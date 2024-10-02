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В Казахстане засекретили дело бывшего главы Минюста Бекетаева
07:12 04.10.2024

Уголовное дело в отношении бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, расследуется под грифом "Секретно". Об этом заявил в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента) первый зампредседателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает Tengrinews.kz.

Журналисты спросили Саркулова, связано ли дело Бекетаева с расследованием в отношении гендиректора консалтинговой компании "Болашак". "Дела имеют гриф "Секретно". Потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили и не находили своего решения, не в пользу республики, соответствующие расследования сейчас проводятся", - сказал он.

На вопрос, идет ли речь об одном деле или нескольких, зампред агентства не ответил.

"Дела засекреченные. Я сейчас не могу сказать, одно и то же или два разных. Дела есть, мы обязательно дадим этим делам правовую оценку", - добавил Саркулов.

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали Марата Бекетаева в октябре 2023 года. Бывший чиновник (занимал пост главы Минюста с 2016 по 2022 годы) был взят под стражу в рамках работы по поиску и возврату выведенных за рубеж активов. "Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", - говорилось в сообщении Антикора.

Спустя несколько дней замгенерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил журналистам, что Бекетаев был задержан при попытке сбежать из Казахстана.

Казахстанские СМИ писали, что экс-глава Минюста проходил сначала свидетелем, а потом подозреваемым по делу компании Bolashak Consulting Group, которую заподозрили в выводе активов. Эта же компания ранее ранее представляла интересы Казахстана за рубежом, в частности в резонансном деле против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати.

02.10.24

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.media
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