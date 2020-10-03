Байден готов "слить" Украину? Что на самом деле произойдет в Рамштайне, - СП

08:02 04.10.2024 Для получения новой порции западной помощи Зеленский обещает поставить под ружье студентов и школьников

Светлана Гомзикова



Материал комментируют:

Александр Казаков



3.10.20

24

В 2025 г. власти "незалежной" намерены поставить под ружье еще 600 тыс. человек, рекрутируя в войска по 50 тысяч ежемесячно. В том числе и женщин. Соответствующий план по мобилизации главарь киевского режима Зеленский намерен представить западным партнерам на ближайшей встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет в середине октября в Германии.



Об этом со ссылкой на информированный источник в Офисе президента Украины сообщает Telegram-канал "Легитимный".



"Это будет главным козырем от Зеленского в кейсе актуальности … попытки выбить дополнительные финансовые транши и поставки вооружения", - пояснил собеседник паблика. Потерявшему легитимность Зеленскому очень важно продлить вооруженный конфликт, чтобы удержать власть и за это время зачистить всех неудобных бойцов и командиров ВСУ, а также политических и бизнес-конкурентов.



В свою очередь Telegram-канал "Укропский фреш" информирует, что киевские власти утвердили право командиров воинских частей самостоятельно проводить набор бойцов в свои подразделения в обход ТЦК.



А это, по сути, дает "зеленый свет" ВСУ на насильственную мобилизацию абсолютно любых категорий граждан, путем принуждения их подписывать документы о добровольном вступлении в подразделение. И ограничивать возраст мобилизации можно сколько угодно. При этом всем подобным рекрутам не придется проходить медкомиссию - контракт будет заключаться не с Минобороны, а с самим подразделением, в котором человек будет числиться "добровольцем-наемником".

То есть отходить от принципа "до последнего украинца" в Киеве, по всей видимости, не собираются.



Ранее Зеленский пообещал, что предстоящий "Рамштайн" будет иметь особенное значение. Впрочем, тут нужно отдать должное таланту "просроченного" из его актерского прошлого, он умеет наводить тень на плетень и многозначительно вещать ни о чем.



Вся "уникальность" очередной сходки натовских доноров военной машины Киева в том, что в ней планирует принять участие президент США Джо Байден.



На 10−12 октября у американского лидера, как недавно подтвердил Белый дом, запланирован визит (кстати, первый с момента вступления в должность) в Германию, где он встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. А затем к приезду "хозяина" в Берлин подтянутся и все основные "солисты" группы "Рамштайн" по военной помощи Украине: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.



Прибудет и Зеленский со своим "планом победы", который, как ранее сообщалось, он в полном виде представил пока только Байдену в ходе визита в США. Помнит ли об этом сам глава Белого дома, при известных когнитивных проблемах американского лидера, другой вопрос. В любом случае на этот раз презентацию своих "победоносных" инициатив киевский наркофюрер готовится провести в расширенном формате. И очень надеется, что западные партнеры не только одобрят план, но и помогут с реализацией.



Между тем, британская Guardian пишет, что Западу пора пересмотреть политику в отношении Украины и пойти на сокращение финансовой и военной помощи Киеву во избежание втягивания в "бесконечную войну, которая несет в себе реальные ядерные риски". Зеленский же по-прежнему "выступает с нереалистичным планом завершения конфликта, не желая предпринять существенные шаги для достижения прекращения огня", отмечается в материале.



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила известного политического эксперта, члена президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду" Александра Казакова:



- Во-первых, такого рода "слив" из Офиса Зеленского я считаю вероятным. Это вполне может быть, поскольку одна из главных претензий со стороны Запада к киевскому режиму, что у него больше людей нет. Некому воевать. И тогда нет смысла ни деньги давать, ни оружие.



Если речь идет о 600 тысячах на следующий год, то, скорей всего, как и говорил ранее наш президент, будут снижать призывной возраст. Вероятно, планка сразу опустится до 18 лет. То есть, начнется мобилизация молодежи: студентов, выпускников школ и т. д.



"СП": Значит, принцип "до последнего украинца" сохраняется?



- Разница только в том, что теперь этот принцип выдвигает Зеленский, а не ему предлагает Лондон.



Что касается поездки в Берлин и презентации этого плана, то, как я понимаю - так, во всяком случае, сообщалось - сначала будет встреча без Зеленского. Соберутся, условно говоря, лидеры Запада - т.е. руководители Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. У них будет внутренняя встреча, а потом будет уже собрание в полном формате на базе "Рамштайн". Вот туда уже приедет Зеленский.



И судьба Зеленского будет решаться как раз на первой встрече. Потому что на сегодня у Запада, во-первых, нет больше лишних денег - нужно от себя отрывать. Во-вторых, нет лишнего оружия на складах - нужно забирать его из своих действующих армий, снижая их боеготовность. А у Зеленского со своей стороны нет людей.



Комбинация в общем складывается из трех пальцев, по большому счету.



Кроме того, интенсификация конфликта на Ближнем Востоке требует от США - основного донора - увеличения ресурсов для того театра военных действий. И в целом ситуация развивается так, что противостояние с Россией на территории Украины для Запада больше не выгодно.



Они не могут сформулировать новую цель. От старой: нанести России стратегическое поражение - отказались. А новую сформулировать пока не могут. Поэтому самого Зеленского, персонально, и Украину будут постепенно сливать.



Хотя это может произойти и обвальным образом. Тут нужен просто звонок из Белого дома в Кремль. И предложение поговорить не о стратегической стабильности, а обо всех вопросах безопасности в комплексе, включая - "на полях" - вопросы Украины.



Этот звонок может раздаться в ближайшее время. Возможно, даже до выборов в США.



"СП": А кто должен осуществить этот звонок? На Байдена как-то мало надежды, тем более что он вообще уже "хромая утка" и от него мало что зависит…



- На короткий отрезок времени (мы это не раз наблюдали) Байдена вполне можно реанимировать. Здесь не нужен длительный период, достаточно одного часа.



Кроме того, мы видели в телевизионных репортажах, как происходит разговор такого рода на Западе. То есть, сидит президент США, а с ним рядом пять-шесть человек из его команды, которые моложе, здоровее, а, может быть, даже умнее и ответственнее. И все они участвуют в разговоре.



Так что за это можно не переживать.



Звонить будет Байден. Причем его "хромота", это, скорей, преимущество, чем недостаток. Потому что, будучи "хромой уткой", которая в январе покинет Белый дом, он может сделать все что угодно и отвечать за это не будет. Он, с одной стороны, может, грубо говоря, дать Киеву ядерные боезапасы, а может слить в один день киевский режим. У него руки развязаны.



Опять же, если он это сделает до выборов, то, тем самым, поможет Камале Харрис. Потому что пока киевский режим висит на этой администрации - т.е. на Харрис и Байдене - как вериги. Информация о том, что российская армия с каждым днем продвигается все дальше, занимая новые города, является негативным фоном для Демократической партии. Ведь "Украина" - это проект именно демократов.



"СП": Вы полагаете, что в Берлине незалежную будут сливать?



- Я думаю, в компании, которая соберется в немецкой столице накануне "Рамштайна", только "полчеловека" будет категорически против слива Украины. Это "половина" Стармера - британского премьера.



А что касается Макрона и Шольца, то они будут только "за". Главное, чтобы делалось это американскими руками. А они в сторонке постоят.



Думаете, Шольц сам решил позвонить российскому президенту? Нет, конечно. Ему сказали из Вашингтона: "Звони Путину, проверим, снимет ли он трубку. А с тобой ему будет приятнее общаться - немецкий для него как второй родной".



"СП": Но как-то не верится, что Запад откажется от Украины, которая для его является оружием против России. В лучшем случае, пойдет на заморозку конфликта, только нас этот вариант вряд ли устроит…



- Этот звонок и его содержание нужно воспринимать не как однократное действие, а разложить на определенные этапы.



Первый этап - это сам по себе звонок из Белого дома в Кремль. После этого на Украине и на Банковой тоже начинается мощнейшая депрессуха, потому что все понимают, о чем этот звонок.



Второй этап - это не переговоры сущностные, как все будет, а переговоры о переговорах. То есть, Вашингтон предложит Москве начать диалог, Москва выдвинет условия. Сегодня, в частности, о них напомнил замминистра иностранных дел Сергей Рябков - что переговоры со Штатами о стратегической стабильности и предотвращении ядерного конфликта мы будем вести только в комплексе с тем, что происходит на Украине.



Это условие, которое будет предъявлено Белому дому в самом начале разговора. Потом будут возобновлены те условия предварительные, которые Путин озвучил в июне на коллегии в МИД.



То есть, первая часть, это переговоры о переговорах: они возможны вообще или нет. И если американская сторона скажет, что "для нас ваши условия не являются неприемлемыми. Давайте встречаться, но сначала в формате консультаций", то на этом разговор будет окончен.



Никто не будет говорить о том, что будет лежать потом на столе переговоров - это следующий этап. Сначала сам контакт и начало консультаций. Но сам факт, что консультации между Москвой и Вашингтоном будут идти, заканчивает украинский конфликт. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728018120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Предложенную Президентом кандидатуру на должность судьи Верховного Суда поддержали сенаторы

- В Астане состоялся Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства

- Глава государства наградил граждан, участвовавших в организации V Всемирных игр кочевников

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №660

- Депутаты одобрили конституционные поправки в антикоррупционное законодательство в первом чтении

- К истории советского нациестроительства

- Кадровые перестановки

- О заседании Центральной комиссии референдума

- Опубликовано заключительное заявление Международного валютного фонда по итогам Миссии в Республику Казахстан

