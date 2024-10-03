 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик

13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44  В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40  Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38  Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25  Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20  России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19  На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17  Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14  Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:10  Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:07  75 лет Коммунистическому Китаю
11:06  Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:05  К истории советского нациестроительства, - Данияр Ашимбаев
11:04  Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:00  Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие
10:33  Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:24  The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды
10:19  Прижаты к стенке: обещание помогать Украине и Израилю загнало США в ловушку, - The Guardian
10:07  Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
09:47  "Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:43  Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"
08:49  БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:47  Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова
08:40  Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции, -Михаил Павлив
08:28  Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам, Из жизни псевдо-оппозиции, - Петр Акопов
08:13  Россия закрыла транзит для казахстанского зерна. Россельхознадзор нашел вредителей, - В.Панфилова
07:51  Последние часы украинского Угледара. Прорыв не удался, - Р.Маркуш
07:24  Патриотизм - он везде одинаковый или нет? Пекин раскрыл секрет китайского чуда, - Дмитрий Косырев
07:17  Кишинев по пути в Евросоюз намерен "потерять" автономный статус Гагаузии, - С.Гамова
06:20  Кровь из глаз: ВОЗ объявил новую угрозу эпидемии. Вирус Марбурга вырвался из-под контроля в Африке
01:58  Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю, – Р.Карманов
00:49  Глобальная война неизбежна. США придется выбирать: либо смелость, либо трусость, - National Review
00:33  Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США
00:30  После удара Ирана у Нетаньяху дрожали руки: в плане США такого не было
00:28  Иран выбрал риск. Три важных вывода после ударов по Израилю, - "Царьград"
00:21  США растеряны после атаки Ирана на Израиль, - Малек Дудаков
00:20  Индия отвергла предложение создать азиатское "НАТО", - НГ
00:09  Мексика обвиняет Испанию в геноциде. Король Фелипе VI не приглашен на инаугурацию Клаудии Шейнбаум
00:07  Ближний Восток: с разгромом "Хезболлы" Иран станет уязвим перед атакой со стороны Израиля как никогда, - А.Арешев
00:04  Иран и Израиль поставили США в тупик перед выборами, - "Взгляд"
00:02  КПП Бугристое. Мигранты из Таджикистана устроили массовую потасовку на границе России с Казахстаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
16:56 03.10.2024

Часть фигурантов дела о теракте в "Крокусе" состояла в "Вилаят Хорасан"
Виктор Зотов
Этилированные в Москву из Дагестана 4 фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обвиняются в том, что являются участниками террористической группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что фигурантами являются Гадоев Шахромджон, Солиев Умеджон, Солиев Мустаким и Исмоилов Зубайдулло. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и изготовлении взрывного устройства.

Ранее стало известно, что в деле о теракте в "Крокусе" появились
5 новых фигурантов. Сообщалось, что суд постановил поместить их под арест до 1 декабря текущего года.

Источник - readovka.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727963760


Новости Казахстана
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
- Чиновники ответственны за отравления детей
- Брифинг Официального представителя МИД РК А.С. Смадиярова касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке
- Снизить ставку розничного налога до 2% на следующий 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  