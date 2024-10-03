В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi

12:44 03.10.2024

Новые виды пауков нашли в пустыне Кызылкум в Казахстане



Судя по всему, активность у них преимущественно ночная, поскольку днем они сидят в укрытиях (под камнями, в норах других животных, трещинах скал или земле) и доселе им удавалось оставаться незамеченными,



АЛМАТЫ, 30 сен - Sputnik. Два новых вида пауков нашли в пустыне Кызылкум на горе Карамола, сообщили в институте зоологии Казахстана.



