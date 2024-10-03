Под соусом борьбы против сионизма Эрдоган решает собственные проблемы, - Камран Гасанов

07:59 04.10.2024 КАМРАН ГАСАНОВ

3 октября 2024



Последние атаки Ирана снова всколыхнули Ближний Восток, да и весь остальной мир. Эмоции самые разные: некоторые страны радуются, что Израиль наконец-то "получил по заслугам", другие из числа стран Запада выражают солидарность с еврейским государством. Третьи опасаются стать жертвой или втянуться в чужое противостояние. Где же в этом сложном уравнении с множеством переменных место Турции?



Логично предположить, что правительство Турции и большая часть населения, давно симпатизирующие ХАМАС, должны ликовать. Иран мстит в том числе за Палестину, а значит, все по системе "враг моего врага - мой друг". Но так ли это на самом деле?



Непосредственно об иранском ракетном ударе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ничего конкретного не сказал. Слов прямой поддержки не было, хоть некоторые СМИ и вышли с заголовком "Эрдоган одобрил ракетную атаку Ирана против Израиля".



Буквально турецкий президент заявил следующее: "Израильская агрессия включает и Турцию, поэтому Анкара будет противостоять этому государственному терроризму всеми доступными средствами". То есть здесь акцент ставится на самом Израиле, на том, что он - агрессор, а агрессору можно и нужно противостоять. Поддержка Ирана получилась лишь косвенной.



Успел высказаться и младший партнер правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Девлет Бахчели, представляющий националистов: "Те, кто думают, что война ограничится Ближним Востоком, ошибаются". И в этой фразе поддержка Ирана чувствуется еще меньше.



Бахчели повторяет то, о чем говорят опытные мировые политики, включая Сергея Лаврова: высока вероятность втягивания в войну ряда игроков, включая США. Турция - член НАТО, на ее территории есть американская военная база, поэтому эскалация ставит Анкару перед нелегким выбором.



Ждать от Бахчели симпатий к Тегерану было бы странно, ведь он представляет партию MHP, идеализирующую проект "Туран", к которому его идеологи относят и 30-милионную азербайджано-тюркскую диаспору Ирана.



Осуждать Иран Турция тоже не может, ведь тогда Анкара де-факто признает правомерность действий Израиля, а они априори для нее нелегитимны. И если оставить за скобками симпатии и антипатии, администрация Эрдогана считает, что объективно в эскалации виноват Израиль.



Кстати, перед ракетным ударом по Израилю в газете Yeni Şafak промелькнула новость о том, что США через Турцию якобы попросили Исламскую республику Иран (ИРИ) не проводить масштабное нападение на Израиль, а сама Анкара призвала стороны избежать большой войны. Позже МИД Турции дал разъяснения и подтвердил, что действительно страна пыталась выступить посредником, призывая как Вашингтон, так и Тегеран к взвешенным решениям.



"Мы продолжим прикладывать усилия, чтобы не допустить запуска процесса, который нанесет непоправимый ущерб стабильности нашего региона и приведет к еще большему конфликту на глобальном уровне", - говорила пресс-служба турецкого дипломатического ведомства.



В итоге Турцию никто слушать не стал, США не смогли обуздать Биньямина Нетаньяху, Иран ударил. При этом иранцы, как рассказали Yeni Şafak дипломатические источники, заранее проинформировали турецких коллег о планируемом ударе.



Если отмотать время еще немного назад, то можно найти и дополнительные признаки косвенной поддержки иранцев: министерство Хакана Фидана обвиняло Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) после бомбардировки иранского консульства в Дамаске.



Заявление было символичным, даже если и было продиктовано лишь общей антиизраильской позицией Турции. Анкара тогда по факту поддержала не только Иран, но и Сирию, несмотря на то, что отношения с ней до сих пор не восстановлены.



Ставка на суннитов



Казалось бы, позиция Долмабахче по Ливану более очевидна и ясна, в ней нет полутонов и намеков - Израиль вторгся в суверенную страну, и точка. МИД Турции воспринял начало наземной операции в Ливане как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" и "незаконную попытку оккупации". Эрдоган же и вовсе жестко назвал обстрелы Ливана израильтянами геноцидом. Но и здесь есть нюансы.



Эрдоган не симпатизирует "Хезболле", не комментирует гибель ее лидера Хасана Насраллы. А откуда взяться симпатиям, если турецкие ЧВК и протурецкая вооруженная оппозиция в Сирии бились против Асада, поддерживаемого "Хезболлой", Ираном и проиранскими группировками?



"Хезболла" - это часть шиитского проекта, а Эрдоган ставит на суннитов, которые составляют почти половину населения Ливана. Поэтому, осуждая Израиль и направляя в Ливан гуманитарную помощь, "турецкий султан" адресует свою поддержку в первую очередь именно им.



С начала войны в Газе в октябре прошлого года накопились свидетельства поддержки Эрдоганом и других проиранских сил, например хуситов. Когда последние начали атаковать западные корабли, а США на пару с Великобританией наносили удары по Йемену, Эрдоган обвинил Штаты в попытке превратить Красное море в "море крови".



Если копнуть еще глубже, можно найти немало других подобных примеров. Но применительно к общему столкновению Израиля с иранской "Осью сопротивления" из всех жертв и целей израильской агрессии Эрдогану искренне и больше всего жаль ХАМАС. Это сочувствие вытекает из идеологии: ХАМАС - это "братья-мусульмане" (террористическая организация, запрещенная в России), партия Эрдогана ПСР - такие же "братья".



Остальным же - "Хезболле", хуситам, пострадавшему консульству Ирана и самому Ирану в целом - Турция подмигивает исключительно в контексте противостояния с Израилем.



"Агрессия у порога"



Любопытно, что, помимо декларирования возвышенных и несколько идеалистичных общечеловеческих (осуждения геноцида) и панисламских (защита мусульман мира) принципов, турецкое правительство в последнее время перешло к более приземленной риторике. Эрдоган, представители ПСР, Фидан и прочие говорят, что Израиль угрожает самой Турции и если его не остановить, "следующими будем мы".



"После Палестины и Ливана израильское руководство, одержимое безумной идеей "земли обетованной", нацелится на наши родные земли. Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога. Перед нами не государство, связанное законом, а банда убийц, питающаяся кровью и разжиревшая от оккупации", - сказал Эрдоган, комментируя комментируя наступление ЦАХАЛ на Ливан.



Очевидно, что опасения насчет израильской агрессии против Турции преувеличены. У Израиля и так много врагов, чтобы воевать еще и со второй по силе армией в НАТО. Да и территориальных претензий у них друг к другу нет. Здесь ПСР и его лидер играют скорее на внутреннюю публику, пытаясь лишний раз консолидировать общество, обеспокоенное экономическим кризисом, наплывом беженцев и другими социальными проблемами.



Делая особый акцент на защите Турции, ее правительство ни в коем случае не будет забывать и об исламском факторе. Отсюда и последние предостережения президента о намерениях Израиля направить свою экспансию на Сирию и Ливан и создать "землю обетованную" между Тигром и Евфратом. Для противостояния этим планам Эрдоган призывает единоверцев по всему региону создать "исламский альянс".



"Исламские страны должны дать самый мощный отпор преследованиям в Газе, на Западном берегу и в Ливане. Как мусульмане, мы должны возглавить мир в деле предотвращения угнетения", - говорит он.



"Линия солидарности"



Турецкий лидер хочет личным примером убедить Саудовскую Аравию (КСА), Египет, Сирию и другие страны навязать свою волю Израилю. В конце июля он допустил, что, "если это потребуется", ВС Турции могут войти в Израиль и Ливию. Арабский мир слушает турка, аплодирует ему, но не спешит предпринимать какие-то действия.



Эрдоган, наверное, и сам понимает, что ни Египет, ни КСА, ни ОАЭ не будут вливаться в антиизраильскую коалицию. Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы ушел с пустым карманом. Панисламская риторика помогает ему решить свои проблемы с вчерашними противниками.



А как иначе можно найти общий язык с еще вчера не признававшимся турками египетским генералом Ас-Сиси или до сих пор не признанным Башаром Асадом, если не через объединение вокруг понятной тем риторики сочувствия страданиям мусульман Газы, Ливана и всего Ближнего Востока.



Под соусом борьбы против сионизма и Израиля Турция впервые за 13 лет проводит встречи на высшем уровне с Лигой арабских государств, Египтом и готовится сделать то же самое с Дамаском. Эрдоган прямо говорит, что недавние шаги по нормализации отношений с Дамаском и Каиром нацелены на формирование "линии солидарности" против израильской угрозы.



Одним словом, турецкий президент с разной степенью резкости осудил все выпады Израиля против Ирана и его союзников. И в политическом смысле правительство в Анкаре будет и дальше симпатизировать "Оси сопротивления" в их борьбе с еврейским государством, потому что борется в том числе и за ХАМАС.



В то же время и члены правящей коалиции в Турции, и кабинет министров при всей ненависти к Нетаньяху не хотят, чтобы ситуация вышла из-под контроля.



Обвиняя США в неспособности сдержать амбиции Биби, турецкий МИД с большой охотой готов выступать посредником между Вашингтоном и Тегераном, чтобы смягчить последствия иранских "ударов возмездия".



Большая война на Ближнем Востоке, тем более в условиях кризиса лиры, Турции не нужна. Турция прокладывает транспортный маршрут в Персидский залив через Ирак ("Путь развития"), хочет быть логистическим, продовольственным и энергетическим хабом, нуждается в инвестициях из ОАЭ и КСА, расширяет проекты с Египтом.



Война и нестабильность разрушат все эти финансово-экономические планы.



В то же время не стоит забывать, что, так же как и Израиль, Иран воспринимается турками как конкурент в борьбе за влияние на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Северной Африке.



Просто сегодня задачи Ирана и Турции совпали, а декларируемая борьба с сионизмом отвечает экономическим, внутри - и внешнеполитическим интересам и страны, и правящей партии Эрдогана. Источник - Регнум

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