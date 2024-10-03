Глубоко вводная операция. Израильские военные закрепляются на территории Ливана, - Эльнар Байназаров

07:35 04.10.2024

Израиль понес первые крупные потери с начала наземной операции в Ливане против группировки "Хезболла". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели девяти солдат в ходе боев на юге Ливана. При этом конфликт затронул уже не только "Хезболлу", но и армию Ливана, которая тоже понесла потери.



Наземная операция израильской армии в Ливане сопровождается регулярными авиаударами по Бейруту.



Новый 5785 год по еврейскому летоисчислению, наступивший в ночь на 3 октября, Израиль встретил конфликтами на четырех фронтах: две активные войны в Газе и Ливане, открытая конфронтация с Ираном и ракетные перестрелки с йеменскими хуситами.



Самые большие потери ЦАХАЛ несет на ливанском фронте.



2 октября в боях за приграничные села на юге Ливана погибли восемь израильских солдат. Позже армия Израиля уточнила, что большинство из них были бойцами элитных подразделений "Эгоз" и "Голани". По данным израильских СМИ, шесть человек попали в засаду, устроенную бойцами "Хезболлы", а еще двое были убиты минометным огнем. Вечером 3 октября армия сообщила о гибели девятого военного.



Отчитываясь о ходе операции, в ЦАХАЛе утверждают, что при поддержке авиации "уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью высокоточных боеприпасов и боев на близком расстоянии" в нескольких районах на юге Ливана. Какие именно это районы, не уточнялось.



"Хезболла" дает противоположную оценку, подчеркивая, что отразила все израильские попытки занять приграничные села. Близкий к группировке ливанский канал "Аль-Маядин" сообщил, что бойцы "Хезболлы" не дали израильтянам закрепиться в деревне Кафр-Кила. Также группировка якобы поразила три израильских танка "Меркава" вблизи города Марун-эр-Рас.



В ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанес авиаудары по контролируемому "Хезболлой" южному пригороду Бейрута Ад-Дахия (именно там на прошлой неделе был убит генсек группировки Хасан Насралла). Ливанские СМИ сообщили о множественных взрывах в столице республики.



Позже Израиль нанес еще один удар по району Башура в самом центре Бейрута (совсем рядом с местом удара оказались ливанский парламент и штаб-квартира местного представительства ООН). Как сообщают местные СМИ, в многоэтажном здании, подвергшемся удару, находился медицинский центр, связанный с "Хезболлой". Это был первый израильский удар, нанесенный непосредственно по центру Бейрута.



Минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки погибли девять человек. Всего же 2–3 октября в результате израильских ударов по стране погибли 46 человек, 85 получили ранения.



Расширяя географию ударов, Израиль все больше рискует вовлечь в конфликт ливанскую правительственную армию.



3 октября военные Ливана сообщили о гибели двух своих солдат в результате двух отдельных инцидентов. Один из них погиб при атаке на военный пост на юге Ливана, а другой - во время спасательной операции вместе с Ливанским Красным Крестом.



Армия арабской страны заявила, что открыла ответный огонь против израильских военных. До сих пор армия исторически старалась держаться в стороне от противостояния: боевые действия вела в основном "Хезболла".



Вероятны и новые столкновения. Так, ЦАХАЛ предупредил о возможном ударе по пограничному переходу "Аль-Маснаа" на сирийско-ливанской границе, поскольку через него, как сообщается, "Хезболла" получает оружие из Сирии. "Власти Ливана несут ответственность за свои официальные пограничные переходы и за свою способность помешать "Хезболле" использовать эти переходы. ЦАХАЛ призывает ливанское государство проводить строгую проверку грузовиков, проезжающих через гражданские переходы, и возвращать в Сирию грузовики и транспортные средства, в которых находится оружие",- заявил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи. Министерство транспорта Ливана опровергло эти обвинения израильтян, отметив, что переход используется исключительно в гражданских целях.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее дал понять, что не ведет войну с народом Ливана - по его словам, целью израильской наземной операции остается "Хезболла".



Ливанские власти также явно дают понять, что выступают против такого сценария. Глава МИДа Абдалла Бу Хабиб 2 октября в интервью CNN заявил, что генсек "Хезболлы" Хасан Насралла за несколько часов до своей гибели якобы согласился на прекращение огня с Израилем. Абдалла Бу Хабиб утверждает: Бейрут дал понять США, что готов на переговоры. После этого в Ливан должен был направиться главный советник президента США Джо Байдена на ливанском направлении Амос Хокстайн. Однако все пошло не по такому сценарию: Израиль нанес удары по бункеру "Хезболлы" и убил Хасана Насраллу.



Эльнар Байназаров



№182 от 04.10.2024, стр. 5