 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов
00:24 04.10.2024

Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме депутатов маслихатов -

Каждый аким должен быть отрыт для диалога и уметь конструктивно общаться, но в то же время защищен от необоснованных нападок ради хайпа
АСТАНА, 3 окт - Sputnik. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов, и мешать работе акимов или угрожать им - недопустимо, заявил Токаев.

Президент выступил на форуме депутатов маслихатов (местных представительных органов) Казахстана, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента - Sputnik).

"Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы", - подчеркнул глава государства.
По его словам, "отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов".
"Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам", - констатировал он.

Да, создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихатов, но нужно соблюдать границы, считает президент.

"Каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами. Однако считаю неприемлемым ажиотаж и хайп, нарушение закона. Никто не должен пренебрегать законом", - подчеркнул Токаев.
Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности, призвал он депутатов и акимов.

Источник - Sputnik Казахстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727990640


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