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|Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:25 03.10.2024
ВС РФ готовятся к штурму крупнейшей сети высот в основной части Торецка – итоговая сводка Readovka за 2 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 2 октября в разрезе СВО. Штурмовые подразделения русских частей вплотную подошли к шахте "Центральная" и ее высотам, которые являются ключевыми в основной части Торецка. Американская пресса признала успех ВС РФ в ведении боевых действий. Украинский кабмин опубликовал демографический прогноз, согласно которому население незалежной сократится почти в 2 раза к 2051 году в сравнении с 2001.
Ключевые высоты
Подразделения ВС РФ добились значительных успехов в штурме укрепленных позиций ВСУ в самом сердце Торецка. Русским бойцам удалось проломить линию обороны украинского гарнизона в ключевой точке. А именно – выбить неприятеля из многоэтажной застройки между улицами Маяковского и Дружбы. ВС РФ заняли многоквартирные капитальные дома вплоть до улицы 51-й Армии. Горсовет уже не контролируется ВСУ – они отошли на дистанцию от передовых позиций российской армии в многоэтажных постройках. Но и русские подразделения не спешат занимать этот хоть и важный, но сугубо символический пункт. Главная задача текущего этапа боев состоит в выходе к шахте "Центральная" и группе ее отвалов для их последующего штурма. Как и предполагала редакция Readovka, как только будет взята под контроль хотя бы часть полосы многоквартирных домов по улицам Дружбы и Маяковского, подразделения ВС РФ сменят вектор атаки и развернутся в направлении вышеуказанной шахты. На данный момент наши солдаты приблизились к этому промышленному объекту на дистанцию порядка 200 м, идет подготовка штурма.
В случае успеха русская армия получит возможность поставить мат всем подразделениям ВСУ, обороняющимся в Забалке. Ведь микрорайон перед этими отвалами представляет собой плато, откуда можно наблюдать за любыми передвижениями противника, тем самым делая его оборону бессмысленной и губительной. А отступление неприятеля на запад от Забалки по полям к селу Петровка будет откровенным безумием, ведь все это станет зоной сплошного огневого контроля русских войск. В связи с этим можно предположить, что, как только ВС РФ завяжут бой в районе шахты, неприятель покинет Забалку и уйдет в основную часть Торецка по сплетению технических дорог внутри сети отвалов. Вражеским силам придется делать это быстро – иначе высоты из прикрытия превратятся в угрозу.
Помимо прочего, контроль над указанной сетью терриконов обесценит ряд позиций ВСУ не только в Забалке, но и в основной части города. А именно – в районе частной застройки на северо-западной окраине Торецка. Таким образом, час ключевого сражения за город вот-вот настанет. Тот, кто контролирует терриконы шахты "Центральная", де-факто контролирует город ввиду того, что подобных по оборонительному значению объектов в Торецке больше нет.
Всеми признанный успех
Газета The Washington Post выпустила материал, в котором успехи русского наступления последних месяцев оценены по достоинству. Американские журналисты даже сравнили его темпы с динамикой начального периода СВО. Аналитики издания в числе главных преимуществ русской армии назвали постоянное совершенствование тактики общевойскового боя, где принцип действий малыми группами показал максимальный результат. Этот подход затрудняет обнаружение наших атакующих подразделений частями ВСУ. Соответственно, заблаговременное вскрытие намерений ВС РФ почти невозможно, и, как следствие, организация действенных контрмер также исключается. Кроме того, тактика малых групп не позволяет ВСУ применять артиллерию. Этому есть простое объяснение. Учитывая дефицит артиллерийских боеприпасов практически всей номенклатуры, работа частей непосредственной поддержки по "копеечной цели" может быть вообще запрещена командованием противника в целях экономии. Грубо говоря, неприятель ждет на марше батальонные колонны, которые он был бы рад накрыть, но все вопросы решают малые штурмовые подразделения. ВСУ попросту зачастую не встречают цели для разрешенного артиллерийского огня.
Американские журналисты прошлись и по авантюре Киева в Курской области, отнеся ее к факторам успеха ВС РФ последнего времени. А именно, ударный кулак, который собрал противник для вторжения, критически оголил фронт. Кроме того, командование противника в этом шаге отчаяния угробило множество действительно качественно обученных и опытных подразделений, которые были так нужны ВСУ на многих боевых участках.
Данная статья, конечно, перемешана с характерными "тезисами", необходимыми для ее выпуска в тираж. Но главным остается то, что пресса западного блока уже даже не ищет оснований для спекуляций на тему "когда ВСУ победят". Всем понятно, что это невозможно.
"За це скакав Майдан"
Правительство незалежной опубликовало демографический прогноз. Согласно ему, к 2051 году население Украины сократится до показателя 25,2 млн человек.
Важно заметить, что на момент 1 января 2022 это число составляло 42 млн. А в 2001 году население незалежной было равно 48 млн человек. То есть на основании официальных данных можно сказать, что за 50 лет количество жителей Украины сократится практически вдвое. Причем, учитывая источник прогноза, он мог быть докручен до максимально возможного "позитивного" показателя.
Украинскому обывателю эти новости должны подсказать, что его страна форсированными темпами мчится не просто в демографическую пропасть – незалежная откровенно вымирает. Киевский режим не оставил своему народу никаких перспектив, кроме как погибнуть под командованием мясников-командиров, быть вынужденным бежать за границу или просто дожидаться кончины в нищете. Однако, что самое печальное, до сих пор определенная часть населения Украины не желает взглянуть правде в глаза и продолжает идти за морковкой на веревке в надежде однажды ее догнать и попасть в дивный мир, где все будет бесплатно, на кисельных берегах. Цена этой то ли глупости, то ли малодушия, то ли наивности – само будущее.
Вчера, 1 октября, ключевым событием дня стало бегство ВСУ из Угледара. НАТО возглавил бывший премьер Нидерландов Рютте.