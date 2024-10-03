Экс-глава Нацбанка Казахстана Пирматов стал фигурантом уголовного дела

08:14 04.10.2024

Бывший председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов стал фигурантом уголовного дела, сообщает источник.



"Пирматов стал фигурантом уголовного дела и в отношении него сейчас ведется досудебное расследование", - сообщил редакции КазТАГ источник, знакомый с ситуацией.



КазТАГ пытался дозвониться до Галымжана Олжаевича, однако он не ответил на звонки. Также редакция обратилась к нему с запросом комментариев касательно указанной информации посредством голосового сообщения через мессенджер WhatsApp. На момент публикации данного материала ответ от экс-главы Нацбанка не получен. Редакция готова опубликовать комментарий Пирматова при его получении.



КазТАГ также обратился с запросом касательно ситуации с экс-главой Нацбанка Казахстана в генеральную прокуратуру.



Редакция предлагает всем заинтересованным сторонам высказаться по данному вопросу.



Пирматов возглавлял Нацбанк с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, до этого августа 2017 года по сентябрь 2021 года он был председателем правления АО "НАК "Казатомпром", а еще раньше – с декабря 2015 года он был зампредом Нацбанка.