 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2024
00:52  Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов
00:40  Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане
00:35  Ближний, чем кажется. Противостояние Израиля с Ираном эхом отражается в гонке за пост президента США, - А.Забродин
00:30  РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:27  Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:21  Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:13  Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем

00:12  Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно
00:11  От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ
00:10  Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть
00:06  Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44  В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40  Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38  Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25  Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20  России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19  На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17  Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14  Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:10  Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:07  75 лет Коммунистическому Китаю
11:06  Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:05  К истории советского нациестроительства, - Данияр Ашимбаев
11:04  Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:00  Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие
10:33  Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:24  The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды
10:19  Прижаты к стенке: обещание помогать Украине и Израилю загнало США в ловушку, - The Guardian
10:07  Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
09:47  "Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:43  Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"
08:49  БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:47  Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова
08:40  Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции, -Михаил Павлив
08:28  Ходорковцы наносят ответный удар навальнятам, Из жизни псевдо-оппозиции, - Петр Акопов
08:13  Россия закрыла транзит для казахстанского зерна. Россельхознадзор нашел вредителей, - В.Панфилова
07:51  Последние часы украинского Угледара. Прорыв не удался, - Р.Маркуш
07:24  Патриотизм - он везде одинаковый или нет? Пекин раскрыл секрет китайского чуда, - Дмитрий Косырев
07:17  Кишинев по пути в Евросоюз намерен "потерять" автономный статус Гагаузии, - С.Гамова
06:20  Кровь из глаз: ВОЗ объявил новую угрозу эпидемии. Вирус Марбурга вырвался из-под контроля в Африке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:27 04.10.2024

С месяц назад президент Ирана Масуд Пезешкиан взорвал "бомбу".

3 Октября

В вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Во время визита в Багдад президент Ирана заявил, что "исламским странам следует отменить пограничный контроль на границах между государствами, как это сделали в Европе страны Шенгенского соглашения".

С одной стороны - идея любопытная. "Глобальный Юг" пытается создать некий противовес "Глобальному Западу". С другой – на фоне войны на Ближнем Востоке, в которую втягиваются все больше соседей -приплюсуем сюда рост терактов по всему миру, – создание такого Шенгенстана выглядит если не провокацией, то очень на это похоже.

Что "светит" Казахстану в случае создания такого института, открывающего границы стран Азии? Новый мир? Или противостояния? Разбираемся.

Если Казахстан откроет границы. То для кого?
За несколько дней до заявления президента Пезешкиана министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов отметил, что попытки перемещения радикальных группировок из стран Ближнего Востока и Южной Азии "представляют угрозу государствам Центральной Азии". Тогда же руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев сообщил: "В 2023 году половина террористических проявлений в странах содружества была связана с деятельностью группировки ИГИЛ "Вилаят Хорасан", в составе которой много выходцев из бывшего постсоветского пространства". И добавил, что, хотя в Афганистане отмечается снижение террористической активности, в 2023 году на территории СНГ "предприняты попытки к совершению более 300 террористических актов… Всего в минувшем году в мире совершено более 3000 терактов, жертвами которых стали более 8000 человек… Более 90 процентов атак пришлось на страны, вовлеченные в вооруженные конфликты".

А таких сегодня в Евразии несколько десятков.

Реалии и комментарии
У Казахстана с Ираном вполне нормальные отношения. У Ирана с Америкой и Европой – не очень. Президент Пезешкиан предлагает нам принять его предложение?

Справка "Каравана"
По данным пограничной службы КНБ РК, в августе 2024-го было пресечено 1746 фактов незаконного перемещения через границу. А также наркотиков и оружия. В сентябре – 1574 факта незаконного перемещения через госграницу. И опять в сообщениях Комитета национальной безопасности указаны оружие, боеприпасы и наркотики.

А еще КНБ отмечает, что на "пограничных постах было изъято 2722 экземпляра религиозной литературы, пресечено 127 попыток провоза незадекларированной валюты на сумму свыше 1,2 млрд тенге… Задержано 5694 нарушителя законодательства республики в пограничном пространстве. В том числе за нарушение границы и попытки ее нарушения задержаны 84 иностранных гражданина". Ну явно же это не туристы-экстремалы?

Эксперты в области туризма, комментируя идею иранского лидера, указали на четыре фактора, которые вряд ли позволят Казахстану поддержать эту инициативу.

Первый: рост туризма из стран Ближнего Востока и Южной Азии в Казахстане не наблюдается. Только немногие путешественники из этих государств могут позволить себе ознакомиться с достопримечательностями Казахстана и предаться активному отдыху. В частности - соколиной охотой. Но это редкие визиты. Большинство предпочитает другие страны.

Второй: из сообщения КНБ РК не ясно, кто вообще эти нарушители? С какой целью они пытались пройти к нам? Не исключено, что среди них могли быть и радикалы или даже террористы. И у них был "билет в один конец"?

Третий: казахстанцы крайне редко посещают страны Ближнего Востока и Южной Азии (исключения – Арабские Эмираты и Мальдивы).

Четвертый: в случае создания "Шенгенстана", у Казахстана могут возникнуть проблемы с Россией и Евросоюзом. Не исключено, что эти партнеры примут решение изменить правила игры с Казахстаном в части ужесточения пограничного контроля и визового режима.

Да, еще иранский лидер сказал, что "такой подход (создание исламского Шенгена. – Ред.) мог бы позволить нейтрализовать иностранные санкции" и призвал создать специальные комиссии, которые изучат возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной и социальной сферах".

А разве нельзя изучать эти возможности без специальных комиссий? Для чего тогда правительственно-парламентские делегации и культурно-образовательные институции?

Редакция обратилась по этому поводу с запросами в наши госорганы. Ответы получили вполне ожидаемые.

Не надо ставить телегу впереди лошади!
Ответ от министерства иностранных дел РК пришел стремительно: "На сегодняшний день в адрес внешнеполитического ведомства РК от иранской стороны такого рода предложения не поступали. В случае официального поступления вопрос будет рассмотрен компетентными органами РК с учетом внешнеполитических интересов нашей страны… Для граждан государств Ближнего Востока и Южной Азии установлен визовый режим".

МВД РК: "Визы на въезд в Республику Казахстан выдаются министерством иностранных дел РК, загранучреждениями по согласованию с органами национальной безопасности… Данные требования достаточно урегулированы для ведения миграционного контроля".

Министерство туризма и спорта РК:

"По информации администратора системы гарантирования фонда "Туристiк Камкор", ряд стран Ближнего Востока и Южной Азии не привлекают казахстанских туристов. По данным за 2022 и 2023 годы казахстанским туристам предпочтителен отдых в таких странах, как Египет, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Индия, Катар и Саудовская Аравия. Данные страны в 2022 году посетили порядка 518 тысяч казахстанцев. В 2023 – 629 тысяч… По данным бюро национальной статистики, в 2022 году зарегистрировано порядка 15 тысяч посетителей из Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии. В 2023-м – порядка 28 тысяч… В то же время комитет индустрии туризма рекомендует казахстанцам выбирать безопасные направления для отдыха".

Комментарий тур-эксперта Айжан Мустафиной.

"Вы сами видите цифры. К нам официально едут только богатые гости из этих стран. Какие тут могут быть комментарии"?..

Автор: Сергей ТУНИК

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727990820


Новости Казахстана
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
- Чиновники ответственны за отравления детей
- Брифинг Официального представителя МИД РК А.С. Смадиярова касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке
- Снизить ставку розничного налога до 2% на следующий 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  