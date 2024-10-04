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Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)
01:47 04.10.2024

Сценарий - бомба

Россия предупреждает Израиль о недопустимости атак на ядерные объекты Ирана

В России серьезно обеспокоены информацией о том, что Израиль может нанести удар по иранским ядерным объектам. Это следует из комментария заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, подчеркнувшего, что даже рассматривать подобные сценарии недопустимо. Ранее ряд СМИ сообщил, что Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на нанесенный им ранее массированный ракетный удар. Между тем власти США также дали понять, что не поддерживают эту идею.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в четверг прокомментировал информацию о том, что Израиль может атаковать иранские ядерные объекты. "Мы видим повод для серьезной озабоченности",- заявил он (цитаты по "РИА Новости").

По словам дипломата, любая эскалация нынешнего противостояния на Ближнем Востоке "чревата тяжелейшими последствиями", но ядерные объекты "в любом случае должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов".

"В условиях, когда из Израиля доносятся весьма тревожные эскалационные сигналы, международному сообществу, включая МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии.- "Ъ") и его руководство, нужно возвысить голос, подчеркивая недопустимость даже рассмотрения подобных сценариев",- призвал Сергей Рябков. И предупредил: "Катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы".

Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на израильских чиновников сообщили, что власти Израиля рассматривают сценарий удара по критически важной инфраструктуре Ирана, включая его ядерные объекты. На такие действия израильские власти якобы могут решиться в ответ на недавний массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Действия Тегерана, в свою очередь, были ответом на вторжение израильских вооруженных сил в Ливан и атаки в отношении первых лиц Корпуса стражей иранской революции, "Хезболлы" и "Хамаса".

В Тегеране уверены, что Израиль не станет наносить удары по иранским ядерным объектам.

"Мы исключаем, что Израиль осмелится атаковать наши ядерные объекты",- заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (цитата по ТАСС).

Власти США, в свою очередь, дали понять, что не поддержали бы подобные действия Израиля. "Ответ - нет",- сказал президент Джо Байден журналистам, спросившим у него, поддержали бы в Вашингтоне удар еврейского государства по иранским ядерным объектам. В то же время в Белом доме подчеркнули, что Израиль имеет право ответить на действия Ирана. Ранее лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) выступили с совместным заявлением, в котором "безоговорочно осудили нападение Ирана на Израиль", пригрозив Тегерану новыми санкциями и также подчеркнув, что Израиль имеет право на ответные меры. "Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать",- заявил Джо Байден.

Американские и израильские источники журнала The New Yorker между тем не исключают, что ВВС Израиля все же могут предпринять попытку уничтожения ряда объектов, связанных с иранской ядерной программой.

"Но мало кто верит, что Израиль в одиночку сможет уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана, в особенности подземный объект по ядерному обогащению в Фордо, к югу от Тегерана… Удар, который будет лишь частично успешным, может оказать огромное давление на США, чтобы они завершили работу",- говорится в статье.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков в беседе с "Ъ" отметил: если предполагать, что ответный удар Израиля по Ирану неизбежен - а именно этого ждут от премьер-министра Биньямина Нетаньяху многие его сторонники,- то можно будет пойти одним из двух путей. "В первом случае это будет тщательно выверенная медийная акция с нанесением пропорциональных ударов. Например, точечные атаки на отдельные военные объекты, как это было весной. Тем самым стороны смогут сохранить лицо и вновь избежать большой войны, против которой и США, и большинство арабских государств,- пояснил эксперт.- Такой сценарий выглядит предпочтительным, поскольку позволяет избежать ненужных рисков и сохранить козыри для игры, которая обещает быть долгой, а цель Нетаньяху сейчас не победа над далеким Ираном, а ликвидация угроз в непосредственной близости - разгром "Хамаса" и "Хезболлы"".

Либо же еврейское государство, по словам Николая Суркова, может предпринять попытку шокового удара - по стратегической инфраструктуре, нефтяным месторождениям или даже по ядерным объектам на территории Ирана, чтобы продемонстрировать свое подавляющее военное превосходство, резко повысить издержки конфронтации для Ирана и вывести его из игры, чтобы никто не мешал зачищать Газу и юг Ливана.

Израиль просчитывает варианты ответного удара по Ирану

"Израильтяне готовились к ударам по иранским ядерным производствам еще во второй половине 2000-х годов, когда отрабатывали на учениях дальние авиационные рейды. Такое развитие событий в принципе возможно, но сопряжено со множеством рисков, трудностей и издержек, как технических, так и политических. Трудно предсказать и чисто военный эффект от такого налета - без участия США нанести критический урон иранцам вряд ли удастся",- отметил эксперт.

По словам собеседника "Ъ", массированный удар противобункерными бомбами на большом удалении от своей территории требует наличия приличного парка заправщиков и достаточного количества собственно ударных самолетов. "Следует учитывать и тот факт, что до сих пор Израиль вел войны со странами, с которыми имел общую границу и мог задействовать наземные силы для полного разгрома противника. С Ираном еврейское государство оказалось в нетипичной для себя ситуации, когда решительная победа фактически невозможна",- полагает Николай Сурков.

Какой бы сценарий ни выбрало израильское руководство, конфликт вряд ли окажется быстротечным.

"Наиболее реалистично выглядит продолжение конфликта в том же формате, что и в предыдущие месяцы, когда Израиль ведет наземные операции, периодически подвергаясь демонстративным ударам и нанося показательно эффектные удары в ответ",- резюмирует эксперт.

Елена Черненко

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727995620


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