дешевой рабочей силы, потому что делать дополнительные какие-то инвестиции в новые технологии, из-за чего, соответственно, возрастает и степень риска, никому не хочется.

Но как только малое и среднее предпринимательство начнет нормально развиваться, и, соответственно, станет качественно меняться экономическая структура, проблема нехватки квалифицированных кадров, как мне думается, довольно быстро будет нивелирована.

"СП": Каким же образом?

- Да, сейчас наше общество испытывает определенную тревогу по поводу того, что все больше трудовых сфер отдается на откуп мигрантам. А происходит это потому, что привыкли решать все по старинке - недостаток квалифицированных рабочих рук замещают простым увеличением дешевой завозной рабочей силы, предлагая таким образом нашим гражданам конкурировать заведомо в непрестижных сферах.

Если будет все нормально организовано, тогда каждый найдет сферу деятельности себе по душе. И не будет возникать никаких панических настроений из разряда "ах, у нас вдруг дворников не хватает, давайте тогда всех в дворники силком загонять".

У нас же многие "экономические исследования" привязаны к текущей ситуации на рынке труда и подразумевают копание в той или иной проблеме, что называется, здесь и сейчас, что в итоге приводит нас каждый раз в своеобразный капкан - либо срочно делаем только так, либо вообще никак. А надо всегда представлять общую динамическую картину, именно так работает грамотная экономика, при ней все проблемы видятся совершенно по-другому.

При большом потенциале нашей экономики надо просто принимать правильные и взвешенные решения. В этих условиях любые вопросы с рабочей силой будут решаться сами собой.

Потому что проблема ее нехватки где-либо - это вопрос вообще-то не государства, а собственно предпринимательства. Если предприниматель любого уровня увидит реальную выгоду - поверьте, он моментально найдет, как заинтересовать нужную ему рабочую силу, завлечь людей.

Тот, кто упорно лезет куда-то, пытаясь действительно развить свое дело, точно найдет и наберет себе персонал, резюмировал Андрей Бунич. Правда, уточнил он, для этого необходимы еще соответствующие установки сверху, нормальная финансовая система, кредитные ресурсы, рынки акций и капитала… Тогда все встанет на свои места.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727947200


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