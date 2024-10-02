Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно

00:12 04.10.2024

Le Figaro

Франция

02 октября 2024

Жорж Мальбрюно (Georges Malbrunot)



Рискованное пари Ирана

Le Figaro: аятолла Али Хаменеи одобрил воздушную атаку по Израилю



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил воздушную атаку в надежде восстановить хоть какую-то часть системы сдерживания, пишет Le Figaro. Читатели портала отметили, что ближайший месяц будет тяжелым из-за атак Израиля. Настала пора действовать активно.



Пока ливанцы выражали сожаление по поводу пассивности Ирана после смерти Насраллы, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил воздушную атаку в надежде восстановить хоть какую-то толику системы сдерживания.



Произведенная Корпусом стражей исламской революции (КСИР) атака баллистическими ракетами была одобрена аятоллой Али Хаменеи. Верховный главнокомандующий Исламской Республики по-прежнему находится в засекреченном месте в Иране из соображений безопасности, после того как в пятницу в Бейруте Израиль уничтожил его союзника Хасана Насраллу, лидера "Хезболлы".



комменты:



У гольфера из Мар-аль-Лаго не найдется решения для установления мира на Ближнем Востоке за 24 часа?

Macintosh

Это утомительно... они пытаются сделать вид, что ничего серьезного не произошло.. "Особо ничего не делали...это было обоснованно, извините..."

Президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис - ИноСМИ, 1920, 02.10.2024

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Израиль и Иран только что преподнесли "октябрьский сюрприз" перед выборами в США

02.10.2024

Lux



architekrym.ru

Фатальная ошибка Ирана: Израиль атакует Ливан, но и Иран тоже. Цель будет - сместить режим мулл с помощью самой иранской нации, которая слишком долго была их жертвой. Этот месяц будет месяцем массированных атак со стороны Израиля: США будут очень осторожны из-за выборов.

Vivant2021

В попытке спасти остатки репутации Иран только что выстрелил себе в ногу.

triple_7

И где же Макрон?



architekrym.ru

Jhamen

Есть разница между подпольным методом и отвратительным высокомерием, используемым еврейским государством, чтобы накалить обстановку во всем регионе, и прямым нападением на этих врагов более традиционным способом, это долгосрочный процесс, сегодня мы уже тут, мы вступаем в настоящую войну...



Ligutopivaha

Свергнуть иранский режим - в интересах американцев. Ведь помимо устранения экзистенциальной угрозы для Израиля, они таким образом смогут также поставить в неловкое положение Россию и Китай, что для них важнее всего. И это значит - устранить занозу в боку будущей администрации.



Hassan OUARRADI

Если Пентагон объявляет, что военные объекты получили незначительные повреждения, это значит, что они почти в хлам.