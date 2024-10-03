Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"

16:56 03.10.2024

Часть фигурантов дела о теракте в "Крокусе" состояла в "Вилаят Хорасан"

Виктор Зотов

Этилированные в Москву из Дагестана 4 фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обвиняются в том, что являются участниками террористической группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.



Отмечается, что фигурантами являются Гадоев Шахромджон, Солиев Умеджон, Солиев Мустаким и Исмоилов Зубайдулло. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и изготовлении взрывного устройства.



Ранее стало известно, что в деле о теракте в "Крокусе" появились

5 новых фигурантов. Сообщалось, что суд постановил поместить их под арест до 1 декабря текущего года.