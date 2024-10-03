Исламскую Республику хотят проверить на прочность изнутри, - Игорь Субботин

07:30 04.10.2024

Израиль не против сыграть на экономической уязвимости Ирана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



За экономические проблемы приходится отвечать возглавляемому президентом Масудом Пезешкианом правительству.

Израиль намерен внутренне дестабилизировать Иран в рамках нынешнего конфликта. Об этом свидетельствуют анонимные заявления чиновников еврейского государства западным СМИ. Официальные лица обещают нанести максимальный ущерб экономике Исламской Республики. Ситуация в Иране давно показывает тревожные симптомы. На юго-востоке активизировались местные сепаратистские группировки, а у населения остаются вопросы к экономической политике государства. По словам экспертов, протестная волна в Иране имеет все шансы набрать силу, но поводом может стать что угодно.



О том, что Израиль планирует нанести максимальный ущерб экономике Ирана, заявили источники издания Financial Times в еврейском государстве. По их словам, именно эту цель преследует план ракетного нападения на промышленные объекты Исламской Республики. Кроме того, вполне ожидаемо, если к ситуации вокруг нового витка ближневосточного конфликта подключатся лоббистские группы иранской оппозиции. Некоторые из них симпатизируют Израилю и систематически пытаются продавить администрацию президента США на расширение экономических санкций против Исламской Республики.



На фоне обострения в регионе Иран испытывает давление из-за внутренних проблем. На днях в районе Никшахр провинции Систан и Белуджистан (юго-восток) произошло крупное нападение, целями которого были представители муниципальной власти, военные и члены "Басидж" – полувоенного формирования, отвечающего за внутреннюю безопасность. Ответственность взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Она объединяет этнических белуджей (исповедующих суннитскую версию ислама, в отличие от шиитского большинства в стране), которые выступают за провозглашение независимого государства Белуджистан на иранской и пакистанской территории. Боевики считают иранское руководство своим главным противником и используют территорию соседнего Пакистана как убежище.



Американский Институт изучения войны (ISW) фиксирует, что белуджские сепаратисты участили нападения за последние недели. "Эта деятельность является частью общего роста антиправительственной милитаризации на юго-востоке Ирана с декабря 2023 года", – пишут исследователи. По их словам, за этот отрезок времени "Джейш аль-Адль" совершила многочисленные нападения на иранские силы безопасности, нередко демонстрируя беспрецедентную координацию и организацию. Не исключено, что иранские лидеры интерпретируют это "через призму своей борьбы с США и Израилем, потому что они давно обвиняли обе страны в разжигании антиправительственной активности", замечают в ISW.



При этом иранское общество сохраняет свой протестный потенциал, мощное высвобождение которого произошло осенью 2022 года – на фоне смерти курдской девушки Махсы Амини из-за действий полиции нравов. Как обращают внимание оппозиционные официальному Тегерану леворадикальные платформы, сейчас в некоторых провинциях Исламской Республики проходят массовые протесты рабочих, недовольных уровнем жизни и условиями труда.



За груз экономических проблем традиционно приходится отвечать не фактическому руководству страны, а правительству, с 30 июля официально возглавляемому президентом-реформистом Масудом Пезешкианом.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин заметил, что Систан и Белуджистан всегда сталкивался с терактами. "Там регулярно нападают на полицию, пограничников, басиджей", – напомнил собеседник "НГ". Протестные акции из-за экономических трудностей – тоже частое явление, отмечает Смагин. "Мне кажется, больше показательно то, что у страны есть своя повестка: когда государство воюет с Израилем и пытается организовывать свои антиизраильские акции протеста, то параллельно с этим люди протестуют по поводу совсем других вещей, которые с Израилем никак не связаны. Люди, в общем-то, живут своей жизнью, и им гораздо важнее цены на продовольствие", – рассуждает эксперт.



"При этом понятно, что в Иране очень серьезный потенциал для протестов, – поясняет Смагин. – Опять же, население крайне критично относится к своей власти. И в этом смысле, в теории, удар по Ирану может быть воспринят какой-то частью населения как признак, что Исламская Республика находится в слабом состоянии. И это может оказаться некоторым толчком для протестной активности. Но, с другой стороны, этого может и не произойти. Если мы смотрим на протестную динамику, даже рассматривая конкретно Иран, то все-таки все ключевые протесты, которые мы видели за последние десятилетия, были связаны с каким-то внутренним импульсом". Протестную волну провоцируют эмоции, подчеркивает собеседник "НГ".



"Эмоции вызваны действиями власти – когда руководство страны делает что-то такое, что кажется населению неприемлемым, – отмечает Смагин. – Конечно, попытки подтолкнуть протесты из-за рубежа, дать им старт, имели место и до этого, но они, как правило, не приводили к успеху. Можно вспомнить масштабную кибератаку на бензозаправки в Иране, когда на табло высвечивались такие лозунги, как "Хаменеи (имеется в виду верховный лидер Ирана Али Хаменеи. – "НГ"), где наш бензин?" Судя по всему, израильские спецслужбы пытались таким образом спровоцировать волну бензиновых протестов, однако ничего не произошло".



По словам собеседника "НГ", сама идея, что снаружи можно дать стимул уличным манифестациям, неочевидна. Возможно, что протесты в Иране будут, но совсем не обязательно, что из-за конфронтации с Израилем, делает оговорку эксперт. "Я бы ожидал протестов в случае, если сами власти могут совершить какой-то необдуманный шаг", – заключил Смагин.



3.10.24