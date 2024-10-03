Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен

13:16 03.10.2024

Cumhuriyet

Турция



Миропорядок болен

Cumhuriyet: миру нужна новая международная система, так как реформы не помогут



Либеральный мировой порядок изжил себя и "заболел", пишет Cumhuriyet. В Совете Безопасности ООН по-прежнему не представлены Африка, Латинская Америка и исламский мир, США живут в рамках однополярного мира - такие серьезные проблемы не решить реформами. Нужна новая система и новые центры силы.



Нежат Эслен (Nejat Eslen)



Формируется общее мнение о том, что международная система, которую определяют как "либеральный мировой порядок, основанный на правилах", и институты этой системы устаревают, не отвечают потребностям наших дней и требованиям справедливости. Происходит навязывание интересов Запада, поэтому необходимо реформировать эту систему или создать новый порядок.



Так, даже президент Франции Макрон, хоть и не имея значительного веса в международных вопросах, в своем выступлении 22 сентября 2024 года заявил: "Для того чтобы люди могли жить вместе в мире, несправедливый мировой порядок должен быть реформирован". Макрон в этой речи подчеркнул, что такие международные институты, как ООН, Всемирный банк и МВФ, тоже нуждаются в реформе.



В то же время председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Путин много лет заявляют, что нынешний порядок не является справедливым и равноправным, он беззащитен перед гегемонией и политикой силы, поэтому в рамках этого порядка мир, стабильность и развитие недостижимы, а многополярный порядок просто необходим. По этой причине США определяют Китай и Россию как "ревизионистские" державы.



Многополярный порядок



После холодной войны, с появлением тактики сдерживания в геостратегических действиях США в однополярном мировом порядке, с ростом России и, в особенности, Китая как геополитических игроков, соперничающих с США в азиатской географии, и изменением баланса сил - начались призывы и усилия по трансформации уже основанного на правилах мирового порядка в пользу более справедливой многополярной системы.



Можно сказать, что мировой порядок, существовавший около 80 лет, не дал решения серьезных проблем человечества, утратил свою силу, устарел, изжил себя и стал болен. Вылечить больную систему реформами непросто. Трудные преобразования, начатые в Организации Объединенных Наций (ООН), доказывают правильность этой точки зрения. Несмотря на меняющиеся условия в мире, в Совете Безопасности ООН по-прежнему не представлены Африка, Латинская Америка и исламский мир. Реформа Совбеза ООН важна и необходима. Однако эта трансформация может быть лишь началом изменения мирового порядка и борьбы с глобальными проблемами.



Глобальная бедность



Мир сталкивается с двумя крупными гуманитарными проблемами, которые затрудняют изменение существующего порядка. Одной из крупнейших проблем является глобальная бедность. Нынешний порядок за прошедшие 80 лет не смог обеспечить справедливого глобального распределения доходов и активов. Согласно Докладу о мировом неравенстве, в 2022 году один процент населения, стоящего на самой верхней строчке распределения мирового дохода, владел 38% мирового богатства, а самые богатые 10% населения мира - 76%. При этом на 50% населения, стоящего на нижней строчке, приходилось лишь 2% богатства.



Еще одной важной проблемой современного мирового порядка является проблема нехватки воды, которая становится все более ощутимой на фоне изменения климата. Альтернативы воде нет, и жизнь без воды невозможна. По данным ЮНИСЕФ, в наши дни более двух миллиардов человек живут в странах с водной нехваткой. К 2030 году 700 миллионов человек станут переселенцами из-за дефицита воды. А к 2040 году каждый четвертый ребенок в мире будет жить в местах с острым водным дефицитом.



Большинство бедных людей в то же время сталкиваются с нехваткой воды. Бедность и водный дефицит вызывают рост глобальной миграции. Малоимущие, испытывающие недостаток воды, в эксплуатируемых странах юга по мере усиления воздействия климатического кризиса начинают оккупировать земли эксплуатирующих стран севера. Геополитическое влияние этого события в северных странах ошеломляет.



Вопрос, на который ищут ответ



По сути важный вопрос, ожидающий ответа в мире, желающем трансформации, заключается в следующем: можно ли бороться с бедностью, несправедливым распределением доходов и климатическим кризисом, обеспечить справедливость, мир в международных отношениях и представительстве, предотвратить войны и добиться глобального развития путем улучшения существующего мирового порядка с помощью реформ? Или же для всего этого необходим иной, новый мировой порядок со своими институтами?



На фоне изменения глобальных балансов сил в нашей стране ввиду ее особого географического положения начались дискуссии о том, "должна ли Турция повернуться лицом к Западу или Востоку". Эти споры полезны для поиска правильной геополитической ориентации. Главное, чтобы Турция понимала, что справиться с этой глобальной трансформацией, не имея сильного и стабильного внутреннего фронта, невозможно.