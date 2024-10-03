Зеленский и его план: за кулисами генассамблеи ООН, - Илья Титов

00:19 04.10.2024 Каждый год осенью в городе Нью-Йорке собирается очередная сессия генассамблеи ООН. Собрание этого года отметилось несколькими яркими моментами. Например, президента Гаити настигла жажда прямо в момент чтения речи с требованиями репараций от Франции, поэтому он схватил кувшин и принялся из него жадно пить, роняя потоки воды мимо рта прямо на пиджак. Спасибо, что не закусил кошатиной, как его соотечественники в штате Огайо не так далеко от Нью-Йорка. Генсек Гутерриш решил смешать актуальные пять лет назад проблемы в кучу и объявил, что мир столкнулся с эпидемией чрезвычайной жары, в ответ на что в подвалах компании "Файзер" наверняка начали разработку вакцины. Аргентинский клоун-психопат внезапно протрезвел, выйдя на главную трибуну: президент Хавьер Милей объявил ООН "Левиафаном" и упрекал за попытки навязать гражданам глобалистские нормы поведения - смелые слова от человека, в чьей стране намереваются запретить испанское слово "жадность" за намек на обожаемых Хавьером иудеев. Германская главдипломатша Бербок заявила, что залогом мирных переговоров станет гарантия сохранения существования Украины в принципе, - заметьте, как это отличается от повторявшихся ранее достойных Петлюры мечтаний о границах 1991 года. На деле же вокруг приезда в Штаты толпы уважаемых людей развивалось сразу несколько сюжетов, выходящих за пределы штаб-квартиры ООН и выступлений фриков.



Первым сюжетом, на который стоит обратить внимание, стала громкая новость про "Пакт будущего". За принятие этого самого документа проголосовали 143 страны, против оказались семь - в их числе Россия и Белоруссия в компании с КНДР, Ираном, Никарагуа, Сирией и Суданом. Глобалистская пресса, непричастные наблюдатели и украинские ютюб-политологи принялись злорадно хихикать: посмотрите, мол, Россия отказалась подписывать пакт будущего, а значит, в будущее не стремится, а значит, вот они там какие вредные и злые! Потом, однако, настроение немного изменилось: наблюдатели прочитали документ и обнаружили, что с ним все несколько сложнее громкого и благостного названия. Потому-то 15 стран (включая Китай, Аравию, Пакистан, Алжир и Кубу) при голосовании воздержались, а 25 стран (к примеру, Сербия, или Аргентина, чей президент критиковал пакт) и вовсе отказались от голосования.



"Пакт будущего", разработанный базирующимися в Германии глобалистскими НКО, содержит целую тонну представлений коллективного герра Шваба о прекрасном далеком. Обеспечить продовольственную безопасность инновационными методами (не скажем, какими)! Ура! Ликвидировать нищету методами устойчивого развития! Ша! Раскрыть потенциал молодежи из развивающихся стран! Вперед! Даже в отрыве от того, что пакт, принятый на "Саммите будущего", основывается на инициативе "Цели устойчивого развития", запущенной десятью западными странами, все эти пункты звучат прекрасно, так почему же Россия не подписала это?



Потому что между делом в проекте документа предполагались совершенно замечательные вещи. ООН, эта синекура, где видимость работы все еще сохраняет лишь Совет безопасности, в соответствии с некоторыми не слишком часто упоминаемыми пунктами "Пакта будущего" должна быть реформирована. Например, этот самый Совбез нужно расширить за счет стран Африки, Тихоокеанского региона и Карибского моря. На случай, если кто-то подумал, что за стол позовут вменяемых людей из Мали, Никарагуа и с Соломоновых островов, отдельно уточнили, что "устранение исторической несправедливости" положено только тем, кто "отвечает требованиям современного мира", то есть - если читать между строк - размещает американские военные базы и нужным образом голосует в ООН. То есть работу единственного международного органа, где принародно могут обмениваться мнением страны, обычно старательно затыкающие друг друга, предлагается саботировать введением туда целого выводка чихуахуа, поднимающих чисто прибалтийский лай в ответ на любое возражение хозяину.



Помимо этого, под пушистыми облаками сладкой ваты риторики про искоренение нищеты и развитие молодежи в список попали еще два на удивление конкретных направления. Их отметил заместитель министра иностранных дел России Вершинин, присутствовавший на саммите, голосовавший против и назвавший принятие пакта, равно как и выставление его текста на голосование без предварительных обсуждений и консультаций, просто на подпись, "беспределом", подобного которому на площадке ООН еще не было. Во-первых, во имя построения глобальной безопасности для всех (чувствуете, как на этих громких и общих словах рука сама тянется к ручке, чтобы что-нибудь подписать?) всем предлагается наметить курс на мир, разоружение и отказ от ядерного оружия и гонок вооружений. "Всем" - это, разумеется, не всем, а, опять же читая между строк, только тем, кто не "соответствует требованиям современного мира", то есть конкретно и лично вам, сударь вы мой. Еще одним пунктом достижения всеобщего мира является "умножение усилий по устранению коренных причин конфликтов", то есть самого существования каких-то там ренегатов, рушащих идиллию глобалистского рая. А тем, что отдельно упомянул Вершинин в качестве причин дистанцироваться от всего этого маразма, стало решение ООН привлекать к своей деятельности в этих направлениях международные НКО как полноценных участников процесса. То есть к "своре хрюкающих подсвинков" (цитата Д. Медведева) добавляется еще и какая-то гниль наподобие "Эмнести Интернэшнл"* или "Белых касок". Ну а от некоммерческих организаций полшага и до коммерческих, и уже скоро с трибун ООН весь мир будут учить стремлению в будущее "Майкрософт", "Файзер" и прочие шарашкины конторы. Одно хорошо: глобалистские пакты и постановления, к которым скоро будут открыто прилагать руку "Открытое общество"** и "Фейсбук"***, для России столь же обязательны к исполнению, как папские буллы. Пока этот Левиафан не вспомнил 1950 год и не обзавелся собственными дивизиями, все взмахи ярких перьев в нью-йоркской штаб-квартире можно игнорировать.



Еще более интересным оказался второй сюжет, развивавшийся уже за стенами уродливого здания в интернациональном стиле. И нет, речь не о том, как миловались турецкий президент Эрдоган и вроде бы армянский премьер Пашинян. Речь о настоящей точке концентрации всех чаяний и надежд глобального мира - об Украине. Украина - давно не географическое понятие, даже не политическое явление. Украина - это эмоция, это медиавирус, это надоедливая песня, которая как комар жужжит в ухе, сколько по нему ни хлопай. Мы привыкли жить с этим уже давно, а вот те, кто, как казалось, приручил этого бешеного питомца, взяв его на баланс, только сейчас осознают всю глубину ответственности за него. Именно поэтому, а вовсе не из-за ожиданий, что Западу вот-вот надоест вливать в Украину деньги, у нас так любят жанр "Большое Западное Издание выражает сомнения в догмах украинства": на то, как у слепых котят раскрываются глаза, всегда весело смотреть.



В былые времена любая поездка Зеленского в Штаты сопровождалась красиво обставленными встречами и выступлениями, песнями "к нам приехал, к нам приехал" и новыми взаимными обещаниями. Любой контакт между странами на высоком уровне обязательно предварялся зрелищной новостью, еженедельным геноцидом или дежурным военным преступлением, чьи подробности тщательно замазывались красками рыданий, чтобы не было видно, что попавшая по рынку ракета прилетела с украинских позиций. Но в последние разы все шло как-то не так. Выделение 60 миллиардов долларов в конце прошлого и начале этого года стало поводом для большой внутренней драмы в Вашингтоне, в результате которой Киев перестал быть священной коровой, кому наряду с Бафометом и Бен-Гурионом приносят кровавые клятвы верности все без исключения американские конгрессмены. Теперь Украина в глазах где-то трети всего этого слоя перестала окупаться даже как антироссийский проект.



Несправедливо будет сводить все к вечной дихотомии республиканцев и демократов или к различным Трампам и Харрис. Нет, сейчас свое разочарование выражают даже либеральные группы. Причин тому сразу несколько. Во-первых, круги влияния Харрис и Уолца отличаются от кругов влияния гарантированно уходящего кабинета Байдена, завязшего своими схемками и темками на Украине по самую шею и единолично обеспечившего своими личными интересами столь глубокую вовлеченность Запада в конфликт. Во-вторых, обстоятельства требуют концентрации сил и ресурсов на внутреннем направлении. Мы писали про кризис флагмана американской экономики и о влиянии банковской нестабильности США на внешний мир. В-третьих, верная публика, прослойка, называемая богопротивным словосочетанием "ядерный электорат", переключила внимание на другой конфликт добра и зла, развивающийся на Ближнем Востоке, причем понятия добра и зла у разных сторон скудного политического спектра Штатов очень отличаются.



Так вот, на фоне всего этого визит Зеленского в США не задался с самого начала. Из Курска, хоть убей, не шло никаких новостей, которые хитрые украинские пиарщики могли бы выдать за победу; пролившая столько русской крови крепость Угледар, возвышающаяся над бесконечностью степей на изгибе линии фронта, оказалась окружена; обхватывающие Селидово клещи все растут; наконец, день становится все короче, а ночи - все холоднее, что наталкивает на неприятные размышления о том, ка́к украинские города намерены топиться зимой. Этот контекст породил необходимость не формулировать "предложения мира", а сразу выдать "план победы". Этот план должен был убедить спонсоров и инвесторов в близости разгрома ВС РФ, показать им прямой и ясный путь к победе. С этим не задалось с самого начала. План, как и ожидалось, оказался просто набором хотелок: дайте нам таблеток от жадности, да побольше, насыпьте сверху оружия, денег и разрешения бить вашими ракетами куда захотим, а еще и этих ракет не забудьте. Поэтому еще до приезда Зеленского в США большие американские газеты, включая даже верные линии партии "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" окрестили данный план победы ненадежным и неубедительным. "Политико" и вовсе высказались не от своего имени, а сослались на источники в окружении Байдена, дескать, это аж президент так считает. Тем не менее план, в основе которого лежало то самое разрешение на удары вглубь "старой России" (в прошлых выпусках рассказывалось, почему такого разрешения быть не может), стал основой для поездки в Штаты. Поездка эта была, если не сказать больше, странной. Во-первых, ни выступлений перед Конгрессом, ни громких встреч в аэропорту уже не было. Сначала карманного президента свозили в Белый дом, где на довольно сумбурной встрече резко одряхлевший старик Джо Байден его заметил. Потом была встреча с, вероятно, будущей президентшей, где та спешно отчеканила что-то в духе "Не позволим разделить Украину и заморозить конфликт, мне пора, бывайте!" Затем Владимир Александрович отправился в колеблющийся между демократами и республиканцами штат Пенсильвания, где на заводе, полном предпенсионного возраста рабочих и дряхлого оборудования, подписал снаряды, предназначенные Украине. В перерыве между всеми этими делами было выступление на Генассамблее ООН перед залом, куда усиленно нагоняли различных негроидов для массовки и создания видимости внимания всего мира. К слову, через пару дней представитель ООН объяснил механизм работы таких выступлений на примере стоячих оваций речи Нетаньяху: в зал можно набивать вообще кого угодно. Еще Зеленский выступил на заседании Совбеза, где объявил, что переговоров не предвидится и что воевать Украина намерена вплоть до победы.



Так вот, визит на завод в Пенсильвании и встреча с Харрис (несмотря на ее статус вице-президента) чуть было не привели украинского руководителя к пиар-катастрофе, когда различные республиканцы очень обиделись его игре на поле предвыборной гонки за команду демократов. Остроты добавляло и то, что Зеленского охраняли агенты Секретной службы - те самые, что так активно подставляли Трампа под пули в Пенсильвании в июле и кому по закону положено охранять лишь президента и вице-президента, а также кандидатов в Белый дом. Во избежание скандала и пришлось в срочном порядке организовывать встречу с Дональдом Трампом. Мотивы украинской делегации ясны: не вполне очевидные даже глубоководным муренам вашингтонского болота перспективы исхода гонки, которым еще предстоит решиться в комплексах межклановых договоренностей и на полях административных боданий, совершенно точно не были пересказаны украинскому руководству - много чести. Потому-то это руководство осведомлено о том, какая администрация будет сидеть в Белом доме после 20 января 2025 года, ничуть не больше нас, обывателей, вооруженных лишь газетными публикациями да экстраполяцией известных тенденций. Встреча с Трампом в этом свете казалась лишь попыткой подстелить соломку, обеспечить себе какую-никакую лояльность его круга в случае победы.



Лояльность эта в случае с Трампом нужна Зеленскому как никогда. И речь не только о том, что сам по себе проект "Украина", блестяще выстроенный и идеально нацеленный антироссийский таран, веками раскачивавшийся умнейшими людьми, в 2010-е превратился в прачечную для грязных доходов Джо Байдена и его сына-торчка. Нет, дело еще и в личных счетах. Именно разговор с Зеленским в свое время стал поводом для второго импичмента Трампа: невинная, в сущности, попытка оказать давление на украинское руководство стала поводом для большого скандала и продолжения подутихшей было оперетки "Трамп - агент Кремля".



Вот и здесь, интерес ко встрече, случившейся в пятницу, 27 сентября, старательно подогревался со всех сторон именно знакомыми лозунгами и сформировавшимися у аудитории коннотациями. Либеральные активы американской прессы представляли это как встречу, на которой агент Путина (который, согласно этой замечательной мифологии, является агентом Си Цзиньпина) попытается выведать у Зеленского секретные планы украинской победы над Россией - настолько секретные, что за несколько дней до того американские газеты их пересказали и раскритиковали. Украинствующие же журналисты, не получившие четкой команды лаять на Трампа, пытались выставить все в более нейтральном, но при этом дюже безумном, свете: мол, для победы на выборах Дональду очень нужна встреча с боготворимым всем миром Зеленским - только так рейтинги рыжего смогут вырасти. Сама же встреча продлилась всего час и прошла не во флоридском доме Трампа, где он обыкновенно принимает важных и дорогих гостей, а в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.



Самое интересное, что даже час говорить было совершенно не о чем: все публичные позиции давно обозначены, а в непубличном поле Трамп и его круги предпочитают разговаривать не с Зеленским, а, минуя токсичных посредников, звонить сразу в Чикаго спецпредставителю по "восстановлению Украины" Пенни Прицкер и ее начальству.



Намеком на то, что Зеленского республиканская верхушка не жалует, можно считать как явно высказанный отказ спикера Конгресса Джонсона видеться с украинским президентом, так и его требование выставить на мороз мадам послицу Киева в Вашингтоне Оксану Маркарову за вмешательство в американские выборы - дескать, организацией поездки именно таким образом, с посещением завода в Пенсильвании, она превратила дипломатическое мероприятие в агитационную акцию Харрис. К слову, Маркарову очень многие демократы активно проталкивали на роль премьера Украины, но в Киеве живо дали понять, что влияние Вашингтона имеет свои границы: перефразируя укроактивистку Меланию Подоляк, твое дело деньги давать и закрыть рот. Зеленского отправили обратно тем же военным грузовым самолетом, на котором он прилетел, попутно не дав никаких гарантий и обломав все большие хотелки вроде разрешения на удары, приглашения в НАТО и новых безвозмездных денег. Скинули лишь остаток от выделенных весной долларов: их там что-то вроде пяти с половиной миллиардов, причем впервые без какой-либо конкретики на предмет того, что будет входить в этот пакет помощи.



СМИ пустились в пляску аналитики, рассматривая постную рожу Владимира и привычно забавную харю Дональда на выходе из переговорного офиса, вспоминая дежурно ржущую морду Камалы или блаженно-придурковатое лицо Джо.



Нет смысла в очередной раз вспоминать, что политика Вашингтона очень слабо зависит от сидящих в разных креслах людей: здесь интерес представляют лишь фигура Зеленского и его киевское окружение, чьи жизни зависят от продолжения тоталенкрига. От формулы "выход на границы 1991 года любой ценой, но бесплатно" уже отказались немцы: это видно не только по выступлению Анналены Бербок в ООН, но и по рифмующемуся с ней заявлению Фридриха Мерца, главы основной оппозиционной партии Германии ХДС. Мерц сказал, что победой Киева в конфликте станет не разгром России, а сохранение суверенитета над своими территориями - над какими именно, фриц загадочно умолчал. С учетом того, что любая будущая администрация в Вашингтоне будет стараться перевести терпящий убытки некогда прибыльный инвестиционный проект на баланс Европы, именно германский взгляд представляет здесь наибольший интерес.



*НКО-иноагент



**нежелательная в РФ организация



***соцсеть запрещенной в РФ организации "Мета" Источник - Завтра

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