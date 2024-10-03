Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ

13:20 03.10.2024

Всех женил садовник

Депутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией



Госдума во вторник рассмотрела две инициативы по борьбе с нелегальной миграцией, которую ранее спикер палаты Вячеслав Володин назвал одной из приоритетных тем осенней сессии. Меры противодействия фиктивным бракам россиян с иностранцами были одобрены во втором чтении, а в первом депутаты приняли поправки, позволяющие конфисковывать у организаторов незаконной миграции имущество, нажитое преступным путем.



Законопроект о противодействии фиктивным бракам россиян с мигрантами, пытающимися таким образом обрести легальный статус, был принят в первом чтении 10 апреля. Авторы - группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом - предложили выдавать разрешение на временное проживание (РВП) только по прошествии двух лет с момента заключения брака соискателя с гражданином РФ. А вид на жительство (ВНЖ) родители, опекуны или усыновители детей - граждан РФ смогут получить лишь в том случае, если ребенок родился в действующем браке с россиянином.







Ко второму чтению Вячеслав Володин и глава комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) внесли поправку об увеличении срока проживания в браке, обязательного для получения РВП, до трех лет.



"Этот срок подтверждает серьезность намерений создать семью в России и закроет путь для нелегалов", - пояснил депутатам господин Калашников. Согласно другой поправке тех же авторов, для получения ВНЖ в упрощенном порядке (без предварительного оформления РВП) в связи с усыновлением российского ребенка иностранцам придется три года проживать вместе с ним и участвовать в его воспитании.



При обсуждении инициативы в первом чтении ее жестко критиковал первый зампред комитета по делам СНГ единоросс Константин Затулин, и он же был единственным, кто голосовал против. Во втором чтении споров не было, но после единодушного одобрения законопроекта 412 голосами встал вопрос о том, как защитить российских женщин от иностранных многоженцев.



"При двойном гражданстве возможно и двойное как бы брачие",- беспокоилась Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду", СРЗП). Вячеслав Володин ответил, что в России многоженство запрещено законом, и попросил присутствовавшего на заседании замглавы МВД Игоря Зубова пояснить, есть ли тут лазейки для недобросовестных женихов. "Правовых лазеек нет, а так-то, конечно же, есть",- бодро отрапортовал замминистра. "Садовник в нашем садоводстве подошел ко мне три дня назад и говорит: я решил жениться в России. А у него трое детей в Таджикистане. А как эта жена в России узнает, что у него в Таджикистане кто-то есть?" - не унималась госпожа Драпеко. Тогда господин Володин напомнил, что Дума скоро будет рассматривать законопроект об уголовной ответственности за подложные документы. "Скажите там своему садовнику, чтобы он не шутил с нашими законами, а то его посадят в нашу тюрьму, а в ней холодно,- посоветовал спикер.- Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять, они тоже должны разбираться, с кем оформляют отношения… Особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить".



На том же заседании Дума одобрила в первом чтении поправки к Уголовному кодексу группы депутатов разных фракций и сенаторов, распространяющие конфискацию на преступления в сфере организации незаконной миграции, если они совершены из корыстных побуждений.



Представляя законопроект, его соавтор Владимир Иванов (ЕР) сообщил, что, несмотря на все уже принятые Думой ограничения, число нелегалов растет: сейчас в РФ находится 739 тыс. незаконных мигрантов против 630 тыс. в прошлом году.



А первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина (ЕР) выразила надежду на то, что законопроект в качестве превентивной меры "остановит преступную деятельность, которая приобрела колоссальные масштабы".



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Депутаты с идеей не спорили, но высказали ряд предложений. Олег Нилов (СРЗП) был недоволен тем, что доказывать преступное происхождение имущества, подлежащего конфискации, придется следователям, а лучше бы переложить бремя доказательства на подозреваемого. Ирина Панькина в ответ призвала не забывать о Конституции и о том, "на ком все-таки лежит бремя доказывания". Сергей Леонов (ЛДПР) выступил за ужесточение наказания за нарушение миграционных законов "вплоть до тюрьмы", включая и фиктивную регистрацию приезжих, и выдачу поддельных сертификатов о знании русского языка. На эту реплику отреагировала глава межфракционной комиссии по миграционной политике Ирина Яровая (ЕР), напомнив, что скоро Дума рассмотрит инициативы, согласно которым организованная нелегальная миграция "обретет статус особо тяжкого преступления" с наказанием от 8 до 15 лет лишения свободы.



В итоге за поправки проголосовали 406 депутатов при одном воздержавшемся.



Ксения Веретенникова