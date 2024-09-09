Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)

12:38 03.10.2024

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL

09.09.2024



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".



Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.



О коллекционных монетах JOSHY ULYSY. 800 JYL



Хан Джучи – старший сын Чингисхана и основатель Улуса Джучи, широко известного как Золотая Орда. В Улытауской области находится мавзолей Джучи хана, который является важным историческим памятником – частью культурного наследия Казахстана.



В дизайне монет использовано изображение монумента хана Джучи. Его автор – казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. На оборотной стороне – коллаж из монет времен Золотой Орды.



Монеты изготовлены:

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 777,5 грамма, диаметром 100 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 5 000 тенге, тиражом 100 (сто) штук;

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 311 грамм, диаметром 75 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 2 000 тенге, тиражом 300 (триста) штук;

– из серебра 925/1000 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления "proof", номиналом 1 000 тенге, тиражом 1 000 (одна тысяча) штук;

– из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления "brilliant uncirculated", номиналом 200 тенге, тиражом 8 000 (восемь тысяч) штук.



Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.



Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.



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Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN

01.10.2024



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии монет "От сердца к сердцу".



Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК https://kazcoins.nationalbank.kz с 3 октября 2024 года.



О коллекционных монетах SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN



Монета SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома.



Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук.



Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.



Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.