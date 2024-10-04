Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов

00:24 04.10.2024

Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме депутатов маслихатов -



Каждый аким должен быть отрыт для диалога и уметь конструктивно общаться, но в то же время защищен от необоснованных нападок ради хайпа

АСТАНА, 3 окт - Sputnik. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов, и мешать работе акимов или угрожать им - недопустимо, заявил Токаев.



Президент выступил на форуме депутатов маслихатов (местных представительных органов) Казахстана, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента - Sputnik).



"Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов".

"Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам", - констатировал он.



Да, создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихатов, но нужно соблюдать границы, считает президент.



"Каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами. Однако считаю неприемлемым ажиотаж и хайп, нарушение закона. Никто не должен пренебрегать законом", - подчеркнул Токаев.

Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности, призвал он депутатов и акимов.