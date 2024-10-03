Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич

14:28 03.10.2024

Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт



Борис Марцинкевич



Ждут ли Россию в Азии?



Какой сценарий подготовлен для Евросоюза?



Выступление физика, главного редактора журнала "Геоэнергетика" Бориса Марцинкевича на научно-просветительской конференции "Колокола истории. Битва за будущее". 2022г.







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