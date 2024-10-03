Генерал Кожаев сменил кресло 1-го зама МВД Казахстана на кнопку сенатора

08:22 04.10.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев снял Марата Кожаева с поста первого заместителя главы министерства внутренних дел и назначил его сенатором, сообщает пресс-служба Акорды.



"Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



С декабря 2017 года Кожаев занимал должность начальника ДП Астаны, а с 6 апреля 2019 года был первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.