 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2024
01:47  Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)
01:14  Когда манкурты маршируют.., - Дмитрий Выдрин
01:04  Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом, - Владимир Скачко
01:01  Черная месса. Сбывшиеся предсказания Иоанна Богослова, - Александр Проханов
00:55  В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ
00:52  Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов
00:40  Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане

00:35  Ближний, чем кажется. Противостояние Израиля с Ираном эхом отражается в гонке за пост президента США, - А.Забродин
00:30  РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:27  Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:24  Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов
00:21  Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:19  Зеленский и его план: за кулисами генассамблеи ООН, - Илья Титов
00:13  Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем
00:12  Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно
00:11  От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ
00:10  Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть
00:06  Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44  В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40  Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38  Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25  Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20  России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19  На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17  Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14  Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
11:10  Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой - Балхаш, Экибастуз, Актау, Семей...
11:07  75 лет Коммунистическому Китаю
11:06  Учителя вышли на забастовку в казахстанских Нью-Васюках - городе-призраке Алатау
11:05  К истории советского нациестроительства, - Данияр Ашимбаев
11:04  Россия запрещает ввоз продуктов: Казахстан теряет рынок зерна и овощей, - Caravan.kz
11:00  Дискриминация канона: власти Эстонии и Молдавии усилили давление на русское православие
10:33  Римские каникулы. Садыр Жапаров захватил свою "маму" в гости к Папе
10:24  The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды
10:19  Прижаты к стенке: обещание помогать Украине и Израилю загнало США в ловушку, - The Guardian
10:07  Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
09:47  "Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:43  Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"
08:49  БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:47  Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Черная месса. Сбывшиеся предсказания Иоанна Богослова, - Александр Проханов
01:01 04.10.2024

Черная месса
люди перестали говорить о термоядерной войне как о сбывшемся предсказании Иоанна Богослова
Александр Проханов

Термоядерные бомбы, семьдесят лет дремавшие в своих секретных хранилищах, проснулись, делают утреннюю гимнастику, хотят показаться на людях. Баллистические ракеты чистят перышки, готовые лететь. Ядерная мировая война, набившая оскомину, как изъезженный голливудский проект, вдруг мощно, громко зазвенела на весь мир. Это звенят подковами кони Апокалипсиса. Давно забытый сюжет с гравюры Дюрера просится на холсты и офорты современных художников. Здравствуй, матушка термоядерная война, не оставь детей своих.

Я из того поколения, что в молодости смотрели в небо и искали в нем американский бомбардировщик с ядерной бомбой. Студентом авиационного института я слушал лекцию профессора, который рассказывал нам о технологии нанесения ядерного удара по европейским столицам. Бомбардировщик на огромной скорости приближается к цели, на некотором от нее удалении сбрасывает бомбу, бомба, приближаясь к цели, продолжает полет. Бомбардировщик, желая уклониться от взрывной волны, уходит свечой вверх, делает "мертвую петлю" и в перевернутом положении удаляется прочь от цели, которая превращается в раскаленную плазму.

В ту пору в небе над нами обитали не ангелы, а баллистические ракеты и бомбардировщики. "Мы - гипертоники, мы чувствуем небо. Когда по небу летит бомбардировщик, мы чувствуем его зловещий росчерк".

Вражда Америки и Советского Союза имела ступени, по которым обе стороны приближались к концу света. Кеннеди и Хрущев стояли на последней ступени, и мир сотрясался от ужаса, от которого лопались сосуды в глазницах. Ядерной войны не случилось. Дрогнул Кеннеди. Он позвонил Хрущеву и сказал: "Хватит, Никита, я увожу свои ракеты из Турции, а ты увозишь свои с Кубы". Ударили по рукам. "Кузькину мать", возмечтавшую о Вашингтоне, увезли обратно в подземное хранилище, где она мается по сей день.

Началась пора договоров и разоружений. Кошмары, обуявшие мир, отступили, поблекли. 60 лет они выцветали, превращаясь в бездарные сюжеты романов-ужасов.

Джон Кеннеди был военно-морской офицер, знавший, что такое война, он знал, что такое рана, нанесенная осколком торпеды. Он принадлежал к поколению американцев, которые под музыку Гленна Миллера грузились на теплоходы и плыли в Европу, чтобы воевать в Апеннинах и Арденнах. Это были бравые парни, добродетельные протестанты и католики, для которых Бог не был пустым звуком. И Америка верила в предсказания Иоанна Богослова, и была управляема не только президентами, но и страхом Божиим.

С тех пор западный лидер, будь то француз или американец, переродился. Он рассматривает по утрам свои гениталии и не знает, кто он - мужчина или женщина. Он верит, что бессмертие человека хранится в колбе, и трансгуманизм способен без конца продлевать век человеческий. Он исповедует культуру, в которой художник может облить бензином "Мону Лизу", разрубить топором икону, осквернить алтарь и устроить при открытии Олимпийских игр черную мессу с ее отродьями, адскими обрядами и культом сатаны. Современный Запад исповедует суицид - культ смерти. Западные лидеры - истопники, зажигающие горелки в мировом крематории. Они не дрогнут, как Кеннеди, не снимут трубку красного телефона, не позвонят президенту Путину. Они не боятся ядерного кошмара. Они и есть ядерный кошмар человечества.

Новая ядерная доктрина России - это последняя красная линия, предупреждающая Запад, что за этой линией начинается огромное красное кровавое пятно, которое будет расползаться по миру.

Западным русоненавистникам кажется, что они нашли идеальный для Запада способ уничтожить Россию. С территории Украины они долбят Россию дронами, ракетами средней дальности, готовы увеличить диапазон этих ракет до бесконечности. Они нашли безопасный для себя способ сокрушать Россию, которая, по их мнению, не посмеет ударить в ответ. Они убеждены, что Россия, потерпев поражение в холодной войне, исполнена робости, утратила в этом поражении волю к существованию, и в России больше нет Сталина, нет Рокоссовского и Жукова, понимавших, что такое воля к победе. Пребывая в этом заблуждении, Запад позволит украинцам обстреливать своими ракетами Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. И тогда на месте Парижа, Берлина, Лондона, на месте Нью-Йорка и Вашингтона образуются черные дымящие дыры, пробитые до сердцевины Земли.

Запад не боится ядерной смерти. Запад ее желает. Он готов утянуть в эту смерть весь род людской. То, что нам кажется ужасным и жутким, у западного лидера вызывает восторг, восхищение, он жаждет самоуничтожения.

Ракеты "Атакамс" и "Шторм шедоу" прилетят из-под Киева и Чернигова к танковому заводу в Нижнем Тагиле, к авиационному гиганту в Новосибирске. Россия пошлет "Кинжал" со стратегическим ядерным зарядом в Запорожье и сожжет авиационное предприятие "Мотор Сич", где штампуются бесчисленные украинские дроны. В ответ Запад направит на Украину весь арсенал своих дальнобойных ракет, и Украина забросает Россию этим неядерным скопищем.

Россия ударит неядерными ракетами по военно-воздушным базам Германии. Англии и Америки, потопит авианосцы в Средиземном море, нанесет поражение американским боевым кораблям в Сан-Диего.

Америка пошлет баллистические ракеты с ядерным зарядом средней мощности в Москву и Петербург. И тогда жахнет вся гигантская русская территория между трех океанов. Из русских лесов, из русских гор, из русских подземелий поднимутся тысячи ракет и, затмевая солнце, полетят на Запад. И уже никто не узнает, достигли ли они цели, и что осталось от Флориды и Северной Каролины, от земли Северный Рейн-Вестфалия или цветущей Долины Луары.

Нарисованная мной картина никого не пугает. Это сюжет компьютерной игры, в которую увлеченно играют дети англосаксов. Люди перестали говорить о термоядерной войне как о сбывшемся предсказании Иоанна Богослова. Больше не мыслят такими категориями, как блудница Вавилонская или число зверя. Они не знают, что есть остров Патмос и звезда Полынь - эта летящая с гиперзвуковой скоростью термоядерная ракета.

Страх, который некогда испытывало человечество перед термоядерной войной, был охранной грамотой человечества. Этим страхом закупоривало человечество ракетные шахты, ограничивало суицидные фантазии политических лидеров. Сегодня этот страх исчез. О ядерной войне говорят не художники и священники, а политологи и депутаты. Они говорят об этом уверенными сытыми голосами людей, которые накануне своих речей съели вкусные котлеты и надеются съесть их завтра, не ведая, что сами они уже давно превратились в котлеты, испеченные на ядерной сковородке.

В Псково-Печерском монастыре в катакомбах, где в подземных церквях теплятся свечи, монахи молятся о сбережении мира. Они молятся о сбережении городов и деревень, о сбережении семей, стариков и детей. Они молятся о сбережении всякого дыхания, что славит Господа. О сбережении лесов, трав, цветочной пыльцы, бабочек, о сбережении океанских вод и малых ручьев. Они молятся о сбережении прекрасного божьего мира, который Творец передал людям, награждая, а не казня этим удивительным дивным миром.

Монахи стоят на коленях в своем подземелье, и оттуда виднее и ближе небо. И небо слышит монахов, осыпает Россию золотой листвой.
3.10.24

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727992860


Новости Казахстана
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
- Чиновники ответственны за отравления детей
- Брифинг Официального представителя МИД РК А.С. Смадиярова касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке
- Снизить ставку розничного налога до 2% на следующий 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  