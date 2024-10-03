"Антимигрантский" октябрь. Что ждет мигрантов после принятия новых законов в России?

08:07 04.10.2024 3 октября 2024



В России готовятся принять очередной пакет законов, усложняющих жизнь мигрантов: каковы последствия ужесточения правил въезда и пребывания мигрантов в РФ?



Наступивший октябрь обещает стать в Госдуме "антимигрантским". В начале месяца депутаты обсудят целый ряд нововведений, касающихся въезжающих в Россию иностранцев и тех, кто "помогает" им обзавестись необходимыми документами. Отметим, что на сей раз в кои-то веки акцент будет сделан на дельцах, выдающих приезжим поддельные регистрации и сертификаты о знании русского языка - им ужесточат наказание.



Но есть в пакете поправок и нормы, затрагивающие самих мигрантов. Причем как взрослых, так и детей. Для последних предлагают ужесточить процедуру приема в школу, в частности - ввести тестирование на знание русского языка до того, как ребенка зачислят в первый класс.



Какие еще инициативы блуждают по коридорам российской власти и к чему это может привести - в материале "Ферганы".



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В основном внесенный в Госдуму пакет законопроектов направлен на ужесточение наказаний для мошенников, оформляющих мигрантам липовые документы. Планируется повысить им штрафы, увеличить срок лишения свободы, а также признать подобные преступления тяжкими и разрешить блокировку сайтов с такими услугами без санкции суда.



Напрямую иностранцев коснутся две инициативы. Во-первых, если приезжий совершит преступление и выяснится, что при этом он находился в РФ нелегально, то данный факт сочтут как отягчающее обстоятельство.



Во-вторых, в целях борьбы с фиктивными браками депутаты решили повысить до трех лет срок, по истечении которого мигрант, женившийся в России, сможет податься на получение разрешения на временное проживание (РВП).



Напомним, что сейчас иностранцы вправе претендовать на РВП сразу после заключения брака.



Твоя моя не понимать

Обсуждение законопроекта об обязательном тестировании детей мигрантов анонсировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заявила, что обязательная диагностика на знание русского языка детьми, которые поступают в школу, необходима. Аргументировала свою мысль просто: "Ребенок точно должен знать язык, на котором он будет усваивать материал, общаться с педагогом и сверстниками". По словам Яровой, соответствующие поправки ее коллеги рассмотрят на ближайшем заседании.



Стоит отметить, что данная инициатива всплывала и раньше - минувшим летом ее выдвигал и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



При этом отмечал, что "не должен числиться в школе ни один ребенок, не знающий русского языка".

Тогда же Министерство просвещения обнародовало статистику по обучающимся в РФ иностранцам. В ведомстве уточнили, что в текущем году впервые совместно с сотрудниками МВД провели серьезное исследование, выявив более-менее реальные цифры. Впрочем, и они, скорее всего, примерные, поскольку данные Минпроса не совпали со сведениями системы миграционного учета.



По сведениям министерства, перед началом 2024/2025 учебного года в системе образования страны числились 209,5 тысячи детей мигрантов, из них более 168 тысяч - в школах.

В основном иностранцы учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях. Если говорить о странах, откуда приехали школьники, то здесь первое место уверенно занимает Таджикистан.



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Точные показатели чиновники не привели, указав, что идущий следом Узбекистан уступает лидеру в два раза. Также в учебных заведениях России много маленьких граждан Кыргызстана и Армении.



В ходе изучения статистики эксперты обнаружили два негативных факта. Во-первых, оказалось, что 14,5 тысячи иностранцев, которые должны были пойти в первый класс, до школы не добрались. Вероятно, они сидят дома и помогают родителям в работе, в лучшем случае - занимаются самообразованием. Но Минпрос, по сути, их никак не контролирует.



Во-вторых, как выяснили чиновники, 12% детей мигрантов не владеют или слабо владеют русским языком. А это около 25 тысяч школьников.



Угрожающая цифра заставила министерство искать выход из ситуации. Он был найден в виде предложения сделать входную диагностику на знание языка не добровольной, а обязательной. Собственно, что сейчас и рассматривают в Госдуме.



Фото с сайта e-cis.info

Но возникает вопрос: куда девать детей, не прошедших экзамен? Предложено следующее решение: либо допускать их до занятий, но обучать по отдельной программе, либо организовать курсы по подтягиванию предмета до школьного уровня. Со второй инициативой возникли проблемы: по словам главы СПЧ Фадеева, у Минпроса нет денег на создание центров по изучению русского языка для детей мигрантов.



Учи, сокращай

До того как в Госдуму поступил проект об обязательном тестировании поступающих в первый класс, сообщалось об альтернативе, направленной на ускорение "погружения" детей иностранцев в российские социально-культурные особенности.



Дети мигрантов в РФ испытывают сложности с русским языком – исследование

Представители фракции "Справедливая Россия - За правду" предложили ограничить число школьников, не владеющих русским языком, до 10% в одном классе.



Авторы инициативы утверждали, что если в детском коллективе количество мигрантов превышает число россиян, то иностранцы стараются держаться своей этнической группы, что негативно сказывается на процессе учебы и социальной атмосфере в классе.



По мнению депутатов, инициатива позволит предотвратить появление в школах агрессивных группировок, созданных по национальному признаку.



Минпрос поддержал предложение и, как писали СМИ в середине сентября, даже успел разослать соответствующие рекомендации в регионы.



"При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком", - говорится в разработанной ведомством методичке.

Впрочем, чиновники подстраховались и, чтобы не быть уличенными в дискриминации, сделали оговорку: цифру, указанную в документе, следует воспринимать как целевой ориентир, а не как запретительную меру на обучение таких детей.



Суть идеи заключается еще и в том, что, иностранцы, оставшись в меньшинстве, будут лишены возможности общаться только в своей группе на родном языке, и это заставит их усиленно учить русский - для полноценной интеграции в социум.



На днях благодаря паре изданий-любителей раздувать из искры пламя едва не вылился в скандал на языковой почве случай в Калининграде.



В России для детей мигрантов могут ввести тестирование перед поступлением в школу

Директор одной из местных школ якобы предложила родителям, чтобы их дети учили узбекский язык, так как в их классе набралось шесть мигрантов из Узбекистана. Сообщалось даже, что приезжие угрожали россиянам, а недовольных таким поворотом событий местных жителей попросили перевести своих детей в другое заведение. Но все оказалось проще.



Как рассказала одна из родительниц, слова директора были вырваны из контекста.



"Директор Людмила Николаевна просто призвала родителей войти в положение самих детей-мигрантов, ведь им куда сложнее, им приходится учиться на незнакомом языке. И полушутя добавила, что можно поддержать их тем, что выучить несколько слов на узбекском", - пояснила родительница, добавив, что таким образом руководитель школы попыталась смягчить неприкрытую враждебность к мигрантам со стороны местных жителей.



Без семьи и не по профессии

Тестирование или сокращение числа не знающих русский язык школьников в одном классе - инициативы, усложняющие иностранцам жизнь на чужбине, но не сильно. Есть у российских политиков и более радикальные меры, которые точно претендуют на звание "антимигрантских".



В начале сентября стало известно о предложении депутата Госдумы Ярослава Нилова сделать детсады и школы платными для всех приезжих путем создания для них отдельных классов на коммерческой основе.



В качестве аргумента говорилось, что зачастую дети мигрантов не владеют русским, а иногда в классе их оказывается больше, чем россиян. Из-за этого, по мнению представителя парламента, снижается уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ местными школьниками.



"Предлагаем завершать эту ''эпопею благотворительности'', когда иностранные дети обучаются за счет российского бюджета, за счет наших налогоплательщиков. Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру", - возмущался депутат.



Чемпионом по радикальности можно считать мысль о запрете мигрантам приезжать в Россию с семьями: нет ребенка - нет проблем со школой. Эта идея обсуждалась в парламенте неоднократно, появившись в повестке еще в прошлом году. Примечательно, что ее продвигали разные фракции, считающиеся оппонентами на политической арене.



Более того, инициативу поддержал заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, необходимо запретить сезонным рабочим въезжать в страну с семьей, а остальным поставить условие: если ребенок не знает русского языка, то не принимать его в школу.



"Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу – ну, какого черта он тащит с собой свою семью?" - подчеркнул политик.

Если подобные меры будут узаконены, то это наверняка усилит сокращение потока иностранной рабочей силы. Все же в Центральной Азии семейные ценности играют большую роль. И запрет брать с собой на чужбину семью заставит многих людей задуматься о целесообразности поездки.



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С другой стороны, если дома нет работы и, соответственно, доходов, то можно потерпеть какое-то время без близких. Впрочем, у российских чиновников и здесь есть инструменты для "выдавливания" приезжих. С завидным постоянством отдельные регионы вводят ограничения для мигрантов, запрещая им работать в той или иной сфере.



Например, в середине сентября власти Московской области - второго по численности субъекта Федерации после столицы - объявили, что с 1 января 2025 года иностранцы не смогут устроиться по патенту на предприятия общепита, в магазины, торгующие алкоголем и табаком, а также в сфере социальных услуг: спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования.



В администрации региона поясняли, что в этих профессиях важно качественное знание русского языка, поскольку нужно постоянно контактировать с местным населением, поэтому от услуг граждан других стран пришлось отказаться. По данным подмосковных чиновников, их область стала 23-й установившей подобные ограничения.



По оценкам того же офиса губернатора Подмосковья, с начала года работы лишатся свыше 5,5 тысячи человек. Цифра относительно небольшая, особенно в сравнении с тем, какой кризис ждет сферу пассажироперевозок.



Запрет на работу мигрантов в такси введен в 19 регионах РФ, и список будет пополняться. Из-за этого и прочих нововведений, усложняющих жизнь иностранцам, к концу текущего года в стране возникнет дефицит на уровне 130 тысяч водителей. Такой прогноз дают эксперты сервиса "Яндекс Go".



У "Яндекс Такси" дефицит водителей. В том числе из-за новой миграционной политики России



По их же сведениям, нехватка рабочей силы спровоцирует резкий скачок цен на услуги такси.



Если ряд регионов РФ установил ограничения лишь на профессии, то Нижегородская область стала новатором.



Местные власти объявили, что с 1 октября 2024 года прекращена выдача патентов, дающих гражданам из безвизовых стран право здесь работать.



Впрочем, в администрации подчеркнули, что уже имеющие патент иностранцы смогут работать в регионе и дальше, а при необходимости им переоформят разрешительный документ. Если и другие субъекты повторят этот "финт", то, например, узбекистанцам или таджикистанцам придется тщательнее рассматривать российские регионы для переезда.



Наверняка закручивание гаек в отношении мигрантов создаст коллапс в нескольких сферах, например, ЖКХ, куда вовлечено много приезжих, особенно из Центральной Азии. В итоге они либо уедут на родину, либо останутся работать нелегально, стимулируя теневую экономику. Источник - ИА "Фергана"

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