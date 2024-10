Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане

00:40 04.10.2024 Атомная пропаганда

Аргументы противников замалчиваются, а интернет заполонила агрессивная реклама АЭС



Алмас Қайсар, Әмина Кемелбай, Власть



В воскресенье, 6 октября, в Казахстане пройдет референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. За последние два месяца в средствах массовой информации Казахстана, как в государственных, так и в частных, стало появляться много материалов в поддержку строительства АЭС. Блогеры и инфлюенсеры стали публиковать похожие посты, а интернет заполонили вирусные ролики для мобилизации населения на голосование "за".



Власть разбирается в том, как устроена пропаганда строительства АЭС в Казахстане.



Государство вещает



Один из наглядных примеров пропаганды в СМИ можно найти в статье государственной газеты "Казахстанская правда".



Это репортаж с публичных обсуждений в Астане, прошедших 20 августа, за две недели до объявления даты референдума. Первое, что бросается в глаза, это то, что репортеры издания не обратили внимания на препятствия противникам строительства АЭС, пытавшимся инициировать дискуссию. Их не пропускали в зал, выступавшим против отключали микрофоны, ссылаясь на регламент. При этом в статье указано, что "свободный микрофон был доступен для всех желающих".



В статье также не упоминается, что на этих "публичных обсуждениях" не было заявлено в качестве спикера ни одного противника строительства. Слова же пришедших людей, выступавших против, издание приводило косвенно, ссылаясь не на конкретные лица, а на "поборников саксаула" и "людей, которые боялись шайтан-машин".



"Эксперты из научной среды были терпеливы. Каждый выпад поборников саксаула был парирован аргументами в виде научно доказанных фактов", - написано в статье.



С другой стороны, издание подробно приводило слова всех спикеров, поддерживающих строительство.



"Были на слушаниях и те, кто, очевидно, исчерпав аргументы, говорил, что АЭС в нашей стране может привести к катастрофе в случае… войны! (...) И тут слово взял молодой активист из Темиртау Сабыр Аманбаев: "Если мы боимся войны, зачем вообще что-то строить? Давайте останемся на уровне пещерного развития"", - пишет "Казправда".



К концу статьи автор утверждает, что "на сегодняшний день альтернативы ей [атомной энергетике - В.] нет", потому что "энергии ветра не хватит, чтобы закрыть дефицит электроэнергии в Казахстане".



"На дворе XXI век. Прошли времена, когда люди боялись шайтан-машин, индейцы пугались кораблей конкистадоров, герои фильма "Человек с бульвара капуцинов" – поезда из немого кино", - пишет автор.



На главной фотографии же к этой статье изображен плакат "SAY YES TO АЭС" (Скажи да АЭС), который держали студентки.



Таких материалов на сайте "Казправды", как и в других изданиях, множество. За 24 сентября газета выпустила сразу девять статей об АЭС, а в целом с августа по сентябрь - более сотни материалов. В то же время с января по июль вышло всего 27 статей на эту тему.



Издания, принадлежащие государству, такие как "Казинформ", "Егемен Қазақстан" и Elorda.info, опубликовали от 63 до 100 материалов за этот период. При этом последнее упоминание АЭС в Elorda.info было лишь в сентябре 2023 года.



Их заголовки типичны: "Не нужно бояться мирного атома", "В АЭС - наше развитие, наше будущее!", "Чудеса Вселенной: На Луне построят АЭС" и "Солнце - это тоже ядерный реактор".



"Власть работает по старым лекалам, - считает политолог Досым Сатпаев, - Президент на официальном уровне по сути поддержал строительство АЭС, это поддержал и премьер-министр, и весь госаппарат получил четкий сигнал - направить все свои ресурсы на пропаганду строительства АЭС".



Главная редакторка (Верховный суд России признал феминитивы признаком запрещенного в РФ движения) и основательница издания "Тіл кеспек жоқ" Асем Жапишева добавляет, что по журналистским стандартам эти материалы "однозначно пропагандистские", так как там присутствует избирательность фактов.



"Замалчивание, искажение и избирательность фактов - все это присутствует в пропаганде вокруг АЭС. Нам не дают узнать ни про экологический вред, ни про Балхаш, ни про альтернативных подрядчиков, кроме [российской государственной компании] "Росатома". Нам не дают узнать про альтернативные точки зрения", - поясняет она.



Без электричества и тепла?



Статьи об АЭС большинства подобных СМИ, а также выпуски ТВ-каналов направлены на убеждение читателей о необходимости строительства атомной станции, так как без этого страна будет переживать "энергодефицит".



Так, одна из аналитических статей "Егемен Қазақстан" про энергетику начинается со слов "Если атомная электростанция не будет построена, то мы можем столкнуться со сложностями в обеспечении энергобезопасности страны".



В другой статье этой же газеты, под названием "Тапшылықтың алдын алудың басты амалы" (Основной способ предотвращения дефицита), приводятся слова президентки "Гражданского Альянса" Бану Нургазиевой, являющейся организатором публичных обсуждений по АЭС. Она также утверждает, что Казахстан ждет энергодефицит:



"В обществе существуют разные мнения по этому вопросу, однако люди прекрасно понимают ситуацию и не против использования мирной атомной энергетики на благо страны. Я говорю это после того, как побывала в среде народа. (...) Хорошо известно, что в ближайшее время в стране возникнет энергодефицит. Потому что 70% нашей электроэнергии производится на угольных электростанциях. Скорость их износа очень высока".



Президентка "Гражданского Альянса" Бану Нургазиева во время публичных обсуждений по строительству АЭС в Конаеве, фото Алмаса Кайсара



Более того, в соцсетях стали распространяться профессиональные видеоролики, в котором рисуется "кризисное будущее Казахстана". В одном из них дети зимой сидят на уроке в классе при свечах, а один ученик крутит педали велосипеда, чтобы включить обогреватель.



Учительница, судя по всему, истории, сообщает детям, что во время референдума 2024 года граждане Казахстана проголосовали против строительства АЭС "с небольшим перевесом".



"Энергетический кризис, назревавший уже давно, достиг своего пика к 2030 году и отбросил Казахстан на несколько лет назад", - говорит учительница. К концу ролика авторы призывают голосовать за строительство АЭС.



Социолог Серик Бейсембаев говорит, что все это наглядно показывает, что "государство ведет организованную кампанию".



"У всех одни и те же тезисы, аргументы, видно, что все это координируется из центра", - поясняет он.



Сатпаев однако замечает, что подобная пропаганда не работает, ведь недоверие общества к тому, что "говорит и делает власть", сейчас достигло пиковых значений.



"Все доводы о том, что через десять лет мы столкнемся с энергодефицитом, неубедительны, ведь власть сама не может спрогнозировать, что будет через этот срок. К тому же, в отличие от других стран, где строилась АЭС, Казахстан имеет большое количество других ресурсов для создания инфраструктуры без АЭС", - утверждает он.



Настоящая экспертиза



Помимо прочего, государственная пропаганда активно использует экспертов и специалистов, исключительно поддерживающих строительство АЭС. И зачастую у этих экспертов одни и те же аргументы.



"Сейчас наша республика, образно говоря, стоит на краю. Или мы заплутаем в "веерных" потемках, или построим АЭС и цивилизованно перейдем к новому технологическому укладу", - приводятся слова председателя правления палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкс­пертов Марата Есекина в статье "Казправды".



Особенно полюбился государственным медиа представитель "Росатома" Вадим Титов, у которого вышло интервью в "Казинформе" и целая колонка в "Казправде" под названием "На энергетической безопасности экономить…опасно". В ней Титов лоббирует "преимущества" его компании в области строительства и связей с Казахстаном, но также и очевидно пропагандирует строительство станции.



"Референдум по АЭС – важнейшее событие, которое предопределит дальнейшее развитие казахстанской энергетики. Очевидно, что атомная станция необходима для энергобаланса будущего", - пишет он.



"Росатом" является одной из компаний, которые Казахстан рассматривает как потенциальных участников проекта. Узбекистан уже подписал соглашение о начале строительства несколько АЭС малой мощности с этой компанией.



"Я думаю, проект АЭС связан с геополитическим фактором давления. Сейчас мы видим, что идет сильное давление со стороны той же России, что заставляет все эти процессы ускорять", - считает политолог Сатпаев.



Также среди экспертов, опрашиваемых государственными газетами, есть люди, которые никак не связаны с энергетикой.



Например, "Казинформ" часто ссылается на старшего научного сотрудника института государства и права академии наук Узбекистана Равшана Назарова.



"При росте дефицита Казахстан, возможно, будет покупать электроэнергию у соседних государств, в том числе у Узбекистана. Уверен, что братский казахский народ проявит мудрость и примет решение, выгодное нации", - приводит его слова агентство, назвав экспертом.



Исключая даже то, что Назаров активно поддерживает и лоббирует строительство малых атомных станций в Узбекистане, непонятно, почему к нему обращаются за комментариями по АЭС в Казахстане. Согласно открытым источникам, Назаров имеет базовое образование по философии, что никак не относится к энергетической отрасли.



Также СМИ публикуют результаты разных соцопросов, которые показывают, что количество поддерживающих "неуклонно растет": с 53,1% в начале августа до 72,9% к нынешнему моменту.



Бейсембаев на это заявил, что "общественное мнение не может измениться таким образом" за короткий промежуток времени. К тому же, по его мнению, позиции противников АЭС отражают их политические взгляды, на что тяжело повлиять.



Он замечает, что к этим данным следует относиться "настороженно".



"Так как они аффилированы с государством, я не думаю, что они могут независимо проводить исследования и публиковать данные без согласования с цензором. Мы в этом году подавали вместе с MediaNet документы в ЦИК, но до сих пор не получили ответ", - говорит он.



Дискредитировать противников



В материалах СМИ часто упоминаются противники строительства, однако почти никогда им не дают площадку для выражения собственного мнения, вместо этого клеймя их манипуляторами и называя людьми, лоббирующими "чужие" интересы.



В статье "Казправды" о противниках и сторонниках строительства говорится, что "контаргументы противников строительства АЭС сводились преимущественно к подмене понятий и проведению ложных ассоциаций: в частности, используются недобросовестные приемы сопоставления атомных станций с ядерными полигонами и испытаниями ядерного оружия".



"Также наблюдаются не подкреп­ленные вескими аргумен­тами попытки представить атомную энергетику либо как нерентабельную, либо как чрезвычайно опасную", - пишет газета, добавляя, что замалчиваются "огромные риски "коричневых" отраслей энергетики". При этом "Казправда" ни на кого не ссылается, делая такие заявления.



В глаза бросается также то, что медиа используют одних и тех же экспертов для дискредитации противников строительства. Таких как политолог с образованием географа Марат Шибутов, до этого известный спорными высказываниями во время Январских событий о том, что "кроме Дариги Назарбаевой, наверное, наши люди никого в политике видеть не хотят", или политолог с математическим образованием Газиз Абишев, чье СМИ Turan Times было вовлечено в публикации фейков о независимых кандидатах на парламентских выборах 2023 года.



Пропагандистские материалы выходят не только в изданиях, прямо принадлежащих государству, но также в частных СМИ.



Так, комментарии Абишева были опубликованы в изданиях TengriNews, Orda.kz и Informburo.



"Не исключено, что, если бы собрались все более-менее квалифицированные энергетики страны, они бы путем голосования быстро решили вопрос в пользу строительства АЭС", - цитирует Абишева TengriNews.



В статье Orda.kz приводятся слова политолога о том, что "противная сторона продвигает тезисы об опасности АЭС скорее на эмоциональном уровне, без содержательных доказательств".



Несмотря на то что в издании Orda.kz выходили сбалансированные публикации об АЭС, в том числе и с публичных обсуждений в Улкене в 2023 году, в сентябре этого года вышла статья, вызывающая вопросы.



Она называется "Иностранный след: кто стоит за противниками строительства АЭС в Казахстане".



В первоначальной версии статьи утверждалось, что противники АЭС выступают как организованная группа, которая связана с политиком Мухтаром Аблязовым, осужденным в Казахстане за "хищение средств БТА банка".



"Таким образом, можно уверенно утверждать, что протестующих против АЭС казахстанцев централизованно направляют и поддерживают оппозиционеры, связанные с Мухтаром Аблязовым. Участвует ли в этом сам Аблязов - другой вопрос. Но наличие единой организованной группы, которая пытается настроить казахстанцев против атомной энергетики, - это объективный факт", - было написано в статье.



В ней указывалось на то, что многие противники являются членами незарегистрированной партии "Алға, Қазақстан!", чей лидер Марат Жыланбаев был "обвинен в финансировании экстремизма". При этом о политической подоплеке дела, о которой заявляли как члены партии, так и международные правозащитники, издание не сообщило.



Также Orda.kz заявила о связях Аблязова с энергетиком Асетом Наурызбаевым, выступающим против строительства АЭС.



В ответ Наурызбаев написал, что "не виделся и не общался с ним ни напрямую, ни через посредников более 20 лет".



После критики в социальных сетях, Orda удалила и переопубликовала статью, изменив ее и добавив туда также анализ поведения сторонников строительства.



"Объективности ради, сторонники строительства АЭС, посещавшие публичные слушания в разных городах Казахстана, также выглядят на удивление хорошо организованными", - было написано в статье, которая теперь называется "Кто стоит за противниками и сторонниками строительства АЭС в Казахстане".



Главный редактор издания Гульнар Бажкенова сообщила, что статья была удалена, потому что "была в одни ворота", а она как главред не успела посмотреть материал из-за командировки.



"Но выводы верны, многие активисты топящие против АЭС - члены Алга Казахстан. Также как активисты, ездившие выступать за АЭС - если не члены, то присланы от Аманат, от власти", - написала главный редактор издания.



Также в государственных и аффилированных с ними СМИ не сообщается ни о том,что противникам строительства АЭС не дают провести митинги, ни о задержаниях активистов, ни дебатах и пресс-конференциях, проводимых платформой "АЭС керек емес!".



Политолог Досым Сатпаев считает, что такая агрессия по отношению к противникам строительства обоснована "страхом".



"Они боятся: если противники АЭС будут более активны, публичны, их будет очень много, то тогда весь их проект может столкнуться с тем, что значительная часть населения проголосует против, будут какие-то акции протеста", - поясняет он.



Бейсембаев же напоминает, что это "знакомый паттерн" поведения государства во время любых электоральных процессов.



"Это неумение вести диалог, непонимание, что референдум предполагает общественную дискуссию, что когда есть противоположное мнение - это нормально. У нас же сразу записывают в лагерь оппозиции, правоохранительные органы реагируют соответствующе. Буквально вчера выступающих против активистов задержали", - говорит он.



Мобилизовать людей



Еще одним методом по продвижению идеи строительства АЭС стала "публичная" поддержка разных групп населения, о которой стало часто упоминаться в СМИ.



Среди них участники прогосударственной федерации профсоюзов Казахстана, молодые ученые, рабочие картонного производства, члены национальной палаты предпринимателей "Атамекен", различные партии, вплоть до многодетных матерей.



"Мы убедились, что энергия атомных электростанций действительно является экологически чистой", - цитирует TengriNews председателя партии зеленых "Байтак" Азаматхана Амиртая.



Также СМИ докладывают о каждой встрече "Народного штаба за строительство АЭС", в который вошло 20 общественных объединений и представители от шести политических партий (ни одна из них не является оппозиционной), включая правящую - Amanat, которая и спонсирует деятельность штаба.



Однако сильнее всего заметна пропаганда в социальных сетях. Она заполонила страницы самых разных организаций, даже Центр активного долголетия Алматы.



Помимо этого, запускалась вирусная и агрессивная реклама референдума. Так, в ролике, где у жениха и невесты спрашивают, согласны ли они пожениться, показывается разговор на заднем плане между сватами. Один из них спрашивает у другого, пойдет ли тот на референдум по строительству АЭС. Второй отвечает "да".



"Он сказал "да"! Он сказал "да"!, - вскрикивает он. Когда его дочь сообщает ему, что еще не дала согласия, тот отмахивается: "Да и ладно с вами, вот он же сказал "да"! Сват, пойдем вместе!"



В другом ролике студенты Таразского регионального университета проводят флешмоб, выстроившись в надпись "АЭС (сердечко)".



Также к агитации за строительство АЭС стали подключаться блогеры и инфлюенсеры.



Призвал прийти на участки и известный певец Кайрат Нуртас: "Глава государства заявил, что Казахстану нужно построить атомную электростанцию. Мы, конечно, все поддерживаем это".



Пропаганда обоснована страхом



"Сейчас мы видим ситуацию, когда власть говорит на одном уровне, что им "важно выслушать мнение народа, узнать разные точки зрения", а с другой стороны, она бьет в одни ворота, оплачивая пропаганду строительства АЭС и ведя мощную информационную войну с противниками", - считает Сатпаев.



Он уверен, что у президента Касым-Жомарт Токаева и его окружения есть страх перед социальными взрывами и протестами.



"Им кажется, что пропаганда позволит им контролировать ситуацию, перетянуть колеблющееся мнение на себя, - добавляет Сатпаев. - С другой же стороны, референдум нужен не для того, чтобы выяснить общественное мнение, а для легитимизации уже принятого решения. Это чистая политическая технология, чтобы, если что, переложить ответственность на народ Казахстана".



Бейсембаев же считает, что могут быть две причины такой активной государственной пропаганды.



"Первая - срабатывает институциональная память бюрократической машины, это определенная традиция, как работает пропаганда перед выборами. Вторая - нужно освоить выделенные деньги. Судя по тому, сколько СМИ и блогеров вовлекают, это немалые деньги", - говорит он.



Сатпаев также добавляет, что такие рекламные бюджеты и кампании являются "кормушкой" для определенной части политической элиты.



"Потому что еще при Назарбаеве было много разных ситуаций, когда выделялось очень много денег на рекламу президентских выборов, партии и прочее, но опять же всегда возникали соблазны, чтобы использовать их не по назначения", - говорит он.



Жапишева добавляет, что общество не знает, сколько тратится денег на подобные материалы, "благодаря усилиям [бывшего министра информации и культуры] Даурена Абаева", который закрыл доступ к государственным заказам.



"Но то, что при Токаеве расходы на пропаганду увеличились в разы, это можно увидеть по социальным сетям, по тому, сколько людей трудоустроено в этой сфере", - говорит она. Источник - vlast.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727991600





Новости Казахстана

- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660

- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении

- К истории советского нациестроительства

- Кадровые перестановки

- О заседании Центральной комиссии референдума

- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан

- Чиновники ответственны за отравления детей

- Брифинг Официального представителя МИД РК А.С. Смадиярова касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке

- Снизить ставку розничного налога до 2% на следующий 2025 год