Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти

00:21 04.10.2024

- Ливийская Национальная нефтяная корпорация 3 октября полностью возобновляет добычу и экспорт нефти, говорится в ее сообщении.



Объявленный ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии форс-мажор отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.



Такое решение принято по результатам официальной проверки безопасности на месторождениях "Шарара" и "Эль-Фил" и терминале "Эс-Сидер".



Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тысяч баррелей в сутки, отмечает Financial Times.



Ливия обычно добывала около 1,2 млн б/с, но в августе власти восточной части страны приостановили добычу и экспорт в рамках борьбы за контроль над национальным Центробанком. В результате добыча упала ниже 450 тысяч б/с.



В конце сентября стало известно, что власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы ЦБ.