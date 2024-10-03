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Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
00:06 04.10.2024

Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты
Конфликт на Ближнем Востоке сказывается на туристических потоках, но на топливном рынке пока царит неопределенность
Георгий Смирнов

Материал комментируют:
Павел Селезнев Станислав Митрахович

Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди должностных лиц сообщила, что Тель-Авив направил Тегерану предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории - ударить по ядерным или нефтяным объектам Ирана.

После ударов по Израилю цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подскочили на 5%. На последнем пике в районе 14:40 мск 2 октября стоимость ресурса превышала $76 за баррель, однако ближе к вечеру (18:43 мск) скорректировалась до $73,82. То есть в целом рост цен с 30 сентября составил чуть менее 3%.

"СП" поинтересовалась у экспертов, как поведут себя цены на нефть дальше.

- Если конфликт останется на текущем уровне и не будет его эскалации, то цены на нефть понизятся, а не повысятся, - отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, сейчас у ОПЕК+ запланировано постепенное увеличение поставок нефти на рынок с конца 2024 г., но если альянс увидит, что подобное наращивание будет способствовать падению цен, то, вероятно, будет вынужден скорректировать свои действия. Уже много раз такое было, когда ОПЕК+ собирался на уровне министров и менял планы.

Вопрос долгосрочного снижения нефтяных цен обсуждался в этом году неоднократно. К примеру, в июне банк Citi прогнозировал, что стоимость нефти в 2025 г. может упасть до $60 за баррель (по наиболее пессимистичному сценарию - до $50) на фоне "существенного профицита" из-за внедрения электромобилей, повышения энергоэффективности и одновременно роста добычи вне ОПЕК. Можно предположить: если цены на нефть будут падать в конце 2024-го - начале 2025-го, то ОПЕК+ может пересмотреть свои текущие планы, отметил Митрахович.

- Рассчитывать, что потребление нефти в мире сократится - опрометчиво, а если останется на том же уровне, очевидно, что цены будут расти. Потому что все будут стремиться хеджировать свои риски и заложить в стоимость нефти возможные сложности с логистикой, транспортировкой, страхованием и т. д., и это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, - поясняет доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета Павел Селезнев.

"СП": Что произойдет на рынке, если произойдет дальнейшая эскалация конфликта?

- Если Ормузский пролив (по данным Управления энергетической информации США, через него идет примерно пятая часть мирового ежесуточного потребления нефти - "СП") будет перекрыт, то, естественно, будет резкий рост цен, но этот сценарий изучается десятилетиями, про него все, что можно, написали, от аналитических центров до университетов и компаний.

Но пока что до такого поворота событий дело не доходит. Наоборот, есть ощущение, что при всей ожесточенности противостояния на Ближнем Востоке, ни одна из сторон, принимающих в нем участие, пока не готова эскалировать конфликт, поднимать ставки в игре, потому что это приведет к масштабным боевым действиям. Так что нет оснований ожидать масштабного роста цен на нефть из-за военно-политической напряженности, хотя теоретически такое может быть, - полагает Митрахович.

- Если будут предприняты шаги по эскалации - к примеру, Иран закроет Ормузский пролив, то это, конечно, серьезная история. С другой стороны, никто не хочет сгоряча принимать решения, все понимают последствия. Все стороны стремятся как сохранить лицо, так и удержать собственные позиции, - подчеркивает Селезнев.

"СП": Приемлема ли текущая обстановка для экспортеров нефти и ее потребителей?

- Цены приемлемы для тех и других. Российская нефть продается с дисконтом (по данным Argus в сентябре дисконт Urals к North Sea Dated был выше, чем в августе, - $12,5−12,8 за баррель - "СП"), хотя нам бы хотелось, чтобы он был поменьше. Сейчас Urals продается по $60 за баррель, при этом во время пандемии цены были гораздо ниже. Сегодня нет новостей, чтобы был какой-то кризис у потребителей.

К примеру 1,5 года назад проходило много информации о кризисе с дизтопливом, что его не хватает, а переработка снижается, но в итоге все восстановилось. То есть на текущем этапе ситуация на нефтяном рынке сбалансированная. Вопрос в том, что будет дальше? Что делать, когда часть мировых производителей объединены в квазикартель, а другие нет? Получается ситуация, когда одни ограничивают себя ради того, чтобы стабилизировать или поднять цены на нефть, другие чувствуют себя свободнее, - констатирует Митрахович.

По подсчетам эксперта, доля добычи ОПЕК+ в мире составляет 40%, при этом у остальных производителей производство нефти растет.

- Поэтому возникает вопрос, что будет с ОПЕК+, продолжит ли он зажимать производство или на каком-то этапе решится на новую ценовую войну, которая будет достаточно болезненной. Опыт начала 2020 года, когда тяжелая обстановка на нефтяном рынке была усугублена ковидом, показал, что российская нефть в портах Северо-Западной Европы стоила менее $10 за баррель. Такое повторять не хотелось бы. С другой стороны, ограничивать добычу, пока конкуренты ее увеличивают, также является спорным решением…

По данным Trading Economiсs за май-август, США занимают первое место по добыче нефти - 13,3 млн баррелей в сутки (б/с). Далее из стран, которые не входят в ОПЕК/ОПЕК+, идут Канада (4,5 млн б/с), Китай (4,3 млн б/с), Норвегия (1,7 млн б/с), Ангола (1,1 млн б/с, последние данные за ноябрь), Колумбия (788 тыс. б/с), Аргентина (683 тыс. б/с), Великобритания (646 тыс. б/с), Индия (613 тыс. б/с).

Отдельно стоит отметить Иран (3,3 млн б/с), Ливию (956 тыс. б/с) и Венесуэлу (874 тыс. б/с), которые являются частью ОПЕК, но не сокращают добычу в рамках ОПЕК+, и Бразилию (3,3 млн б/с), которая присоединилась к альянсу, но также не участвует в соглашениях.

WSJ отмечала, что планируемое увеличение добычи в США, Гайане и Бразилии добавит к мировому предложению нефти более 1 млн б/с. При этом на министерской встрече ОПЕК+, как передает Reuters, альянс оставил политику по добыче нефти неизменной, включая план начать наращивать ее с декабря.

- Что касается Израиля, то он сейчас находится в активной фазе, идет ва-банк и берет на себя все риски. Так, в конце сентября международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг страны с A2 до Baa1 с негативным прогнозом.

Понятно, что это влияет на принятие инвесторами решений, а конфликт в целом сказывается на туристических потоках и замораживает серьезных проектов. Для России, если цены на нефть повысятся, ситуация будет благоприятной, поскольку за счет них в том числе определяется наполняемость бюджета, - резюмирует Селезнев.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727989560


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