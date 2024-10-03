Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября

12:25 03.10.2024

ВС РФ готовятся к штурму крупнейшей сети высот в основной части Торецка – итоговая сводка Readovka за 2 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 2 октября в разрезе СВО. Штурмовые подразделения русских частей вплотную подошли к шахте "Центральная" и ее высотам, которые являются ключевыми в основной части Торецка. Американская пресса признала успех ВС РФ в ведении боевых действий. Украинский кабмин опубликовал демографический прогноз, согласно которому население незалежной сократится почти в 2 раза к 2051 году в сравнении с 2001.



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