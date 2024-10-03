Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz

00:27 04.10.2024

С месяц назад президент Ирана Масуд Пезешкиан взорвал "бомбу".



3 Октября



В вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Во время визита в Багдад президент Ирана заявил, что "исламским странам следует отменить пограничный контроль на границах между государствами, как это сделали в Европе страны Шенгенского соглашения".



С одной стороны - идея любопытная. "Глобальный Юг" пытается создать некий противовес "Глобальному Западу". С другой – на фоне войны на Ближнем Востоке, в которую втягиваются все больше соседей -приплюсуем сюда рост терактов по всему миру, – создание такого Шенгенстана выглядит если не провокацией, то очень на это похоже.



Что "светит" Казахстану в случае создания такого института, открывающего границы стран Азии? Новый мир? Или противостояния? Разбираемся.



Если Казахстан откроет границы. То для кого?

За несколько дней до заявления президента Пезешкиана министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов отметил, что попытки перемещения радикальных группировок из стран Ближнего Востока и Южной Азии "представляют угрозу государствам Центральной Азии". Тогда же руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев сообщил: "В 2023 году половина террористических проявлений в странах содружества была связана с деятельностью группировки ИГИЛ "Вилаят Хорасан", в составе которой много выходцев из бывшего постсоветского пространства". И добавил, что, хотя в Афганистане отмечается снижение террористической активности, в 2023 году на территории СНГ "предприняты попытки к совершению более 300 террористических актов… Всего в минувшем году в мире совершено более 3000 терактов, жертвами которых стали более 8000 человек… Более 90 процентов атак пришлось на страны, вовлеченные в вооруженные конфликты".



А таких сегодня в Евразии несколько десятков.



Реалии и комментарии

У Казахстана с Ираном вполне нормальные отношения. У Ирана с Америкой и Европой – не очень. Президент Пезешкиан предлагает нам принять его предложение?



Справка "Каравана"

По данным пограничной службы КНБ РК, в августе 2024-го было пресечено 1746 фактов незаконного перемещения через границу. А также наркотиков и оружия. В сентябре – 1574 факта незаконного перемещения через госграницу. И опять в сообщениях Комитета национальной безопасности указаны оружие, боеприпасы и наркотики.



А еще КНБ отмечает, что на "пограничных постах было изъято 2722 экземпляра религиозной литературы, пресечено 127 попыток провоза незадекларированной валюты на сумму свыше 1,2 млрд тенге… Задержано 5694 нарушителя законодательства республики в пограничном пространстве. В том числе за нарушение границы и попытки ее нарушения задержаны 84 иностранных гражданина". Ну явно же это не туристы-экстремалы?



Эксперты в области туризма, комментируя идею иранского лидера, указали на четыре фактора, которые вряд ли позволят Казахстану поддержать эту инициативу.



Первый: рост туризма из стран Ближнего Востока и Южной Азии в Казахстане не наблюдается. Только немногие путешественники из этих государств могут позволить себе ознакомиться с достопримечательностями Казахстана и предаться активному отдыху. В частности - соколиной охотой. Но это редкие визиты. Большинство предпочитает другие страны.



Второй: из сообщения КНБ РК не ясно, кто вообще эти нарушители? С какой целью они пытались пройти к нам? Не исключено, что среди них могли быть и радикалы или даже террористы. И у них был "билет в один конец"?



Третий: казахстанцы крайне редко посещают страны Ближнего Востока и Южной Азии (исключения – Арабские Эмираты и Мальдивы).



Четвертый: в случае создания "Шенгенстана", у Казахстана могут возникнуть проблемы с Россией и Евросоюзом. Не исключено, что эти партнеры примут решение изменить правила игры с Казахстаном в части ужесточения пограничного контроля и визового режима.



Да, еще иранский лидер сказал, что "такой подход (создание исламского Шенгена. – Ред.) мог бы позволить нейтрализовать иностранные санкции" и призвал создать специальные комиссии, которые изучат возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной и социальной сферах".



А разве нельзя изучать эти возможности без специальных комиссий? Для чего тогда правительственно-парламентские делегации и культурно-образовательные институции?



Редакция обратилась по этому поводу с запросами в наши госорганы. Ответы получили вполне ожидаемые.



Не надо ставить телегу впереди лошади!

Ответ от министерства иностранных дел РК пришел стремительно: "На сегодняшний день в адрес внешнеполитического ведомства РК от иранской стороны такого рода предложения не поступали. В случае официального поступления вопрос будет рассмотрен компетентными органами РК с учетом внешнеполитических интересов нашей страны… Для граждан государств Ближнего Востока и Южной Азии установлен визовый режим".



МВД РК: "Визы на въезд в Республику Казахстан выдаются министерством иностранных дел РК, загранучреждениями по согласованию с органами национальной безопасности… Данные требования достаточно урегулированы для ведения миграционного контроля".



Министерство туризма и спорта РК:



"По информации администратора системы гарантирования фонда "Туристiк Камкор", ряд стран Ближнего Востока и Южной Азии не привлекают казахстанских туристов. По данным за 2022 и 2023 годы казахстанским туристам предпочтителен отдых в таких странах, как Египет, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Индия, Катар и Саудовская Аравия. Данные страны в 2022 году посетили порядка 518 тысяч казахстанцев. В 2023 – 629 тысяч… По данным бюро национальной статистики, в 2022 году зарегистрировано порядка 15 тысяч посетителей из Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии. В 2023-м – порядка 28 тысяч… В то же время комитет индустрии туризма рекомендует казахстанцам выбирать безопасные направления для отдыха".



Комментарий тур-эксперта Айжан Мустафиной.



"Вы сами видите цифры. К нам официально едут только богатые гости из этих стран. Какие тут могут быть комментарии"?..



Автор: Сергей ТУНИК