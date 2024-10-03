Архиепископ Баграт в прямом эфире пообещал свергнуть Пашиняна. В Ереване возобновились акции протеста

07:57 04.10.2024

03.10.2024



Артур Аваков



Архиепископ Баграт Галстанян во время телеинтервью призвал граждан выйти на митинг протеста. Кадр из видео Общественной телекомпании Армении

Архиепископ Баграт Галстанян возобновил протесты в центре Еревана. Первая акция прошла на площади республики 2 октября, а вторая должна состояться там же 6 октября. В эфире государственного Общественного телеканала он призвал всех неравнодушных к будущему Армении присоединиться к его акциям. В противном случае с республикой случится то же, что и с Нагорным Карабахом, уверен Галстанян.



"Обращаюсь к широкой общественности. Я положил свою жизнь на алтарь. Наши шаги ведут к намеченному нами плану немедленно устранить эти власти. Обращаюсь к предпринимателям. Вы служите этому режиму. Вы не имеете права молчать, так как уступите свою родину. Для многих из вас ваша родина – это ваше состояние, но вы потеряете его. Видите, что произошло в Арцахе? То же самое произойдет и в Армении. И этот день не за горами", – сказал архиепископ.



По словам Галстаняна, для армян пришло время "прийти в себя" и увидеть, какое тяжелое будущее их ждет. При этом он подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян готовит "фальшивый мир" с Азербайджаном и поклоняется деньгам.



Между тем сложилось впечатление, что архиепископ сам до конца не уверен в том, чего он хочет и к чему призывает других. В частности, в ходе эфира телеведущий задал ему вопросы об отношениях Армении с Россией, о связях с бывшими президентами. Галстанян ничего толком не ответил. Вместе с тем журналист поинтересовался, как хамское поведение собеседника сочетается с его разговорами о национальном примирении, на что тот сказал: "Я не говорил начальнику полиции, что пришью, я сказал, что раздавлю его… Он вел себя как последний хулиган. Он вел себя нехорошо и получил ответ. Растопчу силой мысли, растопчу душевно, растопчу всем…" "Вы же не блатной, что это означает?" – недоумевал ведущий. "Хулигану хулиганство полагается", – заключил Галстанян.



Примерно все то же самое можно было наблюдать весной и в первой половине лета. Архиепископ красиво говорил о борьбе за справедливость и лучший мир, но как только доходило до конкретики, он терялся. При этом чем больше вопросов ему задавали, тем агрессивнее становилась его риторика. К несчастью для него, участников протестных акций не хватило для того, чтобы свергнуть Пашиняна. В результате Галстанян решил взять перерыв до осени.



Его первый митинг в этом сезоне собрал около 2 тыс. человек. Напомним, в мае вокруг него собирались десятки тысяч, а мировые СМИ всерьез обсуждали возможность госпереворота. Видимо, понимая, что нужно как-то вернуть к себе интерес, Галстанян решил организовать шествие к Общественному телевидению, требуя дать ему эфир для обращения к нации. В ответ журналисты объявили, что давно хотели взять у священника интервью, но он отказывался. В этот раз он тоже замялся, но в конце концов согласился. Результат не заставил себя долго ждать. Даже в армянских Telegram-каналах, посвященных Нагорному Карабаху, комментаторы оценили выступление Галстаняна как "кринж".



"Он не сказал ничего нового, но многим сам факт его выступления напомнил события 2018 года, когда Пашинян ворвался в Дом радио, принадлежащий Общественной телекомпании. Правда, разница была в том, что будущий премьер сломал двери, а Галстаняна пропустили", – напомнил "НГ" политический аналитик Тигран Кочарян. Эксперт считает, что перспективы архиепископа все еще зависят от того, насколько эффективно он сможет донести свои мысли до протестной аудитории, которая остается довольно внушительной.



"По сравнению с маем сейчас у Галстаняна еще меньше шансов на успех. Его сторонников стало меньше, энтузиазм тоже сократился. Скорее всего он пытается вывести свое движение на новый этап развития. Может быть, готовится к парламентским выборам 2026 года. Но пока непонятно, готов ли Галстанян создавать свою партию или хочет присоединиться к кому-то", – рассказал "НГ" политолог Микаэл Золян.



По словам эксперта, архиепископ работает на тот же электорат, что и партии экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Это примерно 20–25% избирателей. "Может быть, они надеялись с помощью Галстаняна расширить количество своих сторонников, но, судя по всему, у них это не получилось. Даже наоборот, люди стали отворачиваться от него", – считает Золян.



В свою очередь, политолог Грант Микаелян отметил, что потенциал Галстаняна начал сокращаться с 9 мая, когда он дал Пашиняну час на то, чтобы уйти в отставку. После силового разгона протестующих 12 июня у его сторонников стало еще меньше пыла.



"Кроме того, у Галстаняна есть проблема с политическим позиционированием. Непонятно, в каком качестве он обращается к согражданам: священника, политика, морального авторитета… В то же время власти научились противодействовать ему. К тому же в стране сложилась неплохая экономическая обстановка, которая усилила пассивные настроения масс. Тем не менее Галстанян все еще может поддерживать какую-то протестную активность", – говорит Микаелян.



Все может измениться, если Азербайджан вынудит Ереван пойти на уступки, которые шокируют общество. При этом у самих оппозиционеров нет четкого плана действий.