От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ

00:11 04.10.2024

02.10.2024



Иранские обстрелы разожгли в Израиле стремление отомстить

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Судя по всему, израильские ВВС планируют атаковать топливную и торговую инфраструктуру Ирана. Фото с сайта www.irna.ir

Нанесенный Ираном вечером 1 октября массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Израилю дал правительству Биньямина Нетаньяху повод обдумывать варианты мести. В список потенциальных целей для нападения вошли нефтяные и военно-промышленные объекты Исламской Республики, а также элементы ее ядерной инфраструктуры. Конфликт может ограничиться прежними рамками управляемой конфронтации. Но если Тегеран решит пойти ва-банк, то Израиль готов изменить правила игры, предупреждают официальные лица.



В комплексе израильского Министерства обороны в Тель-Авиве 2 октября провели совещание начальник Генштаба Герци Халеви, директор разведывательного агентства МОССАД Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.



Не исключено, что силовой аппарат обсуждал не только перечень вариантов нанесения удара по Тегерану, но и меры по укреплению собственного воздушного "зонтика". По крайней мере, комментируя 2 октября удар по региональному противнику, президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал акцент на том, что израильская система противовоздушной обороны якобы была истощена при отражении массированного запуска баллистических и гиперзвуковых ракет. "Гордая операция Вооруженных сил Исламской Республики Иран доказала, что их восхваляемый "Железный купол" хрупче стекла", – заявил глава исполнительной власти и подчеркнул, что его страна не хочет войны, однако не испытывает перед ней страха.



Силовые сценарии, которые легли на стол руководству Израиля после совершенной Ираном акции возмездия, включали в себя уничтожение энергетических и производственных объектов Исламской Республики, точечные убийства крупных государственных деятелей, а также выведение из строя местной системы противовоздушной обороны. Об этом рассказали источники Axios. По их словам, рассматривается и опция с нанесением урона ядерной инфраструктуре Ирана. "У нас есть большие вопросы по поводу того, как иранцы отреагируют на эту атаку, но мы принимаем во внимание возможность того, что они пойдут ва-банк, и тогда будет совсем другая игра", – добавил израильский собеседник американского издания.



Ситуация с реализацией ответных мер для Израиля усложняется наступлением вечером 2 октября 5785-го Нового года по еврейскому календарю Рош ха-Шана. По этому случаю Нетаньяху обратился к своим соотечественникам в микроблоге: "Пусть это будет год победы и единства". Вслед за Рош ха-Шана начинается цикл праздничных дней.



Призывы к эскалации звучат в еврейском государстве со стороны и правящей коалиции, и оппозиции. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от Нетаньяху срочно инициировать военную кампанию против Ирана по аналогии с боевыми действиями на других фронтах. "То, что мы сделали с Ливаном, должно быть сделано и с Ираном. Никаких политических договоренностей, никакой дипломатии – давить, давить, давить", – подчеркнул он.



В свою очередь, бывший премьер Нафтали Беннет, входивший в число критиков правительства, заявил, что настал "исторический момент" для нападения на Иран. "У Израиля сейчас самая большая возможность за последние 50 лет изменить облик Ближнего Востока, – отметил он. – Мы должны действовать, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана, его основные энергетические объекты и окончательно парализовать этот террористический режим".



Иранский правящий истеблишмент, похоже, хорошо чувствует настроения регионального оппонента. По данным источников Reuters, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи продолжает находиться в безопасном месте, куда он перебрался после убийства генсека дружественной группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.



Однако это не лишило рахбара возможности обращаться ко внутренней аудитории. В заявлении, которое было распространено государственными СМИ на следующий день после иранского нападения на Израиль, Хаменеи подчеркнул, что ключевой источник "конфликтов, войн и столкновений" на Ближнем Востоке – это активное вмешательство США и их европейских союзников". "Все страны региона могут самостоятельно навести порядок на своих территориях и в регионе, жить вместе в мире, здравии и благополучии", – заметил он.



В свою очередь, командование Ирана заявило, что ответная операция Израиля повлечет за собой контрмеры, которые будут реализованы "с гораздо большим размахом", чем 1 октября. "Все объекты инфраструктуры режима подвергнутся нападению", – пообещал глава Генштаба Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери.



Однако, по данным западных агентств, Тегеран через каналы опосредованной связи предупредил Вашингтон о нежелании втягиваться в бесконечный обмен ударами. Кроме того, о начале атаки 1 октября Исламская Республика проинформировала США за некоторое время до запуска ракет. В числе посредников между Вашингтоном и Тегераном выступают страны арабского мира, а также Швейцария, которая располагает дипмиссией в иранской столице.



Как замечает в своем отчете близкий к ЦРУ аналитический центр Stratfor, атака со стороны Ирана не повлекла за собой значительного урона. "Это ослабит политическое обоснование Израиля для масштабного контрудара по Ирану в ближайшей перспективе, – говорят эксперты. – Особенно с учетом того, что Израиль сейчас сосредоточен на северном фронте. Тем не менее Армия обороны Израиля все равно будет искать способы ответить Ирану и снизить вероятность будущих иранских ударов или по крайней мере смягчить их размер и эффект". При наименее конфликтном подходе Израиль мог бы совершить обстрел ограниченного числа стратегических целей на территории Ирана – по аналогии с витком эскалации в апреле этого года, рассуждают в Stratfor.



"Израиль может пойти дальше и нанести более масштабный ответный удар по многим другим целям в Иране: это, в частности, ядерная программа, энергетическая инфраструктура и военно-промышленная база, поддерживающая программу баллистических ракет и беспилотников, – допускают аналитики. – Несмотря на то что эти удары могут быть нанесены в один присест с поражением десятков или сотен целей, все может принять еще более агрессивную форму, если удары станут частью расширенной кампании с несколькими раундами, призванными значительно ослабить оборонительные возможности Ирана и подорвать его военно-промышленный комплекс". Последний вариант предполагает неизбежное вовлечение США в конфликт, резюмирует Stratfor.