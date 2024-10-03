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|Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:21 04.10.2024
- Ливийская Национальная нефтяная корпорация 3 октября полностью возобновляет добычу и экспорт нефти, говорится в ее сообщении.
Объявленный ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии форс-мажор отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.
Такое решение принято по результатам официальной проверки безопасности на месторождениях "Шарара" и "Эль-Фил" и терминале "Эс-Сидер".
Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тысяч баррелей в сутки, отмечает Financial Times.
Ливия обычно добывала около 1,2 млн б/с, но в августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт в рамках борьбы за контроль над национальным Центробанком. В результате добыча упала ниже 450 тысяч б/с.
В конце сентября стало известно, что власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы ЦБ.