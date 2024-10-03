 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2024
09:28  Замаячил новый котел: ВСУ жалуются на "нереально быстрое" продвижение русских
09:17  Экс-президента Моралеса (Боливия) обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
08:57  Заря "коллективного Востока" ( заметки на полях Третьей мировой), - Андрей Фефелов
08:22  Генерал Кожаев сменил кресло 1-го зама МВД Казахстана на кнопку сенатора
08:14  Экс-глава Нацбанка Казахстана Пирматов стал фигурантом уголовного дела
08:07  "Антимигрантский" октябрь. Что ждет мигрантов после принятия новых законов в России?
08:02  Байден готов "слить" Украину? Что на самом деле произойдет в Рамштайне, - СП

07:59  Под соусом борьбы против сионизма Эрдоган решает собственные проблемы, - Камран Гасанов
07:57  Архиепископ Баграт в прямом эфире пообещал свергнуть Пашиняна. В Ереване возобновились акции протеста
07:35  Глубоко вводная операция. Израильские военные закрепляются на территории Ливана, - Эльнар Байназаров
07:32  Власти Индонезии хотят реабилитировать диктатора Сухарто, - В.Скосырев
07:30  Исламскую Республику хотят проверить на прочность изнутри, - Игорь Субботин
07:12  В Казахстане засекретили дело бывшего главы Минюста Бекетаева
06:42  Число погибших из-за урагана "Хелен" в США превысило 200 человек. Ущерб - около $34 млрд.
01:47  Сценарий - бомба. Ядерные объекты Ирана (карта)
01:14  Когда манкурты маршируют.., - Дмитрий Выдрин
01:04  Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом, - Владимир Скачко
01:01  Черная месса. Сбывшиеся предсказания Иоанна Богослова, - Александр Проханов
00:55  В Иркутске задержали главу узбекского центра и замглавы таджикской диаспоры. За трафик незаконных соотечественников в РФ
00:52  Нью-Йорк. Элиты Центральной Азии расписались в рабской покорности, - Айнур Курманов
00:40  Атомная пропаганда. Vласть.kz изучает рекламу строительства АЭС в Казахстане
00:35  Ближний, чем кажется. Противостояние Израиля с Ираном эхом отражается в гонке за пост президента США, - А.Забродин
00:30  РосВойска прорвались к Северску, до города меньше четырех километров, - Р.Маркуш
00:27  Безвизовый режим в Азии: доберутся ли до Казахстана экстремисты, - Caravan.kz
00:24  Переходят все границы: Токаев раскритиковал блогеров-провокаторов
00:21  Ливия (хафтаровская часть) возобновляет добычу и экспорт нефти
00:19  Зеленский и его план: за кулисами генассамблеи ООН, - Илья Титов
00:13  Die Welt: Германия лишилась авторитета. Путину с Шольцем говорить не о чем
00:12  Рискованное пари Ирана, - Жорж Мальбрюно
00:11  От Нетаньяху потребовали уничтожить нефтепром Тегерана, - НГ
00:10  Al-Eqtisadiya: "Переизбыток предложения": спрогнозирован обвал цен на нефть
00:06  Цены на нефть взлетают не так быстро, как иранские ракеты, - СП
Четверг, 03.10.2024
16:56  Боевики "Крокуса" начали сознаваться, что состоят в "Вилаят Хорасан"
14:28  Зачем США на самом деле спровоцировали украинский конфликт, - Борис Марцинкевич
13:24  Памяти Фии Исаевой - как дочь башкирского муфтия стала ученым филологом-арабистом в Таджикистане
13:20  Всех женил садовник. РосДепутаты продолжают борьбу с нелегальной миграцией, - Къ
13:19  Трудовая порука: в России выявили 368 тыс. нелегальных работников
13:16  Миропорядок болен. Миру нужна новая международная система, - Нежат Эслен
13:09  Китай становится магнитом для трудовых ресурсов из России и бывших союзных республик
13:04  Союз конькобежцев России одобрил переход трех спортсменов в сборную Узбекистана
13:00  Барак Обама - серый (черный) кардинал Америки, - В.Малышев
12:53  Советские пансионаты на Иссык-Куле вернулись к Узбекистану
12:46  Откуда появилось название "Индия", - П.В.Густерин
12:44  В пустыне Кызылкум арахнологи поймали 2-х уникальных пауков - Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi
12:40  Украинский кошмар: Угледар открывает перед Россией отличные оперативные возможности
12:38  Нацбанк Казахстана выпустил монеты в честь хана Джучи и брошенных котят (фото)
12:25  Бои за Торецк - решающая фаза. итоговая сводка Readovka за 2 октября
12:20  России стало резко не хватать дворников, мерчандайзеров и риэлторов
11:19  На дебатах кандидатов в вице-президенты США однозначно победил "трампист" Вэнс. Демократ Уолч - лил мимо кассы...
11:17  Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
11:14  Колокола глобальной войны, - Хасан Севилир Ашан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Глубоко вводная операция. Израильские военные закрепляются на территории Ливана, - Эльнар Байназаров
07:35 04.10.2024

Израиль понес первые крупные потери с начала наземной операции в Ливане против группировки "Хезболла". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели девяти солдат в ходе боев на юге Ливана. При этом конфликт затронул уже не только "Хезболлу", но и армию Ливана, которая тоже понесла потери.

Наземная операция израильской армии в Ливане сопровождается регулярными авиаударами по Бейруту.

Новый 5785 год по еврейскому летоисчислению, наступивший в ночь на 3 октября, Израиль встретил конфликтами на четырех фронтах: две активные войны в Газе и Ливане, открытая конфронтация с Ираном и ракетные перестрелки с йеменскими хуситами.

Самые большие потери ЦАХАЛ несет на ливанском фронте.

2 октября в боях за приграничные села на юге Ливана погибли восемь израильских солдат. Позже армия Израиля уточнила, что большинство из них были бойцами элитных подразделений "Эгоз" и "Голани". По данным израильских СМИ, шесть человек попали в засаду, устроенную бойцами "Хезболлы", а еще двое были убиты минометным огнем. Вечером 3 октября армия сообщила о гибели девятого военного.

Отчитываясь о ходе операции, в ЦАХАЛе утверждают, что при поддержке авиации "уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью высокоточных боеприпасов и боев на близком расстоянии" в нескольких районах на юге Ливана. Какие именно это районы, не уточнялось.

"Хезболла" дает противоположную оценку, подчеркивая, что отразила все израильские попытки занять приграничные села. Близкий к группировке ливанский канал "Аль-Маядин" сообщил, что бойцы "Хезболлы" не дали израильтянам закрепиться в деревне Кафр-Кила. Также группировка якобы поразила три израильских танка "Меркава" вблизи города Марун-эр-Рас.

В ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанес авиаудары по контролируемому "Хезболлой" южному пригороду Бейрута Ад-Дахия (именно там на прошлой неделе был убит генсек группировки Хасан Насралла). Ливанские СМИ сообщили о множественных взрывах в столице республики.

Позже Израиль нанес еще один удар по району Башура в самом центре Бейрута (совсем рядом с местом удара оказались ливанский парламент и штаб-квартира местного представительства ООН). Как сообщают местные СМИ, в многоэтажном здании, подвергшемся удару, находился медицинский центр, связанный с "Хезболлой". Это был первый израильский удар, нанесенный непосредственно по центру Бейрута.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки погибли девять человек. Всего же 2–3 октября в результате израильских ударов по стране погибли 46 человек, 85 получили ранения.

Расширяя географию ударов, Израиль все больше рискует вовлечь в конфликт ливанскую правительственную армию.

3 октября военные Ливана сообщили о гибели двух своих солдат в результате двух отдельных инцидентов. Один из них погиб при атаке на военный пост на юге Ливана, а другой - во время спасательной операции вместе с Ливанским Красным Крестом.

Армия арабской страны заявила, что открыла ответный огонь против израильских военных. До сих пор армия исторически старалась держаться в стороне от противостояния: боевые действия вела в основном "Хезболла".

Вероятны и новые столкновения. Так, ЦАХАЛ предупредил о возможном ударе по пограничному переходу "Аль-Маснаа" на сирийско-ливанской границе, поскольку через него, как сообщается, "Хезболла" получает оружие из Сирии. "Власти Ливана несут ответственность за свои официальные пограничные переходы и за свою способность помешать "Хезболле" использовать эти переходы. ЦАХАЛ призывает ливанское государство проводить строгую проверку грузовиков, проезжающих через гражданские переходы, и возвращать в Сирию грузовики и транспортные средства, в которых находится оружие",- заявил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи. Министерство транспорта Ливана опровергло эти обвинения израильтян, отметив, что переход используется исключительно в гражданских целях.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее дал понять, что не ведет войну с народом Ливана - по его словам, целью израильской наземной операции остается "Хезболла".

Ливанские власти также явно дают понять, что выступают против такого сценария. Глава МИДа Абдалла Бу Хабиб 2 октября в интервью CNN заявил, что генсек "Хезболлы" Хасан Насралла за несколько часов до своей гибели якобы согласился на прекращение огня с Израилем. Абдалла Бу Хабиб утверждает: Бейрут дал понять США, что готов на переговоры. После этого в Ливан должен был направиться главный советник президента США Джо Байдена на ливанском направлении Амос Хокстайн. Однако все пошло не по такому сценарию: Израиль нанес удары по бункеру "Хезболлы" и убил Хасана Насраллу.

Эльнар Байназаров

№182 от 04.10.2024, стр. 5

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728016500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы
- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства
- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660
- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении
- К истории советского нациестроительства
- Кадровые перестановки
- О заседании Центральной комиссии референдума
- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  