Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане

13:24 03.10.2024 "Наша солнечная муаллима". Не стало Фии Исаевой - одного из лучших преподавателей арабского языка в Таджикистане



Мавлуда Хашими, ассистент кафедры арабского языка (1984-1989гг.)



Фия Абдулбариевна скончалась 2 октября 2024 на 82 году жизни.



Только в прошлом году "Азия-Плюс" делала материал об этой удивительной женщине, которая на протяжении 60 лет (!) преподавала арабский язык студентам факультета восточных языков Таджикского национального университета.







За эти десятилетия она не только дала путевку в жизнь многим поколениям таджикских востоковедов, но и сама стала для них примером лучших человеческих качеств, скромности и доброты, знания своего дела, самоотверженности и верности профессии.



Не случайно студенты факультета называли ее "наша солнечная Муаллима".



Дочь муфтия



Фия родилась в первый день весны в Уфе. Ее отец – Абдулбари был крупным знатоком Ислама и арабской литературы. Не случайно в разные годы он являлся имам-хатибом нескольких крупнейших мечетей России, муфтием Центрального духовного управления мусульман России.



Исаев родился в семье просветителей-педагогов. Закончил медресе и был очень просвещенным - знал 8 языков, был имам-хатибом одной из мечетей Уфы.



Репрессии того периода, когда в опалу попали многие деятели духовенства, не обошли стороной и его - два года его жизни прошли в тюрьме. Когда началась война, Абдулбари Исаев ушел на фронт, участвовал в Сталинградской битве и был тяжело ранен.



В послевоенные годы, на протяжении двадцати лет он выполнял обязанности имам-хатиба соборной мечети Ленинграда. В 1975 г. был избран на должность муфтия духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири.



Он перевел священный Коран на татарский язык. Книга была издана после его смерти.



Направление в солнечный край



Многие представители рода Исаевых были педагогами - их насчитывается более сотни (!). По стопам отца пошла и Фия Абдулбариевна. Закончив арабское отделение Факультета восточных языков Ленинградского госуниверситета, она по направлению приехала в Таджикистан и начала работать на арабском отделении историко-филологического факультета ТГУ.



Это было золотое время таджикской школы востоковедения и, в частности, арабистики Таджикистана. Кафедру арабского языка возглавлял блестящий интеллигент и знаток арабской литературы профессор Владимир Демидчик.



Под его руководством на кафедре работали такие яркие ученые-арабисты, как Матин Хусейн-заде, Фарход Дехоти, Халим Муминов, Турдихон Бердиева, Комил Мусофиров, Саидрахмон Сулаймонов, Ситам Рахимов, Шириншо Хушвахтов, Саида Шукроева, Санавбар Худойдодова и многие другие.



Одним из преподавателей кафедры в этой блестящей плеяде учителей стала и наша Фия Абдулбариевна Исаева.



В 1978 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему "Влияние разговорной речи в произведении "Тысяча и одна ночь". Защита проходила в Институте востоковедения СССР в Москве.



Самый престижный факультет



Факультет восточных языков Таджикского госуниверситета в 70-80 годы считался одним из самых престижных факультетов нашей республики. Многие выпускники таджикских школ мечтали поступить именно на этот факультет и стать востоковедами. Ведь только у студентов этого факультета в эпоху "железного занавеса" была возможность выехать за пределы СССР и работать в экзотических странах арабского Востока.



В силу своей скромности Фия Абдулбариевна не любила говорить о себе. Вместо этого, она рассказывала об истории факультета и первых переводчиках арабского языка - выпускниках арабского отделения.



"Уже с самых первых лет своего существования наш факультет был на хорошем счету. Во времена Союза наши воспитанники со студенческих лет работали переводчиками в разных странах Востока и считались лучшими", – говорила она.



В те годы СССР тесно сотрудничал со многими арабскими странами в разных сферах, и была большая потребность в переводчиках. На факультет приезжали специалисты из Москвы, проводили собеседования, отбирали переводчиков.



Практически все студенты факультета успешно проходили это собеседование, отправлялись в арабские страны и становились там лучшими в своей профессии.



Этому способствовало то, что большое количество заимствованных из арабского языка слов сохранили свое произношение в таджикском языке. К тому же наши студенты-арабисты легко адаптировались в арабской мусульманской среде.



"В том, что наши студенты с самого начала существования арабского отделения проявили себя с лучшей стороны, была огромная заслуга первого преподавателя Хасана ан-Наккаша, который заложил основы преподавания арабского языка на Факультете", - считала Исаева.



Кстати, свою личную жизнь Фия Абдулбариевна тоже связала со своим коллегой – будущим замдекана факультета доцентом Муминовым. Их семья стала прочным союзом коллег -единомышленников - вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, воспитали прекрасных детей, вместе писали научные труды по арабской филологии.



Верная своему делу



На протяжении своей педагогической деятельности Фия Исаева воспитала и обучила арабскому языку не одно поколение таджикских студентов. Среди них сегодня есть известные дипломаты, послы Таджикистана в разных странах Востока и Запада, есть советники президента, министры.



За годы работы Фия Абдулбариевна подготовила и издала огромное количество учебных пособий, учебников арабского языка для средних школ и вузов, докладов и словарей.



Написала более 100 научно-исследовательских статей об истории арабского языка, истории арабского языкознания и арабской диалектологии, которые напечатаны в Москве и Душанбе.



Она многократно выступала с научными докладами на международных симпозиумах, всесоюзных конференциях востоковедов и республиканских конференциях.



За свой многолетний труд доцент Исаева награждена орденом "Дусти", почетным званием "Заслуженный работник Республики Таджикистан", памятными медалями и многочисленными правительственными грамотами.



Фия Абдулбариевна работала до самого последнего времени. Еще в прошлом году помимо преподавательской деятельности, она готовила учебные пособия, писала статьи и доклады. Писала воспоминания о своем отце, собирала материал о своем сыне Хикмате.



И есть у нее было важное дело – отец оставил после себя "шаджара", родословную, охватывающую 6 веков. Фия Абдулбариевна вместе с братом искала и находила в архивах дополнительные материалы о своих предках.



В прошлом году, когда мы беседовали с ней, она редактировала пятитомный трех-язычный словарь профессора С. Сулаймонова и писала статьи для Таджикской энциклопедии.



С любовью об учителе вспоминают ученики Фии Исаевой:



Умеда Гаффорова, профессор Худжандского госуниверситета:



- Очень уважаю и люблю Фию Абдулбариевну. Я поступила на персидское отделение, но после окончания первого семестра Фия Абдулбариевна согласилась перевести меня в свою арабскую группу. Еще в студенческие годы я опубликовала статью в университетской газете под названием "Моя любимая учительница".



Мы - студентки факультета всегда восхищались высоким профессионализмом, добротой, скромностью и человечностью нашей Муаллимы. И сегодня она - мой идеал. Низкий поклон вам, дорогая Фия Абдулбариевна!



Музаффар Мунавварзод, советник-посланник посольства Таджикистана в Иране:



- Мой поклон нашей Фие Абдулбариевне. Всегда с большим уважением относился к дорогой Муаллиме - за ее высокую культуру настоящего интеллигента, воспитанницы высокообразованной семьи и знаменитой классической школы востоковедения Ленинграда.



Эта культура и интеллигентность чувствовалась везде, где она появлялась - и на лекциях, и на внеурочных мероприятиях факультета. Спокойная, вежливая и уверенная в себе, она была и остается примером для всех нас.



Кроме этого, Муаллима являлась супругой нашего доброго, строгого, непревзойденного знатока арабской литературы Халима Муминова. Они всегда были верными служителями нашей таджикской науки, полностью посвятив себя воспитанию нескольких поколений наших востоковедов.



Шахринисо Наджметдинова, выпускница факультета:



- Дорогая и любимая Фия Абдулбариевна! Нет таких слов, которые выразили бы нашу глубокую благодарность за ваш бесценный вклад в развитие студентов!



Мы все вас любим и всегда помним.



Детей Фии Абдулбариевны - Райхон и Хикмата - я знала со школьной скамьи, а вот с их родителями - муаллимой Фией Аблулбариевной и устодом Муминовым познакомилась, когда поступила на арабское отделение факультета восточных языков.



Как арабист и педагог, Фия Абдулбариевна сыграла бесценную роль в моем профессиональном развитии. Я просто влюбилась в арабский язык с первого дня и восхищалась его красотой благодаря нашей Муаллиме, которая увлеченно преподавала нам его с первого курса.



Для меня Фия Абдулбариевна - ролевая модель успешной женщины. Муаллима - прекрасная мама и выдающийся педагог, которая воспитала талантливых детей и плеяду ярких арабистов.



Замира Гаффорова, профессор Худжандского госуниверситета:



- Уважаемая, Фия Абдулбариевна! Вы пример женской чистоты, доброты, скромности и спокойствия. Я всегда восхищалась вами! Я уверена, что нет такого человека среди выпускников нашего факультета, который не вспоминал бы о вас как о человеке с большой буквы.



Вас любят и уважают не только выпускники арабского отделения, но и все другие выпускники, которые учились на факультете.



Мы вас очень любим!



Абдуали Вахобов, выпускник факультета:



- Спасибо вам, уважаемая Фия Абдулбариевна, за все доброе и хорошее, что вы сделали для нас. В течение четырех лет учебы, вы были куратором нашей группы "Б", и помимо обучения нас арабскому языку, сделали очень многое в деле нашего воспитания.



Низкий поклон всем нашим уважаемым преподавателям!



Замира Джураева, выпускница факультета:



- Вы были не только преподавателем и наставником, но и примером для всех девушек факультета. Мы смотрели на вас и понимали, какой должна быть женщина - жена и мать.



Ваша скромность и жертвенность ради семьи и детей заслуживают всех похвал. Вы с Халимом Каххаровичем воспитали достойнейших детей - Хикматджон был гордостью всей республики.



Зная его с самого детства, мы были уверены, что он добьется таких высот. И скорбим, что он ушел так рано. Светлая ему память!



А Райхон такая светлая, позитивная, умная - она достойная дочь своих родителей. С Райхон мы родились в один день и один год, у нас с ней много прекрасных воспоминаний.



Умед Бабаханов, выпускник факультета:



- Дорогая, Фия Абдульбариевна, спасибо вам за все, что вы для нас сделали и чему научили! Мы вас любим! Источник - Азия-Плюс

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