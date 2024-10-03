 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2024
01:47  Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)
01:14  Когда манкурты маршируют.., - Дмитрий Выдрин
01:04  Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом, - Владимир Скачко
01:01  Черная месса. Сбывшиеся предсказания Иоанна Богослова, - Александр Проханов
00:55  В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ
00:52  Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов
00:40  Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане

00:35  Ближний, чем кажется. Противостояние Израиля с Ираном эхом отражается в гонке за пост президента США, - А.Забродин
00:30  РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:27  Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:24  Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов
00:21  Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:19  Зеленский и его план: за кулисами генассамблеи ООН, - Илья Титов
00:13  Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем
00:12  Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно
00:11  От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ
00:10  Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть
00:06  Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44  В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40  Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38  Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25  Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20  России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19  На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17  Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14  Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:10  Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:07  75 лет Коммунистическому Китаю
11:06  Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:05  К истории советского нациестроительства, - Данияр Ашимбаев
11:04  Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:00  Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие
10:33  Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:24  The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды
10:19  Прижаты к стенке: обещание помогать Украине и Израилю загнало США в ловушку, - The Guardian
10:07  Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
09:47  "Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:43  Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"
08:49  БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:47  Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Узбекистан   | 
В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ
00:55 04.10.2024

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в содействии незаконной миграции. По данным следствия, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры за деньги оформляли иностранцам сертификаты, подтверждающие их знание русского языка, истории и основ законодательства России. Один из задержанных арестован, к другому применен запрет определенных действий.

Как сообщила пресс-служба главного управления регионального МВД, руководители диаспор в сотрудничестве с центром дополнительного образования занимались предоставлением этих сертификатов с января. Сертификаты использовались для получения трудового патента и вида на жительство на территории Приангарья. По предварительным данным, злоумышленники заработали на продаже сертификатов более 1,5 млн руб. В результате обысков в офисе и по адресам проживания подозреваемых были изъяты компьютеры, флеш-накопители, 1,7 млн руб., банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов. СКР возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".

Сертификаты использовались для получения трудового патента и вида на жительство на территории Приангарья. По предварительным данным, злоумышленники заработали на продаже сертификатов более 1,5 млн руб. В результате обысков в офисе и по адресам проживания подозреваемых были изъяты компьютеры, флеш-накопители, 1,7 млн руб., банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов. СКР возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".

26 сентября представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за последние три года правоохранительные органы отказали в приеме заявлений на получение гражданства или миграционного статуса 14 тыс. иностранных граждан, которые не знали русского языка, но при этом имеют соответствующий сертификат. Она подчеркнула, что не владеющим русским языком иностранцам, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства будет отказано.

Матвей Иващенко

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727992500


Новости Казахстана
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
- Чиновники ответственны за отравления детей
- Брифинг Официального представителя МИД РК А.С. Смадиярова касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке
- Снизить ставку розничного налога до 2% на следующий 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  