Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников

13:19 03.10.2024

Почему, несмотря на меры властей, их число почти не сокращается и выгоднее ли на самом деле не оформляться официально



Ольга Анасьева



В России в первом полугодии 2024-го обнаружили 368 тыс. нелегально занятых работников, сообщили "Известиям" в Роструде. Несмотря на меры властей по борьбе с неформальной занятостью, цифры остаются сопоставимыми с теми, что были в прошлом году. Люди продолжают работать "в серую" из-за стремления получить больше денег "в конверте". К этому подталкивает и дефицит кадров: гражданам выгоднее иметь дополнительный доход, скрывая его от основного работодателя. Однако тогда они лишаются господдержки - должного уровня больничных, выплат по уходу за ребенком и пенсионных отчислений. Поможет ли улучшить ситуацию реестр недобросовестных работодателей - в материале "Известий".



Сколько людей в России работают нелегально



Число нелегально занятых работников в России незначительно снизилось - с 373 тыс. человек в первом полугодии 2023-го до 368 тыс. за аналогичный период 2024-го. Такими данным с "Известиями" поделились в Роструде. Речь идет обо всех нарушениях вне зависимости от того, неправильно были оформлены трудовые отношения с россиянами или с иностранцами. Например, к ним может относиться работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты полностью или частично "в конверте", неофициальная подработка.



С половиной из выявленных в этом году нелегально занятых (с 200 тыс. человек) в итоге заключили трудовые договоры, сообщили в Роструде. Остальные перешли на самозанятость или оформили индивидуальное предпринимательство, а также - стали сотрудничать с работодателем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).



В масштабах страны выявленное количество нелегально занятых не очень велико. Это менее процента от всей рабочей силы в стране. По июльским данным Росстата, в экономике России было занято 74,4 млн человек, а еще 1,86 млн были безработными.



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Проблема с нелегальным наймом более масштабная. Нередко компании заменяют трудовые договоры на гражданско-правовые - когда работодатель заключает соглашение с самозанятым, считает руководитель экспертного центра "Деловой России" по трудовым отношениям и охране труда Виталий Федин. Это позволяет организации не платить страховые взносы в Соцфонд и ограничивает его ответственность перед работником в отношении социальных льгот и прав, закрепленных в Трудовом кодексе, добавил он.



Кроме того, весной этого года власти стали активнее выявлять нарушения у мигрантов, которые приехали работать в Россию. Например, в апреле возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Института русского языка им. А.С. Пушкина - по материалам дела, они помогали иностранцам получить сертификаты о знании русского языка и способствовали нелегальному пребыванию в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана.



В конце сентября в Москве пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной миграцией через строительные компании, писали ранее "Известия". Они оформляли мигрантам фиктивные регистрации и заключали трудовые договоры. Документы передавались в миграционные органы, чтобы продлить патенты и подтвердить законность пребывания на территории России.



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Ответственность за неофициальное трудоустройство



- В условиях кадрового дефицита компании часто прибегают к неформальной занятости для оперативного закрытия вакансий. Экономический перегрев подталкивает работодателей к обходу нормативов ради минимизации налогов и ускоренного найма. Многим компаниям сложно быстро трудоустроить человека, - пояснил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.



Зачастую в этих условиях сами люди считают, что им выгоднее работать неформально. Они официально устраиваются в одном месте, а подрабатывают в другом. Кто-то соглашается на серую зарплату для ее увеличения, так как при белой с учетом налоговых и страховых взносов выходит меньшая сумма, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



При этом при оформлении договора ГПХ или самозанятости социально-страховые взносы не отчисляются. То есть "в белую" работать выгоднее - благодаря этому люди смогут получать достойные выплаты больничных, пособий на детей и пенсий, а не только минимально установленный размер этих начислений, подчеркнул эксперт.



Кроме того, стоимость кредитования и одобрение займов напрямую зависят от официальной белой заработной платы, добавил Владимир Чернов.



Пенсионерам бывает выгодно работать неформально, так как иначе им не индексируют пенсию. Однако с 2025-го года эту проблему решат: теперь повышение пенсий затронет всех пенсионеров, в том числе и работающих. При этом после прекращения трудовой деятельности работающего пенсионера производится перерасчет страховой и фиксированной части выплат. После этого человек получает все надбавки за время своей работы.



Как в России борются с нелегальной занятостью



Власти уже давно принимают меры по борьбе с неофициальным трудоустройством. Так, в 2022-м появились межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости на уровне субъектов страны. В их состав входят представители прокуратуры, МВД, ФНС, Федеральной службы по труду и занятости.



При этом у комиссий нет полномочий привлекать к ответственности, например, выписывать штрафы. Однако они могут передавать сведения в Государственную инспекцию труда и налоговые органы для проверок. Если правонарушения обнаружат, то работодателей привлекут к административной, налоговой или даже уголовной ответственности.



При ненадлежащем оформлении трудового договора может быть наложен административный штраф - для юрлиц он составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также, согласно уголовному законодательству, в случае использования рабского труда возможны принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.



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Кроме того, предпринимателей, которые уклоняются от оформления трудового договора или вместо него заключают гражданско-правовой, с 2025 года начнут вносить в реестр недобросовестных работодателей - его будет вести Роструд.



Работодатель будет находиться в реестре год с момента последнего установленного нарушения, после чего, если не выявлено повторных, его исключат автоматически. Досрочное исключение возможно, если произойдет отмена постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в силу, уточнили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.



- Создание реестра недобросовестных работодателей может стать эффективным инструментом в борьбе с нелегальной занятостью. В условиях дефицита кадров публичная репутация компании становится важным фактором для привлечения новых сотрудников, - сказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.



При этом реестр недобросовестных работодателей не должен превратиться в инструмент административного давления на предпринимателей, уверен гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.



Граждане не сразу будут активно пользоваться реестром и смотреть, находится ли интересующий работодатель в нем. Однако данные в этом механизме могут оттолкнуть работников от сотрудничества, так как в таком случае их права могут быть нарушены, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.



Скорее всего, реестром не будут пользоваться работники неквалифицированного труда, так как для них вопрос репутационных рисков не столь важен в отличие от хорошей зарплаты, добавила специалист. Однако должно пройти время, чтобы люди стали более осознанно выбирать работодателя.