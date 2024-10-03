Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть

00:10 04.10.2024

Al-Eqtisadiya

Саудовская Аравия

03 октября 2024

Риск снижения цены на нефть до $80 за баррель в следующем году

Al-Eqtisadiya: аналитики прогнозируют обвал цены на нефть в 2025 году



В следующем году рынок нефти столкнется с существенным профицитом, пишет Al-Eqtisadiya. Страны ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти, но фактически этот рост будет еще выше в связи с невыполнением Ираком и Казахстаном своих обещаний по сокращению. Это грозит снижением цены за баррель.

В Commerzbank заявили, что объявленной ценовой цели нет. Это заявление было сделано после появления в Financial Times сообщений о том, что крупные страны-производители нефти готовы отказаться от неофициального целевого показателя в $100 за баррель, чтобы увеличить добычу нефти.

С декабря ряд стран ОПЕК+ должны приступить к постепенному сворачиванию добровольных сокращений, считают в банке.

Аналитики, ссылаясь на осведомленные источники, подтвердили, что ОПЕК+ планирует приступить к увеличению добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.



Цены на нефть выросли, но после зафиксировали снижение впервые за последние три недели, поскольку инвесторы оценивали влияние ожиданий роста добычи в Ливии и других странах ОПЕК+ на планы экономического стимулирования Китая, крупнейшего импортера нефти.

Фактическое увеличение добычи, вероятно, составит около 1,6-1,7 млн баррелей в сутки, поскольку такие страны, как Ирак и Казахстан, не выполнят свои обещания по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. В следующем году рынок нефти столкнется со значительным переизбытком предложения. Цены на нефть отреагируют на это дальнейшим снижением, а значит, возникнут риски снижения прогноза цены на нефть до $80 за баррель.



В свою очередь, Ханс-Юрген Кирцель, генеральный директор немецкой компании MeTech, заявил: "Геополитические риски на Ближнем Востоке станут катализатором дальнейшего роста цен на этой неделе, поскольку конфликт, вероятно, ужесточится". Он отметил, что ОПЕК предлагает позитивный прогноз для рынка, согласно которому мировой спрос на нефть продолжит расти до середины текущего столетия. Все более оптимистичные прогнозы говорят о том, что после энергетического кризиса 2022 года страны с развитой экономикой пересматривают свое отношение к отказу от ископаемого топлива, признавая при этом необходимость обеспечения энергетической безопасности.



Таданори Танахаши, директор японского Центра исследований новой энергетики, ожидает, что спрос на нефть в Азии вырастет после решения Народного банка Китая (НБК) понизить ключевую ставку и влить ликвидность в банковскую систему.



"Премии за риск устанавливаются на основе геополитических событий (включая конфликты в Ливане и на Украине). В то же время предложение растет, так как ожидается увеличение поставок на рынок от основных производителей", - сказал Ли Сын Хари, менеджер по развитию бизнеса в KEPCO (Korea Electric Power Corporation).