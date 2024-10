Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев

13:00 03.10.2024 "Пан плясал по Broadway…"

или Почему Барака Обаму изображают серым кардиналом Америки



02.10.2024 | Владимир МАЛЫШЕВ



Бывший президент США Барак Обама по-прежнему незримо управляет страной, а в случае прихода к власти Камалы Харрис продолжит играть эту важную роль, сообщила в понедельник газета New York Post, подтверждая давно циркулирующие слухи о том, что именно Обама является ставленником от "глубинного государства", которое на самом деле из-за кулис правит США.



При этом газета ссылается на сводного брата бывшего президента Малика Обаму. Комментируя недавний неожиданный выход из президентской гонки действующего главы Белого дома Джо Байдена, Малик сообщил, что к этому приложил руку его брат. Что до Харрис, то, как сообщил собеседник журналистов газеты New York Post, Барак Обама общается с вице-президентом США практически каждый день.



"Барак Обама по-прежнему управляет Демократической партией, и он по-прежнему управляет страной за закрытыми дверями. Он будет иметь огромное влияние в случае победы (команды Харрис)", – приводит газета слова Малика Обамы. При этом, характеризуя своего сводного брата, Малик Обама назвал его "фальшивым, как змея, и крайне высокомерным". По его словам, сам он намерен поддержать на ноябрьских выборах в США кандидата от республиканцев, миллиардера Дональда Трампа.



В другой своей статье та же New York Post цитирует слова бывшего губернатора от штата Иллинойс Рода Благоевича, который дал Обаме такую характеристику: "Он руководит демократической партией, как чикагский теневой воротила, действующий из-за кулис, – сказал Благоевич. – В его случае это большая задняя комната, потому что у него много больших домов". "Без Обамы Байден до сих пор был бы кандидатом от демократов. Обама стал дирижером, руководящим оркестром, который убедил Байдена сняться с выборов", – отмечает газета.



О такой тайной роли Обамы, как серого кардинала, правящего Америкой, говорят уже и союзники США. "Неофициальное американское политбюро в составе Барака Обамы, Нэнси Пелоси и других отстранило Байдена от повторного выдвижения кандидатуры, оставив государство под номинальным командованием лидера, очевидную немощь которого они отрицали неделями ранее, – написала 7 сентября британская газета New Statesman. – Они назначили его преемником Камалу Харрис, которая была внезапно преобразована послушными СМИ из вице-президента, которого обычно считали едва компетентным, в возвышающего национального лидера. Пока эти махинации продолжаются, правящая прогрессивная идеология отвергается большими слоями населения".



Указывая, что "американское правительство переживает глубокий кризис", английская газета даже сравнивает Обаму с Горбачевым. "Концепция поздней советской Америки имеет некоторый резонанс. Михаил Горбачев вышел из партийной олигархии, обещая возродить советскую систему. Обама, загадочный посредник власти за вакантным троном, является американским Горбачевым, пытающимся стабилизировать режим перед лицом популистского вызова Трампа", – считает New Statesman.



Впрочем, что касается Обамы, все это давно не секрет. Всем известно, что президент в Америке фигура абсолютно номинальная, правит вовсе не он, а группа людей, находящаяся за его спиной, так называемое глубинное государство, которое и руководит США на самом деле. А оперативный пункт управления – это Демократическая партия, которой фактически руководит Барак Обама. Не случайно, что в 2024 году, как свидетельствует американская "Википедия", Би-би-си назвало Обаму самым популярным человеком в Демократической партии.



Именно поэтому сейчас Барак Обама полностью взял руководство предвыборной кампанией Камалы Харрис на себя. Именно он курирует все процессы, ставя на влиятельные должности своих людей.



"Если вы сейчас следите за ходом предвыборной кампании, то некоторые из ключевых людей Обамы, таких как Дэвид Плауфф и другие, сейчас работают над кампанией. То есть чета Обама перешла от управления Белым домом к руководству этой кампанией", – сказал бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти.



Так, Дэвид Плауфф ранее руководил предвыборной кампанией и самого Обамы, сейчас же поставлен им главным советником Харрис. И он такой там не один: бывший президент перетащил в команду Харрис всех своих надежных людей, которые помогли ему когда-то получить кресло президента США.



Многие американские эксперты уверены, что Байден с самых первых дней ни разу не принял решения самостоятельно, а так и продолжил работать на Обаму в статусе "говорящей головы". С приходом Байдена в Белый дом понятно, что Обама всегда стоял за этим президентом, если его можно назвать президентом.



"Он только формальный президент. Вы помните, когда Байден был вице-президентом у Обамы, Обама часто издевался над Байденом, смеялся над ним. Ну какой он может быть президент? Он хороший послушный аппаратчик. Он делает все, что ему говорят. А Обама – самый авторитетный человек в Демпартии. Его уважают. У него такая харизма, и через свою харизму он управляет этой партией", – рассказал журналист Джон Вароли.



Но хотя Барака Обаму в СМИ и называют серым кардиналом, то на самом деле, конечно, и он всего лишь ставленник, а не "не решала", если использовать уголовный жаргон, который, впрочем, сегодня вполне подходит к делам тех, кто на самом деле управляет Америкой.



Как написал обозреватель American Thinker Брайан Каменкер, "Америкой на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций". По его мнению, Байден, который забывает имена и страдает "явным слабоумием", не мог самостоятельно подписать "все те десятки крайне радикальных указов", спровоцировавших "разрушительную инфляцию", иммиграционный и энергетический кризисы, "терроризирование" граждан.



"Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию. Они более чем способны организовать все то, что упомянуто выше", – заявил Каменкер. Он считает, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций.



"Глядя на то, что происходит сейчас, и, извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет", – резюмировал обозреватель.



Америка действительно "мчится в ад", но дело ли тут в одряхлевшем миллиардере Соросе, который уже передал все дела своему сыну? Ведь и Сорос, как и президент США Байден и нынешняя претендент на пост президента США Камала Харрис, – всего лишь "мальчики для битья" – фигуры для "публики", нанятые "глубинным государством" для того, чтобы выполнять его приказы. В США нет "советского Политбюро", которое решало в СССР судьбы страны. Его американский аналог политологи определяют как "глубинное государство", о чем уже много писали.



А в 2014 году Майк Лофгрен опубликовал эссе "Анатомия глубинного государства" (Anatomy of the Deep State), в котором сделал попытку определить "глубинное государство" как гибрид корпоративной Америки и структур национальной безопасности.



В одном из интервью он еще раз дал этому такое определение: "Речь идет о том, что спрятано у всех на виду. Это то, о чем мы знаем, но не можем связать факты воедино… Все знают Уолл-стрит и их бесчинства... Они высасывают деньги из страны, как только могут. И в их руках управление, корпоративное и политическое… Это важнейший вопрос нашего времени… проходящий сквозь историю трех последних десятилетий… И кажется, никто не связывает исчезновение нашего конституционного государства с этим другим [глубинным] государством, действующим по неконституционным правилам и без ограничений со стороны тех, кем они управляют". Этот закулисный симбиоз определяют как Deep State (глубинное государство), которое реально и управляет Америкой.



"Исполнительная власть. Все правительственные спецслужбы. Пентагон. Система национальной безопасности. Госдепартамент. Казначейство, в силу его симбиоза с Уолл-стрит… Небольшая часть судебной системы, так называемые надзорные суды внешней разведки…. Недостаточно сказать – Уолл-стрит, или военно-промышленный комплекс, или Кремниевая долина, или корпорации. Это симбиоз всего этого", – считает Майк Лофгрен.



Словом, это не один человек, не какой-то закулисный серый кардинал, а группа людей, а те, кто на виду, – всего лишь их назначенцы. В виде того же Обамы, которому, если снова использовать уголовный жаргон, отведена роль "смотрящего", и "шестерок" в виде Байдена или хохотушки Камалы Харрис. А как же народ США? А ему послушные СМИ давно и успешно впаривают миф о "демократии", которой в США на самом деле нет и никогда не было.



И все это было известно давно. 12 февраля 1916 года, когда шла кровопролитная Первая мировая война, разрушившая Российскую империю и Европу, газета "Биржевые ведомости" поместила красноречивую статью под заголовком "Радующийся третий", имея в виду США. В ней говорилось: "Это был год небывалого "рекорда", фантастического роста американской промышленности, исполинского скачка американской хозяйственной жизни… Канун Нового года Wall Street – центр американских финансов, т. е. артерия, золотая жила всей Америки, а может быть, в ближайшем будущем и всего мира, эта улица бешеных спекуляций, этот узкий коридор, ведущий в храм "золотого тельца", плясала.



В два часа дня, когда биржа закрылась, из здания биржи вышли биржевики, джентльмены во фраках и с цилиндрами на головах, джентльмены англо-саксонской, кельтской, германской, еврейской крови – откормленные, сытые, самодовольные, с блуждающим огоньком в умных, зорких глазах, – вышли на улицу, взяли друг друга за руки и пошли в пляс. К ним присоединились другие, менее джентльменские типы из биржевого мира: уличные биржевики, мелкие маклеры, биржевые служащие, и все они отплясывали Танец золота…"



"… Пан плясал по Broadway, по Wall Street, наигрывая на свирели свою песнь, песнь красоты и любви, и зеленых дубрав. Но толпа не видела и не слышала Пана, козлоногого бога. Она спешила на поклонение другому, страшному Двуликому богу – "Маммону Молоху"" (1).



Уже тогда было ясно, кто действительно правит в Америке и какому богу она на самом деле поклоняется.



(1) Сергей Нилус. "На берегу Божьей реки". Источник - Фонд стратегической культуры

