Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем

00:13 04.10.2024

Die Welt



Германия

03 октября 2024

Кремль не видит тем для телефонного разговора между Путиным и Шольцем

Welt: в Кремле пресекли идею Шольца о разговоре с Путиным - нет общих тем



После длительного периода радиомолчания канцлер Германии задумался о телефонном разговоре с Путиным, пишет Die Welt. Однако в Кремле заявили: тем для разговора сейчас нет. Читатели издания не удивлены - они сами не воспринимают Шольца всерьез и признают: Германия давно превратилась в "копилку" Байдена и утратила право голоса.



После начала Россией специальной военной операции на Украине между Москвой и Берлином наступил длительный период радиомолчания. Теперь канцлер Олаф Шольц, как сообщается, рассматривает возможность проведения телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Реакция Москвы сдержанная.



Российское руководство прохладно отреагировало на предположения о предстоящем телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. "Как таковых общих тем сейчас на поверхности нет. Наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе", - заявил пресс-секретарь Кремля. Однако Путин был и остается открытым для диалога, подчеркнул Песков.



В последний раз Шольц разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года. Тогда канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта и выводу российских войск с Украины. Во вторник Die Zeit сообщала, что Шольц обсуждает со своими приближенными возможность проведения разговора с Путиным.



Путин, в свою очередь, во время последней беседы раскритиковал оказание Западом военной помощи Киеву. По мнению Кремля, именно из-за вмешательства западных государств между сторонами не начинаются переговоры.

В качестве условий для прекращения своей военной операции Россия требует от Украины отказаться от ряда территорий и вступления в НАТО, а также, среди прочего, пройти денацификацию.



Комментарии читателей Die Welt:

eighpete

Путин не может переговорить с Шольцем… у него запланирован визит в парикмахерскую. Надо придерживаться приоритетов.

Klasse

Таковы факты. Когда речь идет о мировой политике, Германия не имеет никакого права голоса. Сейчас мы - всего лишь казначей для несостоятельного президента США Байдена. Байден знает, что он проиграл в конфликте на Украине против Путина и Си, а также стран БРИКС. До и после президентских выборов он не получит от Палаты представителей ни одного доллара на Украину. Шольц из Германии хотел бы помочь... но у него больше нет политической поддержки. Господин Шольц борется за выживание своей "светофорной" коалиции. Кроме того, в Германии даются грандиозные предвыборные обещания (Инфляционное пособие в размере 3 тысяч евро для пенсионеров), которые никогда никто не выполнит. Поскольку Шольц уже отработанный материал, "зеленые" Хабека уже занимают его места. Ненависть к "светофорному" правительству слишком велика.



Leser F.

Почему Путин должен воспринимать воображалу Шольца всерьез? Даже немецкие избиратели этого не делают. Старик все равно забывает о содержании важных переговоров.

WELT User

Правильно, что Путину обсуждать с Шольцем? Германия теперь не представляет для России никакого интереса.

Rosi V.

Германия больше не играет никакой роли. К сожалению, в любых вопросах. Политики в этом мире теперь прекрасно знают, что Германия, мягко говоря, увязла в своих внутренних дрязгах. Наше "светофорное" правительство больше не воспринимают всерьез, и они знают, что после следующих выборов все изменится. Самое страшное для наших граждан-налогоплательщиков - это то, что нам придется платить за происходящее до упора. Мое личное мнение.

Sebastian F.

Времена меняются. Весь кредит уважения к Германии растрачен.

Jürgen S.

Кто такой Шольц? Это кто-то правительства? И чем он там занимается?



James D.

Господин Шольц может больше не раздумывать. Путин уже подумал за него - и не видит необходимости в телефонном разговоре. Мы и так ослаблены "светофорной" коалицией и мигрантами, которые обходятся нам слишком дорого, плюс конфликт на Украине, который вся Европа фактически помогает финансировать, ослабляя тем самым собственные ресурсы. Мы больше не серьезный противник, которого нужно успокаивать. Без НАТО мы были бы никем. Обветшалые мосты, вероятно, не выдержат танков, а наши приглашенные именитые специалисты - кто знает, где они, и не смоются ли они сразу, если случится худшее. Сколько сотен тысяч мужчин, избежавших отправки на фронт, живут у нас в стране?

Hans H.

Я бы тоже не стал с ним разговаривать. Не могу придумать, о чем бы я мог поговорить с Шольцем.

jana M.

Что у Путина ноль интереса - почти понятно. Немецким политикам нужно привыкнуть к тому, что они больше не актуальны в плане внешней политики. Вспомните 2022 год, когда Штайнмайера не пустили на Украину как "нежелательное лицо". Жирные выплаты никак не повлияли на положение дел.