Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану

12:53 03.10.2024

Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану



Узбекистан вновь стал владельцем советских пансионатов "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон" на Иссык-Куле, извещает киргизское издание "Экономист". Соглашение на этот счет заключили правительства двух стран минувшим летом.



После роспуска СССР пансионаты отошли Ташкенту, но в апреле 2016 года они были национализированы в ответ на ограничения поставок электричества в Киргизию.



Ратификация договора стала результатом длительных переговоров и судебных разбирательств. Узбекистан получает санатории в пользование на 49 лет, земля остается в собственности Киргизии. Не менее 80% работников пансионатов будут киргизами.



