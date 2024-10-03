Экс-президента Моралеса (Боливия) обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:17 04.10.2024

Эво Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми

По версии прокуратуры, Моралес в 2015 году изнасиловал 15-летнюю девочку, забеременевшую от него, а родители несовершеннолетней "получали выгоду" от связи дочери с политиком. Экс-президент Болиивии счел преследование политическим



Прокуратура департамента Тариха на юге Боливии выдала ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса (2006 - 2019 годы) по делу об изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми, сообщает Bolivia TV.



Министерство юстиции страны инициировало расследование против Моралеса еще в 2020 году, но оно так и не было завершено. Теперь ведомство требует провести проверку в отношении судьи, который занимался делом экс-президента. "Мы с возмущением узнаем о тяжких преступлениях, которые остались безнаказанными. Я имею в виду конкретно девушку, девушку, изнасилованную, когда ей было 15 лет", - заявил министр Сезар Силес (цитата по AFP).



По данным гособвинения, это произошло в 2015 году, когда Моралес был у власти. Девочка забеременела, а год спустя, в возрасте 16 лет, родила дочь. Родители несовершеннолетней, как считает следствие, "получали выгоду" от связи своей дочери с Моралесом, в частности, ее мать собирались выдвинуть кандидатом в законодательное собрание департамента Тарихи. В ордере прокуратуры говорится также о "достаточных доказательствах" причастности Моралеса к торговле людьми.



Моралес напрямую не комментировал обвинений, но написал в своем X (бывшая Twitter), что "все неолиберальные правительства, включая нынешнее", угрожали ему, "преследовали, сажали в тюрьму, пытались убить". "Я не боюсь! Они не заткнут меня! Я продолжу сражаться вместе с нашим народом, вместе с моими сестрами и братьями, которые никогда меня не оставляли", - заявил он. Моралес намерен участвовать в выборах в 2025 году.



Сейчас президентом Боливии является Луис Арсе, выигравший выборы 2020 года. Их назначили, потому что прежние, прошедшие годом ранее, где официально победил Моралес, вызвали многочисленные протесты; оппозиция обвиняла власти в фальсификациях. Моралес, для которого это был четвертый президентский срок, ушел отставку и покинул Боливию, но в ноябре 2020-го вернулся в страну.