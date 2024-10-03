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РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:30 04.10.2024

3 октября 2024
Наши прорвались к Северску, до города меньше четырех километров
После Угледара удерживающие оборону "херои" получили ценный совет - плевать на приказы Сырского
Радомир Маркуш

Наши прорвались к Северску, до города меньше четырех километров

Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й Лисичанской гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. М.И. Платова: "В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества".

Сообщение о том, что Верхнекаменское освобождено армией России, возымело эффект разорвавшейся бомбы в информационной помойке незалежной. Украинская "телега" напоминает, что речь идет об очень большом селе, которое начинается в южном подножье Белой Горы и заканчивается в 4 км от Северска.

С одной стороны, Верхнекаменское вроде бы находится в низине, а ряд позиций ВСУ (по данным бандеровской стороны) на Белой Горе, являющейся стратегической высотой.

Казалось бы, "москали сами напросились в огненный мешок", но, оказывается, есть нюансы. Село-растянушку одним нахрапом не возьмешь, значит, шли бои, которые на фоне битвы за Угледар выпали из новостного мейнстрима и у нас, и у врага. Если "херои" могли воспользоваться своим преимуществом "хорошей географии", то вряд ли наши взяли бы Верхнекаменское.

По мнению "Військової Аналітики України" (заблокированной в нашей стране), данный выступ в Верхнекаменском несет угрозу не только позициям украинских сил на горе Белой (если ВС РФ повернут на север и обрежут противнику коммуникации), но и позициям ВСУ севернее Ивано-Дарьевки (если наши повернут на юг). Иначе говоря, пiдроздiли, засевшие на высоте, испытывают сильнейший боеприпасный голод и находятся под мощным воздействием нашей РЭБ.

Офицер-аноним из Генштаба ВСУ рассказал киевской экспертной тусовке, что "впервые с сентября 2022 года это стало бы признаком глубокого ослабления позиций украинской армии на Северском направлении. Следует учитывать, что речь идет об одном из наиболее защищенных участков фронта на Донбассе, где командуют эффективные командиры, способные остановить бесконечные атаки россиян. Однако общее ослабление украинских войск в конечном итоге сказывается и на этом фронте, а также на Луганском, где темпы наступления российской армии ускорились".

Согласно сведениям мониторинговых каналов незалежной, оборону здесь держат 118-я бригада территориальной обороны из Черкасской области (истинные бандеровцы) и 54-я ОМБр с грузинским легионом, которой командует лютый русофоб Ложечник, фанат Мазепы. В качестве "пожарной команды" выступает 4-я бригада быстрого реагирования "Рубеж" нацгвардии Украины.

Тем не менее некоторые жовто-блакитные эксперты признают, что командование "Хортицы" и командиры "на местах" скрывают информацию с Северского участка фронта хотя бы потому, что одновременное продвижение ВС РФ в Верхнекаменском и вдоль железной дороги в районе Выемки дает основание предполагать, что мощный опорник ВСУ в рощах Ивано-Дарьевки оказался в окружении с трех сторон и находится на грани потери.

Эти версии самостийных аналитиков пересекаются с оценками ситуации наших экспертов. "Бойцы ВС РФ сформировали огневой мешок для боевиков ВСУ под Лисичанском", - рассказал подполковник в отставке Андрей Марочко. По его словам, все пути отступления простреливаются группировкой "Запад", поскольку "наименьшее расстояние между нашими войсками, которые берут в окружение вооруженные формирования Украины, составляет порядка 8 километров".

В Сети появились кадры с геолокацией, проливающие свет на ситуацию на Северском направлении. На них видно применение ВСУ беспилотного летательного аппарата для нанесения огневого поражения с использованием зажигательной смеси на позиции ВС РФ между Ивано-Дарьевкой и Верхнекаменкой (не путать с Верхнекаменским), как раз там, где вражескими говорунами рассказывалось о мега-опорнике.

Еще на одной видеозаписи, опубликованной 2 октября, бандеровцами из взвода БАК "Аркан" 108-й ОГШБр зафиксирована успешная атака мотострелков ВС РФ на севере от Веселого. После высадки десанта и отхода с позиции головная машина подорвалась на минном заграждении и была обстреляна ВСУ. Судя по кадрам, экипаж выжил. Продвижение наших бойцов к Северску составило 400 метров.

Похоже, отсюда будут приходить совсем неожиданные новости. Тем более, на чате 118-й ОБрТРо матерят своего комбрига подполковника Ярослава Попко, который зуб давал, что "побратимскую 72-ю", окруженную в Угледаре, в беде не оставят. Дескать, и на Белой Горе, и в "кармане" на севере Песчаного можно не бояться - в нужный момент поступит команда на драп.

Однако судьба "черных запорожцев" наглядно показала, как верить на слово украинским командирам. "Миколы и тарасы" скулят на своих форумах: "Интересно получилось. Команда дала добро на выход 72-й, и она якобы вышла. Но почему-то теперь в 72-й только „потеряшек" несколькими сотнями исчисляют, а счет пленных идет на тысячу".

"Единственные, кто из этого соединения вышли и не попали в плен, - те, кто просто плюнули на приказы Сырского и вышли. Неизвестно, что с ними теперь будет, но вывод один - можно рассчитывать только на себя".

Все правильно, бандеровцам на русской земле делать нечего, драпать нужно как можно быстрее и как можно дальше от фронта, для начала - хотя бы за Днепр.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727991000


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