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|Число погибших из-за урагана "Хелен" в США превысило 200 человек. Ущерб - около $34 млрд.
06:42 04.10.2024
Власти штатов Джорджия и Северная Каролина обновили число погибших из-за урагана "Хелен". Общее количество жертв в США превысило 200, сообщает Associated Press.
"Хелен" стала самым смертоносным ураганом со временен "Катрины", которая обрушилась на США в 2005 году.
Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Без электричества по-прежнему остается более 750 тысяч домов, а многие дороги остаются закрытыми, что мешает отправке помощи в пострадавшие районы.
Ураган "Хелен" сформировался в Мексиканском заливе. 26 сентября он достиг территории Соединенных Штатов, скорость ветра составляла 255 км/ч. Половина жертв приходится на Северную Каролину, люди в основном погибают в результате наводнений. Moody's Analytics оценивает ущерб от урагана примерно в $34 млрд.