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Заря "коллективного Востока" ( заметки на полях Третьей мировой), - Андрей Фефелов
08:57 04.10.2024

Концепт "мировая война" появился почти сразу после августа 1914 года, однако политиками и историками был признан только в середине 1920-х годов. До этого Первая мировая называлась Великой (в Англии), Большой (во Франции), Европейской (в Германии), Отечественной (в России).

Когда началась Вторая мировая, никто не понял, что это пришла она. Только в 1941 году, когда в конфликт, вслед за Германией, Англией, Францией и Польшей, включились СССР, США и Япония, в обращении к американской нации президент США Франклин Рузвельт констатировал, что, мол, да - идет мировая война, уже вторая по счету.

Впрочем, со Второй мировой все не так просто. Советский ученый-системщик Спартак Никаноров не без оснований считал, что Второй мировой войны не было. Вот что он писал: "Существует тенденция считать войну Германии (точнее - Европы) с СССР частью Второй мировой войны. Эту тенденцию следует считать ошибочной. Завоевание Германией почти не сопротивляющейся Европы было средством мобилизации ресурсов для войны с СССР. Союзники СССР в войне против Германии - Англия и США - снабжали Советский Союз продовольствием и вооружением по ленд-лизу, т. е. - в долг. Их корабли топились немецкими подводными лодками, и их верфи быстро строили все новые корабли. Англия открыла СССР секрет нового оружия - радара. Союзники вели военные действия на других театрах. Это и многое другое имело место. Но союзники открыли так называемый "второй фронт" против Германии только в 1944 году, когда немецкие войска быстро отступали с территории СССР.

Они мотивировали трехлетнюю задержку открытия второго фронта "невыгодным положением, в котором они оказались бы в Европе". Второй фронт продвигался от побережья, где высадились войска Англии и США, по территории Европы очень медленно. И когда Красная Армия взяла Берлин и приняла капитуляцию Германии, войска союзников еще находились на Эльбе. Япония, на вторжение которой в СССР рассчитывала Германия, так и не выступила. Таким образом, роль союзников СССР в войне была существенно вспомогательной. А это означает, что Второй мировой войны как таковой не было. Была только Великая Отечественная война СССР".

С начала 1960-х годов образ Третьей мировой войны рисовался в контексте предельно обострившегося противостояния между двумя сверхдержавами - США и Советского Союза. Предполагалось, что это будет единовременный обмен ударами с использованием обеими сторонами всех своих ядерных потенциалов с упором на баллистические ракеты в качестве основного средства доставки.

Но жизнь богаче наших представлений о ней. Хельсинкский сговор, перестройка, распад СССР привели мир к иной конфигурации. В полную силу закрутился маховик глобализации, а на геополитической доске появилась новая мощная фигура - ставший индустриальным гигантом "коммунокапиталистический" Китай.

Сегодня мы переживаем период распада этой самой глобализации. Впереди переход человечества в режим "глобальной локализации", что остро ставит вопрос о границах будущих макрорегионов. К тому же "старый мир" транснационалов, этот, по определению Блока, "пес холодный, пес безродный", не хочет добровольно сдавать свои позиции.

Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что Третья мировая война уже идет. Настоящими и будущими театрами военных действий этого крупномасштабного конфликта являются Восточная Европа, Ближний Восток и Южно-Китайское море. Где-то впереди еще брезжит так называемая битва за Арктику.

Консолидированный "коллективный Запад", включающий в себя страны, входящие в блок НАТО (это 32 государства), а также Южную Корею, Японию, Тайвань и Израиль, противостоит многополярному "коллективному Востоку", который состоит из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Северной Кореи. По определенным причинам "коллективный Восток" в настоящий момент не оформился в новый Восточный блок, полноценный военный союз. При этом у России существуют двусторонние военные договоры с Белоруссией и КНДР и масса протоколов о военно-техническом сотрудничестве с КНР и ИРИ.

В начавшейся между Западом и Востоком Третьей мировой войне стороны активно пытаются использовать различные ЧВК, идеологизированные группировки и прочие прокси-инструменты. Это позволяет избегать прямого боестолкновения между ядерными державами. НАТО воюет с Россией при помощи ВСУ, Иран с Израилем - при помощи хуситов и "Хезболлы". Однако наличие этих буферов не меняет сути происходящего. Сегодня США - такой же полноценный участник Третьей мировой, как и Россия, ведущая на территории Украины Специальную военную операцию.

В этом смысле показательны слова кандидата в президенты США Дональда Трампа:

"Байден и Камала затащили нас в войну на Украине, а теперь не знают, как из нее выбраться. Думаю, мы там застрянем, если меня не выберут. А я вопрос решу. На переговорах. Нам надо выбираться оттуда! Байден сказал: "Мы не уйдем, пока не победим!" А если русские победят, тогда что? Кстати, именно это и случится, ведь они умеют воевать. Они победили Гитлера, победили Наполеона. Воевать - это их ремесло".

В этой предвыборной эскападе промелькнул тезис о фатальной втянутости США в этот, якобы локальный, конфликт на Украине. Но насколько этот конфликт локален, вот вопрос!

Приостановить начавшуюся Третью мировую может полномасштабная гражданская война в США, выход Турции из НАТО, природные катаклизмы, техногенные катастрофы. Но это не решит вопрос противостояния Запада и Востока. Ведь за спиной последнего стоит Глобальный Юг, страстно желающий, но не смеющий поменять мировые правила игры. Имеющиеся в мире противоречия не снимаются при помощи уговоров и переговоров.

Железная "логика обстоятельств" такова, что и Китаю не удастся сохранить позицию мудрой обезьяны, сидящей на дереве. В какой-то момент произойдет синхронизация всех трех конфликтов: последним взорвется противостояние Китая со Штатами вокруг Тайваня.

До сих пор остается открытым вопрос: является ли начавшаяся Третья мировая переходом в новый более совершенный мир или она закончится цивилизационной катастрофой с обрушением человечества в "темные века"?

Сам ход войны и особенно ее итоги расставят все точки над "i".

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728021420


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