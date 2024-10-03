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|Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:53 03.10.2024
Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
Узбекистан вновь стал владельцем советских пансионатов "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон" на Иссык-Куле, извещает киргизское издание "Экономист". Соглашение на этот счет заключили правительства двух стран минувшим летом.
После роспуска СССР пансионаты отошли Ташкенту, но в апреле 2016 года они были национализированы в ответ на ограничения поставок электричества в Киргизию.
Ратификация договора стала результатом длительных переговоров и судебных разбирательств. Узбекистан получает санатории в пользование на 49 лет, земля остается в собственности Киргизии. Не менее 80% работников пансионатов будут киргизами.
Узбекистан и Кыргызстан утвердили соглашение о передаче Ташкенту четырех пансионатов на Иссык-Куле
Президент Узбекистана и Кабмин Кыргызстана утвердили международный договор о передаче Ташкенту четырех пансионатов на Иссык-Куле. Право собственности получают три банка и механический завод, которые по условиям соглашения должны завершить реконструкцию и создать там гостиничные комплексы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев постановлением от 27 сентября утвердил соглашение с правительством Кыргызстана о передаче Ташкенту четырех пансионатов на Иссык-Куле.
Соглашение, подписанное 18 июля в Ташкенте во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова, призвано урегулировать права собственности на объекты зон отдыха, находящиеся на побережье озера, а также на обеспечение их дальнейшего функционирования. Кыргызская сторона утвердила документ 23 сентября.
В перечень вошли пансионаты "Золотые пески Центральной Азии" (ранее "Бостери"), "Рохат-НБУ" (ранее "Рахат"), "Дилором" (ранее "Энесай"), а также незавершенный строительством "Бустон".
Согласно документу, права собственности объектов передаются компаниям в Узбекистане в долгосрочное пользование, а земля - на условиях аренды.
пансионат "Золотые пески" передается "Ташкентскому механическому заводу";
пансионат "Дилором" - "Асакабанку";
пансионат "Рахат" - Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ);
незавершенный объект "Бустон" - "Узпромстройбанку".
После оформления прав собственности банки и завод должны завершить реконструкцию объектов для создания гостиничных комплексов на уровне не менее трех звезд по международным стандартам. После этого они смогут отчуждать объекты третьим лицам. При этом у кыргызской стороны есть преимущественное право перед другими лицами приобрести объекты по их рыночной стоимости.
Кроме того, не менее 80% работников пансионатов должны быть гражданами Кыргызстана, обеспечить беспрепятственный доступ граждан Кыргызстана к пляжным зонам, а также своевременно выплачивать налоговые, неналоговые и другие платежи, арендную плату за пользование земельными участками, закрепленными за объектами.
Фото: Фонд по управлению госимуществом Кыргызстана.
Предварительно ориентировочная сумма инвестиций для каждого объекта составляет 15−20 млн долларов.
Пансионаты ("Энесай", "Бостери", "Рохат" и "Бустон") принадлежали узбекским госкомпаниям, но в 2016 году правительство Кыргызстана во главе с экс-премьером Темиром Сариевым национализировало их. Узбекистан в ответ подавал иск в международный арбитраж.
В мае 2023 года международный арбитраж принял решение в пользу Узбекистана и обязал Кыргызстан выплатить более 40 млн долларов компенсации.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в августе прошлого года заявил, что заявил, что страна не может выплатить Узбекистану компенсацию в 40 млн долларов, поэтому стороны договорились о передаче в аренду на 49 лет. "Сами мы не сможем в ближайшие 15−20 лет инвестировать в их модернизацию", - сказал он.