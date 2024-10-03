В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ

00:55 04.10.2024

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в содействии незаконной миграции. По данным следствия, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры за деньги оформляли иностранцам сертификаты, подтверждающие их знание русского языка, истории и основ законодательства России. Один из задержанных арестован, к другому применен запрет определенных действий.



Как сообщила пресс-служба главного управления регионального МВД, руководители диаспор в сотрудничестве с центром дополнительного образования занимались предоставлением этих сертификатов с января. Сертификаты использовались для получения трудового патента и вида на жительство на территории Приангарья. По предварительным данным, злоумышленники заработали на продаже сертификатов более 1,5 млн руб. В результате обысков в офисе и по адресам проживания подозреваемых были изъяты компьютеры, флеш-накопители, 1,7 млн руб., банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов. СКР возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".



Сертификаты использовались для получения трудового патента и вида на жительство на территории Приангарья. По предварительным данным, злоумышленники заработали на продаже сертификатов более 1,5 млн руб. В результате обысков в офисе и по адресам проживания подозреваемых были изъяты компьютеры, флеш-накопители, 1,7 млн руб., банковские карты, охолощенные патроны и ряд документов. СКР возбудил уголовные дела по статьям "коммерческий подкуп" и "организация незаконной миграции".



26 сентября представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за последние три года правоохранительные органы отказали в приеме заявлений на получение гражданства или миграционного статуса 14 тыс. иностранных граждан, которые не знали русского языка, но при этом имеют соответствующий сертификат. Она подчеркнула, что не владеющим русским языком иностранцам, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства будет отказано.



Матвей Иващенко