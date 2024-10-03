Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик

13:09 03.10.2024

Экономист отметил прирост мигрантов из РФ и бывших союзных республик в Китай



Страна стала "более привлекательна по условиям" труда.



Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.



"Мы часто думаем о том, что есть китайская экспансия трудовых ресурсов, но в последнее время наблюдается обратная тенденция. Сам Китай является магнитом для трудовых ресурсов из России, бывших союзных республик и других азиатских стран. То есть Китай для своих трудовых ресурсов стал более привлекательным по условиям. Я был в Хабаровске и во Владивостоке в этом году - не могу сказать, что там есть засилье китайцев. Мне кажется, лет 15-20 назад мы видели их больше в сфере торговли, чем это можно увидеть сейчас".



Ранее комитет по труду и занятости населения Хабаровского края по поручению губернатора Дмитрия Демешина подготовил постановление, ограничивающее использование труда мигрантов. Предполагается, что мера начнет действовать с 2025 года. Регион оставался единственным в ДФО, где подобные ограничения еще не вводились.