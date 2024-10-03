|14:28 Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24 Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20 Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19 Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16 Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09 Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04 Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00 Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53 Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46 Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44 В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40 Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38 Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25 Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20 России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19 На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17 Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14 Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:10 Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:07 75 лет Коммунистическому Китаю
11:06 Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:05 К истории советского нациестроительства, - Данияр Ашимбаев
11:04 Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:00 Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие
10:33 Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:24 The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды
10:19 Прижаты к стенке: обещание помогать Украине и Израилю загнало США в ловушку, - The Guardian
10:07 Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
09:47 "Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:43 Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"
08:49 БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:47 Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова
08:40 Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции, -Михаил Павлив
08:28 Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам, Из жизни псевдо-оппозиции, - Петр Акопов
08:13 Россия закрыла транзит для казахстанского зерна. Россельхознадзор нашел вредителей, - В.Панфилова
07:51 Последние часы украинского Угледара. Прорыв не удался, - Р.Маркуш
07:24 Патриотизм - он везде одинаковый или нет? Пекин раскрыл секрет китайского чуда, - Дмитрий Косырев
07:17 Кишинев по пути в Евросоюз намерен "потерять" автономный статус Гагаузии, - С.Гамова
06:20 Кровь из глаз: ВОЗ объявил новую угрозу эпидемии. Вирус Марбурга вырвался из-под контроля в Африке
01:58 Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю, – Р.Карманов
00:49 Глобальная война неизбежна. США придется выбирать: либо смелость, либо трусость, - National Review
00:33 Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США
00:30 После удара Ирана у Нетаньяху дрожали руки: в плане США такого не было
00:28 Иран выбрал риск. Три важных вывода после ударов по Израилю, - "Царьград"
00:21 США растеряны после атаки Ирана на Израиль, - Малек Дудаков
00:20 Индия отвергла предложение создать азиатское "НАТО", - НГ
00:09 Мексика обвиняет Испанию в геноциде. Король Фелипе VI не приглашен на инаугурацию Клаудии Шейнбаум
00:07 Ближний Восток: с разгромом "Хезболлы" Иран станет уязвим перед атакой со стороны Израиля как никогда, - А.Арешев
00:04 Иран и Израиль поставили США в тупик перед выборами, - "Взгляд"
00:02 КПП Бугристое. Мигранты из Таджикистана устроили массовую потасовку на границе России с Казахстаном
00:01 В России арестовали 372 млн долл. на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
|В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:44 03.10.2024
Новые виды пауков нашли в пустыне Кызылкум в Казахстане
Судя по всему, активность у них преимущественно ночная, поскольку днем они сидят в укрытиях (под камнями, в норах других животных, трещинах скал или земле) и доселе им удавалось оставаться незамеченными,
АЛМАТЫ, 30 сен - Sputnik. Два новых вида пауков нашли в пустыне Кызылкум на горе Карамола, сообщили в институте зоологии Казахстана.
Кроме того, там же обнаружили 10 видов пауков, которые ранее в Казахстане не фиксировались.
"Наши арахнологи обнаружили 54 вида пауков, из которых 27 видов (50%! от собранных) были впервые отмечены в этой пустыне, а 10 видов (19%) и вовсе не были ранее известны на территории Казахстана", - говорится в сообщении на официальном аккаунте института в соцсетях.
Два вида пауков оказались новыми для науки, они были описаны и получили названия Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi. Оба вида относятся к семейству наземных охотников – Gnaphosidae.