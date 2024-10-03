Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов

00:52 04.10.2024 Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности

Айнур Курманов. 03.10.2024



Тюркская и центральноазиатская интеграции идут невиданными темпами под патронажем и контролем американцев, которые лично проинспектировали их ход в Нью-Йорке на полях ассамблеи ООН в рамках встречи министров иностранных дел "С5+1". Интересно, что сразу после этих ценных указаний и там же прошло совещание тех же самых министров, но в рамках уже совещания Организации тюркских государств (ОТГ).



Первым бросается в глаза: как раз во время этой ассамблеи президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Казахстана "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора". По сути, формируется прообраз Таможенного союза уже в рамках ОТГ. Он становится альтернативой и в реальности противоречит Таможенному союзу ЕАЭС, так как очевидно, что Турция, Азербайджан и Узбекистан, не входящие в объединение, получают таможенные и торговые преференции и, по сути, доступ на общий евразийский рынок. Смысл этого документа во многом идет вразрез духу и идее интеграции на постсоветском пространстве, так как основными выгодполучателями его являются Анкара и англосаксы.



Тюркская и центральноазиатская интеграции идут невиданными темпами под патронажем и контролем американцев, которые лично...



Получается, что параллельно ЕАЭС создается собственное экономическое и таможенное пространство с единым рынком, куда как раз входят все республики Центральной Азии за исключением Таджикистана, который, правда, также проявляет большой интерес к тюркской интеграции, так как президент РТ подписал в августе документ о союзничестве с Казахстаном.



Еще ранее, 11 сентября постановлением правительства Казахстана одобрен проект соглашения с Турцией "о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство". Таким образом, Астана еще и включается в транзитные коммуникации НАТО.



А это уже наглядный пример военно-политического объединения Казахстана со странами, не входящими в ОДКБ. Более того, турецкие войска получают возможность использовать логистику республики для переброски своих контингентов для выполнения операций в любую из республик Центральной Азии или в тот же Афганистан. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что такие же соглашения будут вскоре подписаны между Анкарой и Ташкентом, а потом и с Бишкеком.



На деле таким образом Турция получает возможность распространить свой военный зонтик над целым регионом, а в ситуации создания единого ВПК и поставок турецкого вооружения, создаваемое сейчас оборонительное объединение по инициативе Астаны и Ташкента становится автоматически прокси-НАТО. Об этом мы уже неоднократно писали и предупреждали.



При этом происходит и стремительная милитаризация центрально-азиатского региона, где уже прошло в этом году большое количество учений не под эгидой ОДКБ, а под негласным контролем и управлением Анкары через посредничество Баку. И вслед за саммитом глав силовых ведомств республик ЦА в Бишкеке, 19 сентября в Астане прошла экстренная встреча секретарей Советов безопасности стран Организации тюркских государств, на котором как раз обсуждались вопросы ускорения формирования общих структур в рамках единой системы безопасности.



И уже в Нью-Йорке 27 сентября на встрече министров иностранных дел "С5+1" под председательством американского госсекретаря Энтони Блинкена произошла так называемая "сверка часов", которая фактически подтвердила готовность правящих элит Центральной Азии на ускорение процесса западной колонизации региона. Соответственно, те приготовления, встречи и совещания, а также подписание Астаной соглашений о фактическом создании Таможенного союза ОТГ и пропуска турецкий войск были лишь подготовкой к этому совещанию в США.



Сухие строки пресс-релизов внешнеполитических ведомств не отображают реального смысла этого сборища, но те инициативы, которые были озвучены Вашингтоном дают определенные представления об истинных интересах янки в регионе. Конечно же первым делом Белый дом беспокоили вопросы допуска американских компаний к сырьевой базе республик.



Так, американская сторона отметила "значительные достижения", включая начало диалога C5+1 по вопросу "критических минералов". Эта инициатива выглядит многообещающе, особенно в связи с запуском платформы "B5+1" и "Диалога по критическим минералам". Естественно, что речь идет в первую очередь о редкоземельных металлах РЗМ и уране, которые сейчас так необходимы Западу для развития высокотехнологичных отраслей, в том числе и в ВПК.



Уже очевидно, что американцам удалось по отдельности с каждой республикой договориться о способах геологоразведки, добычи и транспортировки сырья, и речь сейчас идет о многомиллиардных инвестициях совместно с ЕС и Великобританией в инфраструктуру Транскаспийского маршрута в обход России.



При этом Белый дом навязывает республикам ЦА собственную систему безопасности с упором на борьбу с талибами и с целью уменьшения влияния России и таких структур как ОДКБ и ШОС в регионе. Это проявилось в обсуждении вопросов противодействия терроризму, наркотрафику и защите "прав женщин", так как эти темы как подразумевали собой задачу выстраивания некого фронта по сдерживанию Кабула, так как налаживание отношений стран региона с талибами явно не входит в интересы Вашингтона.



Предлагая свою защиту, техническую и финансовую помощь, американцы стремятся как раз нарастить свое присутствие как напрямую, так и опосредованно через тюркскою интеграцию и создание Центральноазиатского объединения. Предоставление военной защиты со стороны Турции, одобренного янки, на самом деле в этом контексте и означает как раз продвижение НАТО в Центральной Азии под разговоры об обеспечении "безопасности" и поддержания "суверенитета" республик, так как правящими элитами Вашингтон рассматривается в качестве такого "гаранта" их независимости.



При этом вскрылись разночтения и противоречия в рамках этой ускоряющейся интеграции, очень сильно напоминающей "евроинтерацию" "незалежной" 2013-14 годов. Ведь на встрече каждая из центральноазиатских стран озвучила свои специфические интересы.



Кыргызстан акцентировал внимание на вопросах безопасности и налаживания сотрудничества, в то время как Узбекистан проявил интерес к экономическом секторам и логистическим вопросам в рамках процесса массовой приватизации. Казахстан сосредоточился на интеграции с поддержкой США в различных инициативах. Таджикистан акцентировал свою готовность к инвестициям в горнорудную отрасль и совместной борьбе с талибами. Туркменистан же выделял важность энергетических проектов и создания Туркмено-Американского делового совета.



Поэтому устремления местных элит часто не совпадают, в дело вмешивается и их соперничество за западные инвестиции, за прохождение логистических маршрутов, за то, кто будет главным "смотрящим" за регионом – Ташкент или Астана, что может затруднять поиск общего решения в рамках формата С5+1. Кроме того, остается открытым вопрос о том, насколько страны региона готовы далеко пойти в деле активного военно-политического сближения с США в ситуации присутствия в качестве соседей России, Китая и Ирана. Пример Украины может и остудить их пыл.



Но похоже, что все согласились с условиями "Большой Игры" и на дальнейшую колониальную экспансию Запада. Так, сразу же после общения с Блинкеным, министры иностранных дел собрались уже на совещание стран-членов ОТГ под председательством Турции, где обсудили повестку и мероприятия в рамках предстоящего саммита организации в Бишкеке. А значит дальнейшая милитаризация и выстраивание общей системы военной безопасности лишь ускорятся.



Интересно, но пресмыкательство Астаны перед Вашингтоном в связи с этим было еще раз продемонстрировано наглядным образом на ассамблее ООН. Так, глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мурат Нуртлеу выступил на "саммите будущего" в Нью-Йорке, на котором выразил свою поддержку трем основным документам – Пакту во имя будущего, Новому цифровому договору и Декларации о будущих поколениях.



При этом он повторил мантру Токаева о необходимости "всеобъемлющей реформы" системы ООН. Речь идет об усилении голосов средних держав и развивающихся стран в международных институтах, а именно их присутствие в качестве постоянных членов Совета безопасности, что на самом деле означает урезание роли России и Китая и их права на применение вето. А это уже явная поддержка инициатив Белого дома по переформатированию организации в свою пользу через продвижение на ключевые места западных сателлитов типа нынешнего Казахстана.



Интересно, что при этом Казахстан воздержался во время голосования за принятый в итоге Пакт во имя будущего, но поддержал его по факту устами министра Нуртлеу. В этом и вся суть казахстанской "дипломатии" – делая вид о продвижении "многовекторности", смещать на самом деле вектор в сторону Запада, всячески подыгрывая ему.



И это становится все очевиднее, так как собственная независимость продается в обмен на проценты от добытых ресурсов, а также на мнимую безопасность вкладов и зарубежных активов. Источник - Политнавигатор

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