Власти Индонезии хотят реабилитировать диктатора Сухарто, - В.Скосырев

07:32 04.10.2024

03.10.2024



С президента Сухарто посмертно снимают часть обвинений

Владимир Скосырев



Генерал Сухарто правил Индонезией 32 года, уничтожил около миллиона человек, но, как оказалось, даже за коррупцию и даже посмертно его нельзя осудить.



Индонезия – самая большая по числу мусульман страна мира. Менталитет тамошних народов иной, чем у большинства россиян. Но, как ни странно, проблемы с бывшими вождями у нас схожие. В России некоторые активисты КПРФ требуют восстановить доброе имя Иосифа Сталина, а в Индонезии местные законодатели хотят обелить покойного главу государства, командующего армией Мухаммеда Сухарто. Он правил страной с 1960-х до конца 1990-х, и на его совести – почти миллион загубленных жизней.



В истории Индонезии, крупнейшего по территории и населению государства Юго-Восточной Азии, есть черные страницы массовых убийств в 1965–1966 годах. Они получили название "антикоммунистическая чистка", поскольку репрессиям подвергались в основном члены Коммунистической партии Индонезии. Чистку осуществляли пришедшие к власти индонезийские военные, командовал которыми Сухарто.



Впрочем, газета South China Morning Post пишет, что индонезийские политики – члены Народного консультативного конгресса, высшего законодательного органа страны, вовсе и не думали о преступлениях, совершенных в середине 60-х годов прошлого века. Они хотели снять обвинение в коррупции и непотизме, выдвинутые против Сухарто после того, как он потерял власть. Поэтому внесли поправки в правовые акты, которые предписывали расследовать обвинения против отставного лидера. Ему пришлось уйти в 1998 году в связи с разразившимся финансовым кризисом и беспорядками, охватившими некоторые регионы. Сухарто правил страной 32 года и умер в 2008 году. Однако за решеткой он так и не оказался. Все начатые против него уголовные дела не были доведены до конца. Официальная причина – в связи с состоянием здоровья отставного диктатора. Теперь никакие посмертные расследования по коррупционным обвинениям в отношении него проводиться и не будут. Юридически он признан невиновным.



Правозащитные организации назвали процесс реабилитации Сухарто плохим прецедентом. Они считают, что делается шаг к тому, чтобы обелить правителя и его режим, искоренить в сознании граждан страны память о совершенных в тот период злодеяниях. В ходе кампании по выявлению коммунистов, которую поддерживало Центральное разведывательное агентство Индонезии, было убито около 1 млн человек. Это были внесудебные расправы. Причем и позже, в 80-х годах, репрессии не прекратились. Диссиденты и политические активисты исчезали бесследно. Заинал Муттакин, генеральный секретарь объединения семей, у которых пропали без вести родные, сказал, что индонезийские политические партии в систематическом порядке пытаются ликвидировать исторические факты и переписать историю.



В беседе с "НГ" Алексей Другов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Призывают забыть о всех старых грехах и начать новую жизнь те люди, кто был причастен к этим грехам. Это прежде всего чины в армии, которая участвовала в кровавых событиях 60-х годов. Они хотят убрать это пятно на репутации армии. Они говорят о том, что нужно покончить с мстительностью и не помнить зла. Но никто не говорит, что нужно реабилитировать и Компартию, которая была ни в чем не виновата. Ее обвинили в попытке государственного переворота. А на самом деле переворот совершила армия. У партии такого плана не было никогда. Компартия тогда была главным соперником армии, отвергала путь к капитализму. Ее не просто подставили, против нее развернули беспощадную террористическую атаку. В результате главной политической силой стала армия".



Эксперт отмечает, что Народный консультативный конгресс вернулся к событиям 1998 года, когда Сухарто фактически обвинили в коррупции. "А другие прегрешения депутаты вовсе не упоминали. Иначе говоря, вопрос о том, что при диктатуре Сухарто были совершены убийства, просто не рассматривается. Компартия остается под запретом. Ложное обвинение Компартии в попытке государственного переворота, которым обосновывалась "коммунистическая чистка", остается в силе", – заметил Другов. Касаясь структуры власти в Индонезии, эксперт указал, что Народный консультативный конгресс стоит над парламентом. Парламент и Сенат вместе формируют Народный консультативный конгресс.